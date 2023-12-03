У Сона гол и автогол за 4 минуты в матче с «Манчестер Сити». Форвард впервые забил в свои ворота за 387 игр за «Тоттенхэм»
Сон Хын Мин забил в свои и в чужие ворота в 1-м тайме матча с «Манчестер Сити».
Хавбек «Тоттенхэма» открыл счет на 6-й минуте матча после передачи Деяна Кулусевски.
На 9-й минуте Сон забил автогол – мяч отскочил в ворота «Тоттенхэма» от его ноги после подачи штрафного «Манчестер Сити».
Корейский футболист впервые за 387 матчей в составе «шпор» забил в свои ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ (1:1, первый тайм).
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