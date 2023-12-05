Артета о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Впереди марафон. Мы не можем контролировать то, что делают другие – я об этом не думаю»

Микель Артета не полагается на потерю очков конкурентами «Арсенала».

После 14 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице . « » отстает от лондонцев на 2 очка, « » – на 3 очка.

«Я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить, и как наилучшим образом использовать наших игроков. Впереди у нас огромный марафон.

Воодушевление приходит, когда я наблюдаю за игрой команды, наблюдаю за их поведением каждый день и за тем, насколько они голодны и готовы к каждой тренировке. Это меня ободряет.

Мы не можем контролировать то, что делают другие», – сказал главный тренер « ».

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Лутоном». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:15 по московскому времени.

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