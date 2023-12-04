Джикия об отсутствии игровой практики: «Я с такими разговорами к тренеру не подхожу. Нужно тренироваться и работать»
Георгий Джикия высказался об отсутствии игровой практики в «Спартаке».
Последние 5 матчей за красно-белых защитник провел в запасе.
— Давно не видели вас на поле. Была травма, но все же. Понимаете, почему не играете?
— Я давно восстановился и тренируюсь, и доказываю свою состоятельность.
— Так почему же не играете?
— Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их.
— Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?
— Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.
— И он не стал вам ничего объяснять?
— Повторюсь: я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.
— Внутри обиды нет?
— Мне некогда обижаться.
— Что нужно исправить?
— Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю, – сказал Джикия.
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