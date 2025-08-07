Футболисты «Бетиса» и «Комо» подрались в ходе товарищеского матча. Форнальс и Перроне обменялись пощечинами

Игроки «Комо» и «Бетиса» устроили потасовку по ходу товарищеского матча.

Команды встретились в Испании и со счетом 3:2 победу одержала итальянская команда.

В добавленное время к первому тайму между футболистами началась драка после того, как в игровом эпизоде игрока испанской команды опрокинули на газон.

Хавбек «Бетиса» Пабло Форнальс и полузащитник «Комо» Максимо Перроне обменялись пощечинами.

Форнальс избежал удаления, а Перроне – нет. Также красную карточку получил Эктор Бельерин из-за споров с арбитром.

Фото: B/R Football