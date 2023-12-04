Где смотреть Пахтакор – Аль-Фейха, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 5 декабря

Теги Пахтакор Лига чемпионов Азии Аль-Фейха Футбол

Во вторник, 5 декабря, сыграют Пахтакор и Аль-Фейха в рамках Лиги Чемпионов АФК.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Во сколько играют Пахтакор – Аль-Фейха

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Пахтакор: все новости

Аль-Фейха: все новости

Лига чемпионов АФК: все новости

Прогноз на матч Пахтакор – Аль-Фейха

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий