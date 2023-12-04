Де Хеа готов обсудить переход в «Ньюкасл». Хау пока хочет дать шанс Дубравке
Давид Де Хеа не прочь вернуться в чемпионат Англии.
По сведениям The Telegraph, находящийся в статусе свободного агента вратарь готов рассмотреть вариант с переходом в «Ньюкасл» в свете травмы Ника Поупа.
Если главный тренер Эдди Хау решит, что команде нужен еще один голкипер, испанец не против обсудить заключение сделки.
При этом отмечается, что на данный момент возглавляющий «сорок» специалист хочет дать возможность проявить себя Мартину Дубравке.
Де Хеа после ухода из «Манчестер Юнайтед» находится без команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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