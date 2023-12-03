Энцо сделал дубль в матче с «Брайтоном». Хавбек забил за «Челси» в АПЛ впервые после трансфера за 121 млн евро

Энцо Фернандес забил в АПЛ впервые после перехода в «Челси».

Полузащитник открыл счет в матче с « » (3:1, второй тайм) в 14-м туре АПЛ. На 17-й минуте он воспользовался передачей защитника .

На 65-й аргентинец реализовал пенальти.

был приобретен у «Бенфики» в начале 2023 года за 121 миллион евро. С тех пор он забивал за « » только в Кубке Англии в августе.

Для того, чтобы впервые отличиться в , Энцо потребовалось нанести 43 удара, в этом сезоне – 22 (больше всех).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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