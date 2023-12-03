Пеп Гвардиола: «Ман Сити» много выиграл, но надо понять, что это исключение. Ненормально брать требл и 5 АПЛ за 6 лет. Нас ждут плохие моменты»
Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не всегда будет так успешен, как сейчас.
Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» и попытается продлить серию из 27 матчей без домашних поражений, которая началась более года назад. Проиграв «Брентфорду» (1:2) в ноябре 2022-го, «Манчестер Сити» больше не уступал дома.
«Мы много выиграли, и в будущем нам с вами [фанатами] придется понять, что это исключение. Ненормально брать требл, ненормально выигрывать АПЛ 5 раз за 6 лет. Фанатам нужно наслаждаться всем этим, но впереди нас ждут плохие моменты. Этот сезон, а потом следующий, следующий и еще один. Нужно, чтобы [и в такие моменты] они были здесь.
И я вполне уверен, что они будут, потому что этот клуб вышел с «Мэйн Роуд» (прежний стадион «Ман Сити», на котором команда играла с 1923 по 2003 год – примечание Sports.ru), из середины таблицы. Тогда эта команда не боролась за трофей, но болельщики всегда были с ней», – сказал Гвардиола.
Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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так что всё плохие моменты могут приехать только от результатов расследования, а там (имхо) копать года 3,там уже и Пепа не будет и вообще может супер лига образуется
Жезуса или Зинченко?
Жезус вынужден был уйти, потому что Холанд пришел. А Зина никогда не был на первых ролях у Пепа. Максимум, пас поперек ему дозволялся...
Но как-то в это не слишком верится.
Все что они хотят это сохранить свой "элитный" кружок.
Даешь в новом веке новые топы)