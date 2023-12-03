У Сона гол и автогол за 4 минуты в матче с «Манчестер Сити». Форвард впервые забил в свои ворота за 387 игр за «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Сон Хын Мин забил в свои и в чужие ворота в 1-м тайме матча с «Манчестер Сити».

Хавбек «Тоттенхэма» открыл счет на 6-й минуте матча после передачи Деяна Кулусевски.

На 9-й минуте Сон забил автогол – мяч отскочил в ворота «Тоттенхэма» от его ноги после подачи штрафного «Манчестер Сити».

Корейский футболист впервые за 387 матчей в составе «шпор» забил в свои ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ (1:1, первый тайм).

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17 комментариев
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Сон забил за МС больше, чем Грилиш в этом сезоне:)
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что же это дубль, но есть нюанс
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Сон сделал ставку на обе забьют
Не судите строго парня
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-2
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да как с этими шарлатанами играть?
мяч у них, в прессинге сжирают, все подборы за ними...
115 финансовых нарушений это, конечно, плохо. но такая игра - это не только деньги
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Ответ PIT-BUL
это же легенда за которого отдали 100 лямов. Но будут вспоминать Мужика, Антони, Кайседо но только не Сити
Сити взял требл, а где Челси Мю всем известно
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когда очень хотел забить гол, неважно в какие
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Ответ SergioRamos92
Сон сделал ставку на обе забьют Не судите строго парня
Причем видимо поставил олл ин, и поэтому решил не затягивать. Мало ли что, травмы, замены, астероид упадёт :-)
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Прошлом матче забил хеттрик из оффсайда. Удивительный игрок
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Ответ Отец Абду
Сон забил за МС больше, чем Грилиш в этом сезоне:)
это же легенда за которого отдали 100 лямов. Но будут вспоминать Мужика, Антони, Кайседо но только не Сити
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Так написано будто это было ожидаемо)
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Солирует сегодня кореец
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Суперсонни
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387 матчей уже, не ожидал так много))
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«Идеальный» дубль😉
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Ответ PIT-BUL
это же легенда за которого отдали 100 лямов. Но будут вспоминать Мужика, Антони, Кайседо но только не Сити
Только Грилиш является одним из ключевых игроков Сити, он выполняет огромную работу на поле помимо результативных действий, настолько большую, что Мудрик и Антони вместе не сделают.Тем более до трансфера в Манчестер англичанин продолжительный промежуток времени провёл в АПЛ и хорошо отметился в отличии от игроков сезонников УПЛ и Эредивизи
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