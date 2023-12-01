Марцел Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка против ухода Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

— Я всегда рад встретиться с Аршавиным (заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию – прим. Sports.ru). Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

— Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?

— Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется), — сказал главный тренер «Динамо».

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60 комментариев
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Тюкавин будущее российского футбола. Отличный форвард.
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Мой?! Ахахах!! Люблю Марцелла! С ним классно! )))
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Да не нужен он Зениту
У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
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Ответ Filipp Gorski
Да не нужен он Зениту У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
да конечно не нужен)) как и не нужна была куча других россиян, которые у них лавку полировали потом)
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Моя прелесть)
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Ответ Йохан Чпохан
Тюкавин будущее российского футбола. Отличный форвард.
прибавил парень заметно, пахать и пахать дальше
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Крадут, это так, как Динамо увело у Зенита В.Казачёнка. Якобы в армию призвали. А когда игрока покупают, и клуб получает за игрока деньги, это называется по другому.
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Интересно какая личка у Лички в Динамо
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Руки прочь от Тюкавина!
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Дай то Бог, нечего продавать конкурентам Динамовских воспитанников!
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Не пускать питерского гномика в Москву
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Ответ Filipp Gorski
Да не нужен он Зениту У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
Зенит хочет ослабить конкурента.
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Ответ Killiannnn
Тюкавин=Игнатьев=Шапи=Макаров
сразу видно, что ты профан. игровые качества и навыки видны сразу. он очень качественный игрок для своих лет.
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Ответ Один живой
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Бакаев давно уже в Арабских эмиратах.
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Ответ Filipp Gorski
Да не нужен он Зениту У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
Адамов нужен был ?
Коваленко ?
Бакаев?
Фернандес ?
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Ответ fil_spb
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Вы бы хоть за новостями следили, контракт уже до лета 25 года продлился автоматически))
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Ответ fil_spb
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Вася, у Тюки контракт продлился уже до 25 года на автомате .
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Тюкавина, конечно, хрень кому, но вот сливать нужно достаточно экземпляров, которые уже точно не приносят пользу клубу и самим усиливать проблемные позиции..
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Как говорилось в одном фильме"Дырку им от бублика а не Ша...Тюкавина."
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ага, так вот зачем Андрейка все учиться уму-разуму в Динамо напрашивается, что бы нашу молодежь переманить.....конечно не выйдет нечего, забирай свой десант и ищи молодых и перспективных в своем районе!!!
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Ответ Один живой
да там на лавке хватает пассажиров, не он так другой
Так зачем Зениту еще один лавочник с фамилией Тюкавин?
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Ответ Chinese mafia
Мой?! Ахахах!! Люблю Марцелла! С ним классно! )))
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Ответ FETISH
Не более, чем имеет талант. Но таких много было и будет. Не все смогут как Аршавин, а как Кокорин смогут почти все.
посмотрим
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Ответ Йохан Чпохан
Тюкавин будущее российского футбола. Отличный форвард.
Не более, чем имеет талант. Но таких много было и будет. Не все смогут как Аршавин, а как Кокорин смогут почти все.
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Ответ La Crosse Bobcats
в этом небольшом отрезке собственно причина почему я перестал читать московскую спортивную прессу вообще. вопрос от журналиста просто триумф ангажированности. и хорошо что сейчас есть ТГ каналы и можно спокойно отфильтровать нужные и быть в курсе всего о своей команде. и печально что этого не было в 90е и приходилось читать Спорт- Экспресс, где 90% контента об отечественном футболе, было про Москву и московские клубы, которые мне вообще не интересны.
А про кого было читать в 90-е? Про зенит , который упал во вторую лигу ибо 96 года играл в первой лиге? Виду у тебя жуткие комплексы перед Москвой . У коренных ленинградцев таких комплексов в помине нет. Многие ленинградцы сейчас прекрасно живут в Москве и наоборот.
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Ответ Любовь Мелехова
Бакаев давно уже в Арабских эмиратах.
Вот и подъедет сразу с деньгами.)
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Ответ Один живой
Ну я думаю, когда речь ведется о покупке игроков уровня Тюкавина или Пиняева, речь ведется не о лавке. Да и Богданыч с тем же Ваней Сергеевым показывает, что важен результат, который дает игрок, а не национальность.
А причем тут национальность? Не надо передергивать и пытаться мной манипулировать.
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Ответ Любовь Мелехова
Так зачем Зениту еще один лавочник с фамилией Тюкавин?
Ну я думаю, когда речь ведется о покупке игроков уровня Тюкавина или Пиняева, речь ведется не о лавке. Да и Богданыч с тем же Ваней Сергеевым показывает, что важен результат, который дает игрок, а не национальность.
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Ответ ДМ-1чемпион
Не всегда. Захаряну в России больше предлогали.
Если реально Тюкавин на запад хочет - то пускай едет конечно, я только за буду
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Ответ Один живой
он в аренде по моему
В аренде, а потом уйдет свободным агентом.
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Ответ Любовь Мелехова
Бакаев давно уже в Арабских эмиратах.
он в аренде по моему
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Ответ Filipp Gorski
Да не нужен он Зениту У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
Этот трендеж ниачем. Никто из офиц лиц Зенита не говорил, что пригласили Тюкавина в Зенит. Идет простой подъем цены на имени Зенита.
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Ответ DancePunk
Вопрос цены)
Не всегда. Захаряну в России больше предлогали.
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Ответ Filipp Gorski
Да не нужен он Зениту У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
2 нормальных форварда при основной схеме игры в 2 форварда это прям скажем мало. Нужен Тюкавин или нет, я утверждать не готов, но то что ТШ явно бы хотели в состав ещё одного форварда, в этом я уверен.
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