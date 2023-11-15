Де Хеа может стать совладельцем «Эльденсе» из Сегунды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ла Лига бизнес Давид Де Хеа Д2 Испания Эльденсе Футбол

Давид Де Хеа может стать совладельцем «Эльденсе» из 2-го дивизиона Испании.

По информации Onda Cero, в понедельник экс-вратарь «Манчестер Юнайтед», находящийся в статусе свободного агента, встретился с владельцем «Эльденсе» Паскуалем Пересом, чтобы обсудить проект и перспективы команды.

Отмечается, что Перес ранее выразил намерение продать контрольный пакет акций клуба.

«Эльденсе» вышел в Сегунду по итогам прошлого сезона. После 15 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

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2 комментария

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DancePunk
Вот и нашелся клуб
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Extrim
увы Давид похоже завязал с футболом,он правда рано начал но все равно мог еще поиграть на высоком уровне
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