У Кассьерры 13 голов в 15 матчах РПЛ. Он с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Страхиня Эракович Футбол

Матео Кассьерра забил очередной гол в этом сезоне.

Нападающий «Зенита» сравнял счет в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1, первый тайм).

Защитник Страхиня Эракович навесил в штрафную «Локо», а Кассьерра выиграл борьбу у двоих защитников и головой направил мяч в сетку.

Это 13-й гол Кассьерры в 15 матчах Мир РПЛ. Он забивает четыре матча подряд и с отрывом в 5 мячей лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. По 8 голов в текущем розыгрыше РПЛ забили Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Бенхамин Гарре и Федор Чалов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

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17 комментариев
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Колумбийцы и Чилийцы радуются снегу, не ноют, а играют:)) Русские и эстонские гопники с Ростова льют крокодильи слезы и плачут как им тяжело:))
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Машина.
Хорошо что показали парню, что в него верят и оставили после неудачного первого сезона
+19
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+18
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На голову выше всех нападающих в этом сезоне)
Обрёл себя прям)
+12
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Прям супербизон какой-то :) Не удивлюсь, если именно его из РПЛ захотят купить европейские клубы. Ни за что не поверил бы в такое год назад ))
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+9
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Ответ Циник Петербургский
Прям супербизон какой-то :) Не удивлюсь, если именно его из РПЛ захотят купить европейские клубы. Ни за что не поверил бы в такое год назад ))
Год назад это был просто ходячий мем
Поразительное преображение
Респект Семаку что он в него верил
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+9
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И ни одного с пенальти,молодец Матео!
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-2
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Красавчик, что тут скажешь! Прогрессирует! И снег ни почём!))
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Хорош
а те кто кричал гнать его из команды уже переобулись?
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Ответ rigobersong
Колумбийцы и Чилийцы радуются снегу, не ноют, а играют:)) Русские и эстонские гопники с Ростова льют крокодильи слезы и плачут как им тяжело:))
Причем я понимаю когда люди жалуются им в этом пол года жить, а когда футболисты и тренер (эстонец) которые через полторы недели уже будут на Мальдивах а потом с января готовится два месяца к возобновлению в Дубае это конечно сильно…
Валере отдельный привет с вечным недовольством что у нас футбол Г как будто в этих условиях он должен быть как в Англии и это я не про снег а про ситуацию в целом
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Ответ Deca
Хорош а те кто кричал гнать его из команды уже переобулись?
Друг мой. Я думаю тут таких 100% 😂
Я в том числе.
Ну он в прошлом году объективно был дном
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И все с игры!!!
Красава!!!
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Зверь в этом сезоне
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Между прочим в сборную вызывается
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Кто-то его усиленно гнал из команды. Я ещё перед началом сезона писал, что должен выстрелить. Рад, что не ошибся. Он у меня в Fantasy с первого тура.
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Мокрый руки не видит у Зенита.
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Ответ rigobersong
Колумбийцы и Чилийцы радуются снегу, не ноют, а играют:)) Русские и эстонские гопники с Ростова льют крокодильи слезы и плачут как им тяжело:))
Из Ростова.
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