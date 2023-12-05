Артета о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Впереди марафон. Мы не можем контролировать то, что делают другие – я об этом не думаю»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лутон Футбол

Микель Артета не полагается на потерю очков конкурентами «Арсенала».

После 14 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от лондонцев на 2 очка, «Манчестер Сити» – на 3 очка.

«Я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить, и как наилучшим образом использовать наших игроков. Впереди у нас огромный марафон.

Воодушевление приходит, когда я наблюдаю за игрой команды, наблюдаю за их поведением каждый день и за тем, насколько они голодны и готовы к каждой тренировке. Это меня ободряет.

Мы не можем контролировать то, что делают другие», – сказал главный тренер «Арсенала».

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Лутоном». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:15 по московскому времени.

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12 комментариев
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По моему Арсенал выглядит более сыгранным в этом а сезоне. Ощущается глубина состава
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+8
Еще пару лет назад для Арсенала несбыточной мечтой казалось попадание в ЛЧ. А теперь второй сезон реально конкурирует за 1-2 места. Можно ли утверждать, что Артета уже встал в ряд топ-тренеров?
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+6
Ответ &_Bishep_&
Еще пару лет назад для Арсенала несбыточной мечтой казалось попадание в ЛЧ. А теперь второй сезон реально конкурирует за 1-2 места. Можно ли утверждать, что Артета уже встал в ряд топ-тренеров?
Да, Артета — топ-тренер. Стабильный результат, игра есть. Просто чтобы в один ряд с великими встать, нужны победы в чемпионате, еврокубках
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0
+4
Куда из словарного запаса Артеты делся глагол - доминировать?
+4
-2
+2
Ответ Leon Petov
Контролировать других будут финансовые нарушители и друзья VAR
Этих друзей ВАР недавно засудили. Но вас это не интересует
+4
-2
+2
Контролировать других будут финансовые нарушители и друзья VAR
+3
-2
+1
Ответ Noxxx Leon
Просто никто ключевой из основы не травмировался надолго, а ключевые у Арса сейчас это Габриэль и Салиба, если пройдут без травм то могут претендовать на серьезное вещи, но от спада не застрахованы, во многих матчах им повезло очки получить
Это в каких ещё матчах им повезло очки получить?
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Ответ Тилек Ырысов
По моему Арсенал выглядит более сыгранным в этом а сезоне. Ощущается глубина состава
Они просто должны купить напа хишника который хочет забить в каждом игре. Нкетиа и Жезус не годится на эту позицию. Думаю они попробуют купить Тоуни из Брентфорда в январский ТО
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Ответ &_Bishep_&
Еще пару лет назад для Арсенала несбыточной мечтой казалось попадание в ЛЧ. А теперь второй сезон реально конкурирует за 1-2 места. Можно ли утверждать, что Артета уже встал в ряд топ-тренеров?
Барселона кусает локти
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