У Кассьерры 13 голов в 15 матчах РПЛ. Он с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров
Матео Кассьерра забил очередной гол в этом сезоне.
Нападающий «Зенита» сравнял счет в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1, первый тайм).
Защитник Страхиня Эракович навесил в штрафную «Локо», а Кассьерра выиграл борьбу у двоих защитников и головой направил мяч в сетку.
Это 13-й гол Кассьерры в 15 матчах Мир РПЛ. Он забивает четыре матча подряд и с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. По 8 голов в текущем розыгрыше РПЛ забили Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Бенхамин Гарре и Федор Чалов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Зенитом».
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Хорошо что показали парню, что в него верят и оставили после неудачного первого сезона
Обрёл себя прям)
Поразительное преображение
Респект Семаку что он в него верил
а те кто кричал гнать его из команды уже переобулись?
Валере отдельный привет с вечным недовольством что у нас футбол Г как будто в этих условиях он должен быть как в Англии и это я не про снег а про ситуацию в целом
Я в том числе.
Ну он в прошлом году объективно был дном
Красава!!!