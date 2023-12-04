Где смотреть Пахтакор – Аль-Фейха, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Пахтакор и Аль-Фейха в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Milliy Stadion».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Пахтакор – Аль-Фейха
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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