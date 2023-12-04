«Ньюкасл» рассматривает трансфер Де Хеа из-за травмы Поупа (Daily Mail)
Давид Де Хеа может вернуться в АПЛ.
Испанский голкипер покинул «Манчестер Юнайтед» летом и с тех пор находится в статусе свободного агента.
По информации Daily Mail, «Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием 33-летнего футболиста. Это связано с травмой основного вратаря Ника Поупа – сообщалось, что он пропустит от 4 до 5 месяцев.
В «Манчестер Юнайтед» Де Хеа зарабатывал около 375 000 фунтов в неделю, но для перехода в «Ньюкасл» ему придется согласиться на менее высокую зарплату.
Последний матч Давид провел 3 июня. Его статистику можно найти здесь.
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