Де Хеа готов обсудить переход в «Ньюкасл». Хау пока хочет дать шанс Дубравке

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа Мартин Дубравка Эдди Хау Ник Поуп Футбол

Давид Де Хеа не прочь вернуться в чемпионат Англии.

По сведениям The Telegraph, находящийся в статусе свободного агента вратарь готов рассмотреть вариант с переходом в «Ньюкасл» в свете травмы Ника Поупа.

Если главный тренер Эдди Хау решит, что команде нужен еще один голкипер, испанец не против обсудить заключение сделки.

При этом отмечается, что на данный момент возглавляющий «сорок» специалист хочет дать возможность проявить себя Мартину Дубравке.

Де Хеа после ухода из «Манчестер Юнайтед» находится без команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Удачи Де Хеа. Желаю ему ещё в итоге обойти МЮ в таблице, вот будет смех)
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Ответ G.O.D.
Удачи Де Хеа. Желаю ему ещё в итоге обойти МЮ в таблице, вот будет смех)
смех был бы, если бы ему летом контракты наперебой предлагали топы, да хоть кто-нибудь
а в текущих реалиях ни разу не смешно
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Вообще,конечно,странно что такой вратарь как Давид,в расцвете сил и остался без команды.
+3
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+3
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Ответ Амин Чич
Как выяснилось про ваши беды, что дело было не в нем уважаемые болельщики МЮ
а вы стало быть всерьез думали, что проблема либо только в нём, либо только не в нём?
+4
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Ответ G.O.D.
Удачи Де Хеа. Желаю ему ещё в итоге обойти МЮ в таблице, вот будет смех)
Обойти МЮ в таблице, это как отобрать конфетку у ребёнка. Это не смешно.
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Как выяснилось про ваши беды, что дело было не в нем уважаемые болельщики МЮ
+3
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0
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Возрастной Дубравка уже не так хорош, слишком рискованно для топ-клуба, в статус которого метит Ньюкасл.
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Ответ Амин Чич
А зачем думать над комментами болельщиков МЮ!? Они последние сезоны только его и винили! Так зачем думать, если просто можно процитировать их комментарии!?
думать в принципе полезно
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Ответ Амин Чич
Но не здесь
воля ваша, ни в чём себе не отказывайте
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0
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Ответ Under
воля ваша, ни в чём себе не отказывайте
спасибо огромное, меценат вы наш
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