У «Фенербахче» Моуринью два поражения и ничья в трех последних матчах квалификации ЛЧ
«Фенербахче» три матча не может победить в квалификации Лиги чемпионов.
Команда Жозе Моуринью в среду потерпела выездное поражение от «Фейеноорда» (1:2), пропустив в добавленное время. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE. Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.
Ответная игра 3-го отборочного раунда пройдет в Турции через неделю.
В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных матчах. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от «Лилля» (1:2, 1:1).
Жозе получил от Ван Перси в ЛЧ – в яркой концовке. «Фейеноорд» вырвал победу у «Фенера» в прямом эфире Спортса’‘
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
