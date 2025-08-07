«Ипсвич» не продал Хатчинсона в «Ноттингем» за 35 млн фунтов. Клуб хочет получить больше за хавбека

«Ипсвич» отказался продать Омари Хатчинсона в «Ноттингем Форест».

За 21-летнего атакующего полузащитника предложили 35 миллионов фунтов, однако в случае продажи хавбека «Ипсвич » хотел бы получить больше.

В ходе летнего трансферного окна футболистом также интересовался «Брентфорд».

В прошлом сезоне Омари Хатчинсон забил 3 гола и сделал 2 передачи в 31 матче АПЛ .