Чалову вручили премию «Джентльмен года»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гусев рейтинги Виктория Лопырева Федор Чалов Футбол

Федору Чалову вручили премию «Джентльмен года».

Нападающий ЦСКА и сборной России выиграл приз по итогам 2023 года.

25-летний футболист победил в народном голосовании, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов. Чалов опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

Вручение премии «Джентльмен года» состоялось в Москве 4 декабря. Ведущими торжественной церемонии стали Виктор Гусев и Виктория Лопырева.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. И для меня эта награда – это большая честь. И оценка моих не игровых качеств, а больше все-таки человеческих. Это очень важно.

Я очень постараюсь оправдать доверие, и спасибо всем. Спасибо команде и большое спасибо семье!» – сказал Чалов, получив награду.

Фото: kp.ru

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15 комментариев
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Заслуженная награда. На поле всегда ведет себя корректно.
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В этом году награда Джентельмен года нашла своего самого справедливого обладателя. Поздравляю Федю и ЦСКА воспитавшего еще одного джентельмена!, а не дельфина!
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Ответ Дурачок
В качестве приза Чалову предложили провести вечер либо с Гусевым, либо с Лопыревой. Фёдор не захотел расстраивать своего приятеля Смолова, поэтому выбрал первый вариант.
Дурачок , ты ещё и глуп !
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Ответ Дмитрий Иванов
Странная оговорка. И в прошлом и в этом сезоне один из лучших всегда на поле
Я к тому, что стиль и манера игры Чалова могут не всем нравиться, но нельзя не признавать его примерного поведения на поле
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Тот случай, когда и поспорить не с чем. Как бы не играл Чалов, но на поле он максимально корректный
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Калинина номинировали за то, что он комментатору чуть ли в лоб не дал за вопрос про накрученные позвонки?)
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Ответ Shuller18
Тот случай, когда и поспорить не с чем. Как бы не играл Чалов, но на поле он максимально корректный
Странная оговорка. И в прошлом и в этом сезоне один из лучших всегда на поле
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ну что же мои поздравления. Фёдор не то что заметно, а просто выжег всё что мог
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Фёдора с абсолютно заслуженным званием...
уже и не вспомнишь когда в последний раз эта награда так точно попадала в свою цель ...
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Ответ Упасть бы ниц и ницше
джентельмен года - убирает ноги из стыков и не забивает с 3 метров в пустые
Что взять с биатлонистки. Иди к Губерниеву.
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Ответ Вячеслав Максименко
Что взять с биатлонистки. Иди к Губерниеву.
а ты что, фанат джентльмена?
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