Де Хеа может стать совладельцем «Эльденсе» из Сегунды
Давид Де Хеа может стать совладельцем «Эльденсе» из 2-го дивизиона Испании.
По информации Onda Cero, в понедельник экс-вратарь «Манчестер Юнайтед», находящийся в статусе свободного агента, встретился с владельцем «Эльденсе» Паскуалем Пересом, чтобы обсудить проект и перспективы команды.
Отмечается, что Перес ранее выразил намерение продать контрольный пакет акций клуба.
«Эльденсе» вышел в Сегунду по итогам прошлого сезона. После 15 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.
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