Давид Де Хеа может стать совладельцем «Эльденсе» из 2-го дивизиона Испании.

По информации Onda Cero, в понедельник экс-вратарь « », находящийся в статусе свободного агента, встретился с владельцем « » Паскуалем Пересом, чтобы обсудить проект и перспективы команды.

Отмечается, что Перес ранее выразил намерение продать контрольный пакет акций клуба.

«Эльденсе» вышел в по итогам прошлого сезона. После 15 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

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