«Ньюкасл» рассматривает трансфер Де Хеа из-за травмы Поупа (Daily Mail)

Давид Де Хеа может вернуться в АПЛ.

Испанский голкипер покинул «Манчестер Юнайтед» летом и с тех пор находится в статусе свободного агента.

По информации Daily Mail, «Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста. Это связано с травмой основного вратаря – сообщалось, что он пропустит от 4 до 5 месяцев.

В «Манчестер Юнайтед» Де Хеа зарабатывал около 375 000 фунтов в неделю, но для перехода в « » ему придется согласиться на менее высокую зарплату.

Последний матч провел 3 июня. Его статистику можно найти здесь.

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