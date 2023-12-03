«Зенит» сыграет с «Локо» в белых футболках, несмотря на снегопад. Наденут голубые шорты от домашней формы
«Зенит» сыграет против «Локомотива» в необычной форме.
Несмотря на снегопад, команда Сергея Семака выйдет на поле в белых футболках от гостевого комплекта. При этом игроки «Зенита» наденут голубые шорты от домашнего комплекта.
Матч 17-го тура Мир РПЛ между «Локо» и «Зенитом» должен начаться в 17:00 по московскому времени. Ранее игру перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве.
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