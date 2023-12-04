Де Хеа готов обсудить переход в «Ньюкасл». Хау пока хочет дать шанс Дубравке

Давид Де Хеа не прочь вернуться в чемпионат Англии.

По сведениям The Telegraph, находящийся в статусе свободного агента вратарь готов рассмотреть вариант с переходом в « » в свете травмы .

Если главный тренер решит, что команде нужен еще один голкипер, испанец не против обсудить заключение сделки.

При этом отмечается, что на данный момент возглавляющий «сорок» специалист хочет дать возможность проявить себя .

Де Хеа после ухода из «Манчестер Юнайтед» находится без команды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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