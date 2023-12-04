Джикия об отсутствии игровой практики: «Я с такими разговорами к тренеру не подхожу. Нужно тренироваться и работать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия высказался об отсутствии игровой практики в «Спартаке».

Последние 5 матчей за красно-белых защитник провел в запасе.

— Давно не видели вас на поле. Была травма, но все же. Понимаете, почему не играете?

— Я давно восстановился и тренируюсь, и доказываю свою состоятельность.

— Так почему же не играете?

— Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их.

— Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?

— Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

— И он не стал вам ничего объяснять?

— Повторюсь: я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.

— Внутри обиды нет?

— Мне некогда обижаться.

— Что нужно исправить?

— Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю, – сказал Джикия.

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5 комментариев
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действую исподтишка,добавил Джикия))) 😃😃😃
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Доработай уже до конца свой контракт нормально. Надеемся, что за зиму Спартак наведёт порядок с составом...
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Когда играл,по-более красноречив был.
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А, что без него защита стала лучше играть?
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