Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фейеноорд» обыграл «Фенербахче» – 2:1. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE

«Фейеноорд» обыграл «Фенербахче» в 3-м раунде отбора ЛЧ-2025/26.

На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед, на 86-й Софьян Амрабат сравнял счет. На 1-й добавленной минуте Анис Хадж-Мусса вернул роттердамцам преимущество, забив головой – этот мяч стал победным.

Ответная встреча в Стамбуле состоится 12 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Обе команды вступили в отбор Лиги чемпионов на этой стадии. «Фейеноорд » в сезоне-2024/25 занял третье место в чемпионате Нидерландов, «Фенербахче» – второе в Суперлиге Турции. Для обеих команд это будет первый официальный матч в сезоне-2025/26. Для попадания в основной этап ЛЧ им нужно пройти эту стадию, а затем раунд плей-офф.

Напомним, что «Фенербахче » тренирует Жозе Моуринью , а «Фейеноорд» – Робин ван Перси .

