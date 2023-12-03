Пеп Гвардиола: «Ман Сити» много выиграл, но надо понять, что это исключение. Ненормально брать требл и 5 АПЛ за 6 лет. Нас ждут плохие моменты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Пеп Гвардиола Мэйн Роуд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не всегда будет так успешен, как сейчас.

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» и попытается продлить серию из 27 матчей без домашних поражений, которая началась более года назад. Проиграв «Брентфорду» (1:2) в ноябре 2022-го, «Манчестер Сити» больше не уступал дома.

«Мы много выиграли, и в будущем нам с вами [фанатами] придется понять, что это исключение. Ненормально брать требл, ненормально выигрывать АПЛ 5 раз за 6 лет. Фанатам нужно наслаждаться всем этим, но впереди нас ждут плохие моменты. Этот сезон, а потом следующий, следующий и еще один. Нужно, чтобы [и в такие моменты] они были здесь.

И я вполне уверен, что они будут, потому что этот клуб вышел с «Мэйн Роуд» (прежний стадион «Ман Сити», на котором команда играла с 1923 по 2003 год – примечание Sports.ru), из середины таблицы. Тогда эта команда не боролась за трофей, но болельщики всегда были с ней», – сказал Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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42 комментария
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когда у тебя 115 нарушений очень даже нормально.
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Ненормально иметь 115 финансовых мазинаций, и оставаться без наказания.
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не болел, не болею и не буду болеть за МС, но надо признать что это клуб N1 сейчас, пока не видно кто им помешает взять АПЛ (Ливерпуль не тот, в Арс и ТТХ вообще не верю), да и в ЛЧ реальных соперников на сегодня 1,5 .
так что всё плохие моменты могут приехать только от результатов расследования, а там (имхо) копать года 3,там уже и Пепа не будет и вообще может супер лига образуется
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Ответ Hella black
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Все кто пишет про воровство, коррупцию, кто вам мешает двигаться так же?! Не можете не мешайте делать другим
+13
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Ответ Hella black
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ну давай весь спорт тогда превратим в хаос, напичкаем беспорядочно всех арабскими деньгами, допингом. пусть победит сильнейший
+12
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Ответ Андрей
когда у тебя 115 нарушений очень даже нормально.
Саму Баварию подняли из банкрота и начали пичкать звёздами. Ах да, им же типа можно было. А сейчас не хотим нового конкурента и включаем кабинеты)
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Ответ Surviving
Дайте ещё 3 лярда.
Боули дал и что🤣
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доставляет конечно всякая мерзость, которая ничего не имеет против синего лондонского мешка, но при этом вякает на сити 🤣🤣
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Ответ Андерлехт Брюггевич
выздоравливай
Сарказм не твоё)
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Ответ Сикарио
Подстилает лысый. Понимает, что ФФП жиденькое у них и наказание рано или поздно придет.
К этому времени у Пепа уже контракт кончится 🤣
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Неужели бюджет на трансферы урезали?!
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Ответ a2wai
Если Сити и дальше продолжит отдавать своих звезд направо и налево, проблемы, конечно, будут. Но как-то в это не слишком верится.
каких звёзд?
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Ответ Андрей
когда у тебя 115 нарушений очень даже нормально.
Пеп то тут причём
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Ответ Андерлехт Брюггевич
ну давай весь спорт тогда превратим в хаос, напичкаем беспорядочно всех арабскими деньгами, допингом. пусть победит сильнейший
всегда было нормальной ситуацией владельцу вкладывать свои средства. Та же серия А на этом и жила, закупаясь звёздами. Но вот незадача, начали подниматься новые топы и старые сильно пригорели и начали придумывать запреты)
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Ответ City 100 points
Ненормально иметь 115 финансовых мазинаций, и оставаться без наказания.
Зато Эвертону ещё готовятся минусануть очки. Даже жалко становится, что эта голубая цистерна взяла ЛЧ в прошлом сезоне.
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Ответ Sergey
Обиженные все пищат про 115 нарушений.
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Ответ Spartakus1984
Не нормально быть денежных мешком и при этом считать себя великими.
Реал денежный мешок?
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Ответ a2wai
Если Сити и дальше продолжит отдавать своих звезд направо и налево, проблемы, конечно, будут. Но как-то в это не слишком верится.
Каких звезд отдал Сити? Гюндогана, который сдулся уже к третьему матчу в Барсе?
Жезуса или Зинченко?
Жезус вынужден был уйти, потому что Холанд пришел. А Зина никогда не был на первых ролях у Пепа. Максимум, пас поперек ему дозволялся...
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Ну так это же только в 2025 году.
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Если Сити и дальше продолжит отдавать своих звезд направо и налево, проблемы, конечно, будут.

Но как-то в это не слишком верится.
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Ответ Сикарио
Подстилает лысый. Понимает, что ФФП жиденькое у них и наказание рано или поздно придет.
сейчас в плане финансов сити ничем не отличается от других лидеров апл
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ахаха пеп насмешил
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C Тоттенхэмом всегда у МС сложно идут игры жду интереснейшего матча. А так да, правильно здесь пишут - уж больно команда легко отдавать стала важных игроков
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Ответ Алексей Борисов
Пеп то тут причём
Так Пеп показывал пальцем на любого игрока и Шейхи клали свой болт на ФФП. Так что он в деле.
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Пеп хватит стебаться 😂😂😂
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Сити борется с коррупционной системой старых топов и надеюсь победит
Все что они хотят это сохранить свой "элитный" кружок.
Даешь в новом веке новые топы)
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Люди очень глупы, чтобы это осознать.
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