Энцо сделал дубль в матче с «Брайтоном». Хавбек забил за «Челси» в АПЛ впервые после трансфера за 121 млн евро
Энцо Фернандес забил в АПЛ впервые после перехода в «Челси».
Полузащитник открыл счет в матче с «Брайтоном» (3:1, второй тайм) в 14-м туре АПЛ. На 17-й минуте он воспользовался передачей защитника Бенуа Бадьяшиля.
На 65-й аргентинец реализовал пенальти.
Фернандес был приобретен у «Бенфики» в начале 2023 года за 121 миллион евро. С тех пор он забивал за «Челси» только в Кубке Англии в августе.
Для того, чтобы впервые отличиться в АПЛ, Энцо потребовалось нанести 43 удара, в этом сезоне – 22 (больше всех).
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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