«Зенит» сыграет с «Локо» в белых футболках, несмотря на снегопад. Наденут голубые шорты от домашней формы

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия игровая форма Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» сыграет против «Локомотива» в необычной форме.

Несмотря на снегопад, команда Сергея Семака выйдет на поле в белых футболках от гостевого комплекта. При этом игроки «Зенита» наденут голубые шорты от домашнего комплекта.

Матч 17-го тура Мир РПЛ между «Локо» и «Зенитом» должен начаться в 17:00 по московскому времени. Ранее игру перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве.

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18 комментариев
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очередное позорное решение от рфс...)
Но ведь Спартак тоже играл в белой форме в Калининграде во время снегопада )
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зенит в белом, мяч белый.. на снегу)) и локо такие после очередного гола: а кто это сделал?) никого же нет)
+15
-1
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очередное позорное решение от рфс...)
допуск спартака до чемпионата
+7
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+6
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Как и Спартак в белом играл. Главное, чтобы мяч нашли более подходящий.
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Ответ Кирилл
Но ведь Спартак тоже играл в белой форме в Калининграде во время снегопада )
Это другое)))
Это заговор!😂😂😂
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Ну это просто парад критицизма, а не тур 🤣
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Ответ deimon7.7
Ну это просто парад критицизма, а не тур 🤣
кретинизма скорее )))
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Предлагаю Дзюбе капитанить на поле сразу в лыжах. И на вью в перерыве рассказывать о новом виде зимнего спортса, типа "между нами тает лед". По крайней мере, подобная трансляция сорвет джекпот у всех любителей футбольных лыжников.
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ну а чо! главное ж провести!
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Ответ </c/>
очередное позорное решение от рфс...)
А позор то в чём?
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Ответ Евгений Семенченко
кретинизма скорее )))
Именно так, извиняюсь)
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