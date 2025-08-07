Футболисты «Бетиса» и «Комо» подрались в ходе товарищеского матча. Форнальс и Перроне обменялись пощечинами
Игроки «Комо» и «Бетиса» устроили потасовку по ходу товарищеского матча.
Команды встретились в Испании и со счетом 3:2 победу одержала итальянская команда.
В добавленное время к первому тайму между футболистами началась драка после того, как в игровом эпизоде игрока испанской команды опрокинули на газон.
Хавбек «Бетиса» Пабло Форнальс и полузащитник «Комо» Максимо Перроне обменялись пощечинами.
Форнальс избежал удаления, а Перроне – нет. Также красную карточку получил Эктор Бельерин из-за споров с арбитром.
Фото: B/R Football
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13214 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости