У Кассьерры 13 голов в 15 матчах РПЛ. Он с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров

Матео Кассьерра забил очередной гол в этом сезоне.

Нападающий « » сравнял счет в матче 17-го тура Мир РПЛ против « ива» (1:1, первый тайм).

Защитник Страхиня Эракович навесил в штрафную «Локо», а выиграл борьбу у двоих защитников и головой направил мяч в сетку.

Это 13-й гол Кассьерры в 15 матчах Мир РПЛ. Он забивает четыре матча подряд и с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. По 8 голов в текущем розыгрыше забили Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Бенхамин Гарре и Федор Чалов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

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