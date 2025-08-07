«Фейеноорд» обыграл «Фенербахче» в 3-м раунде квалификации ЛЧ – 2:1. Это первая победа Ван Перси-тренера в еврокубковом матче
«Фейеноорд» обыграл «Фенербахче» в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ (2:1).
Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE. Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.
На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед, на 86-й Софьян Амрабат сравнял счет. На 1-й добавленной минуте Анис Хадж-Мусса вернул роттердамцам преимущество, забив головой – этот мяч стал победным.
Это первая победа в матче еврокубка для Робина Ван Перси во главе «Фейеноорда»: до этого роттердамцы под руководством 42-летнего тренера потерпели два поражения в плей-офф Лиги чемпионов-2024/25 от «Интера» (общий счет 1:4).
Ответная встреча в Стамбуле состоится 12 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
