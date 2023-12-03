Энцо сделал дубль в матче с «Брайтоном». Хавбек забил за «Челси» в АПЛ впервые после трансфера за 121 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Бенуа Бадьяшиль Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес забил в АПЛ впервые после перехода в «Челси».

Полузащитник открыл счет в матче с «Брайтоном» (3:1, второй тайм) в 14-м туре АПЛ. На 17-й минуте он воспользовался передачей защитника Бенуа Бадьяшиля.

На 65-й аргентинец реализовал пенальти.

Фернандес был приобретен у «Бенфики» в начале 2023 года за 121 миллион евро. С тех пор он забивал за «Челси» только в Кубке Англии в августе.

Для того, чтобы впервые отличиться в АПЛ, Энцо потребовалось нанести 43 удара, в этом сезоне – 22 (больше всех).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Рад за Энцо. По отдаче к нему вопросы редко, надо только реализацию подтянуть. А вообще его цель на поле разгонять атаки все-таки.
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Ответ rigobersong
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причем здесь он?? я про его что то писал?? я здесь про Энцо писал
+4
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Так написали, будто он нападающий и только сейчас забил.
+2
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Ответ Begench Berdimuradov
Первый гол спустя год. 🤡
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Ответ Begench Berdimuradov
причем здесь он?? я про его что то писал?? я здесь про Энцо писал
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Ответ Begench Berdimuradov
Первый гол спустя год. 🤡
Это не его основная задача так то
+2
-2
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