«Ньюкасл» рассматривает трансфер Де Хеа из-за травмы Поупа (Daily Mail)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа Ник Поуп Футбол

Давид Де Хеа может вернуться в АПЛ.

Испанский голкипер покинул «Манчестер Юнайтед» летом и с тех пор находится в статусе свободного агента. 

По информации Daily Mail, «Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста. Это связано с травмой основного вратаря Ника Поупасообщалось, что он пропустит от 4 до 5 месяцев. 

В «Манчестер Юнайтед» Де Хеа зарабатывал около 375 000 фунтов в неделю, но для перехода в «Ньюкасл» ему придется согласиться на менее высокую зарплату. 

Последний матч Давид провел 3 июня. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев
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Уже вижу как в следующем матче сорок Онана привозит, а Давид тащит удары Антони и Хойлунда))
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Daily mail видать инфу с комментов Спортса берет
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Ответ Гоблинский
Уже вижу как в следующем матче сорок Онана привозит, а Давид тащит удары Антони и Хойлунда))
Зная специфику Де Хеа, он скорее будет от Антони пускать в ближний, и тащить мёртвые мячи от Бруно и Решфорда)
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Ответ Гоблинский
Уже вижу как в следующем матче сорок Онана привозит, а Давид тащит удары Антони и Хойлунда))
Да, жаль что свой матч только на днях сыграли, был бы классный сюжет, и Де Хеа был бы супермотивирован
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Предсказуемо
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Отличный шанс для Давида.Это круто .Но травма жесть конечно.
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Поможет нагнуть МЮ в четвертый раз подряд.
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Ответ Aleksey Dolmatov
Зная специфику Де Хеа, он скорее будет от Антони пускать в ближний, и тащить мёртвые мячи от Бруно и Решфорда)
Антони бы пробить нормально сначала
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Я был бы очень рад за Давида!
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Ответ Phantom1289
Дубравка же есть. Не плохой так то вратарь.
И волейболист отменный
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Ответ Гоблинский
Уже вижу как в следующем матче сорок Онана привозит, а Давид тащит удары Антони и Хойлунда))
У Антони даже слепой вытащит
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Ответ kacnep
Чем Дубравка и Кариус плохи?
Тем что они никакие второй уж точно
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Ответ Кино Музыка
Странно, что им не интересовалась Бавария.
Не,не особенно странно,Нойер наверное реабилитировался по графику и никто не волновался за эту позицию.
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Ответ Кино Музыка
Странно, что им не интересовалась Бавария.
Игра ногами. Тренеры вроде Тухеля придают ей слишком много значения, да и о сроках восстановления Нойера было известно
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Ответ Мукунку хороший
А потом в аренду в МЮ))
🤣
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Кстати, а не было статьи о том чем Де Хеа сейчас занимается и какие у него вообще были варианты после МЮ? А то уже почти пол года прошло, а он всё без клуба, и это в 33 года, что для вратаря почти самый пик карьеры.
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Чем Дубравка и Кариус плохи?
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Пусть лучше попробуют Онану заполучить, вариант проверенный)))
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Возвращайся в игру, Давид! Ждем тебя на поле.
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Мало того, что на выходных их обыграли, теперь и бывшего кипера забирают.
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Странно, что им не интересовалась Бавария.
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Логично,с Дубравкой/Кариусом тяжело будет бороться за попадание в ЕК
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А потом в аренду в МЮ))
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