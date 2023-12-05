Артета о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Впереди марафон. Мы не можем контролировать то, что делают другие – я об этом не думаю»
Микель Артета не полагается на потерю очков конкурентами «Арсенала».
После 14 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от лондонцев на 2 очка, «Манчестер Сити» – на 3 очка.
«Я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить, и как наилучшим образом использовать наших игроков. Впереди у нас огромный марафон.
Воодушевление приходит, когда я наблюдаю за игрой команды, наблюдаю за их поведением каждый день и за тем, насколько они голодны и готовы к каждой тренировке. Это меня ободряет.
Мы не можем контролировать то, что делают другие», – сказал главный тренер «Арсенала».
В 15-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Лутоном». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:15 по московскому времени.
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