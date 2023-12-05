Федору Чалову вручили премию «Джентльмен года».

Нападающий ЦСКА и сборной России выиграл приз по итогам 2023 года.

25-летний футболист победил в народном голосовании, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов. Чалов опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

Вручение премии «Джентльмен года» состоялось в Москве 4 декабря. Ведущими торжественной церемонии стали и .

«Хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за меня. И для меня эта награда – это большая честь. И оценка моих не игровых качеств, а больше все-таки человеческих. Это очень важно.

Я очень постараюсь оправдать доверие, и спасибо всем. Спасибо команде и большое спасибо семье!» – сказал Чалов, получив награду.

Фото: kp.ru

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