Пеп Гвардиола: «Ман Сити» много выиграл, но надо понять, что это исключение. Ненормально брать требл и 5 АПЛ за 6 лет. Нас ждут плохие моменты»

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не всегда будет так успешен, как сейчас.

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» и попытается продлить серию из 27 матчей без домашних поражений, которая началась более года назад. Проиграв «Брентфорду» (1:2) в ноябре 2022-го, «Манчестер Сити» больше не уступал дома.

«Мы много выиграли, и в будущем нам с вами [фанатами] придется понять, что это исключение. Ненормально брать требл, ненормально выигрывать 5 раз за 6 лет. Фанатам нужно наслаждаться всем этим, но впереди нас ждут плохие моменты. Этот сезон, а потом следующий, следующий и еще один. Нужно, чтобы [и в такие моменты] они были здесь.

И я вполне уверен, что они будут, потому что этот клуб вышел с «Мэйн Роуд» (прежний стадион « », на котором команда играла с 1923 по 2003 год – примечание Sports.ru), из середины таблицы. Тогда эта команда не боролась за трофей, но болельщики всегда были с ней», – сказал .

Матч между «Манчестер Сити» и « » начнется в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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