Марцел Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой»
Марцел Личка против ухода Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».
— Я всегда рад встретиться с Аршавиным (заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию – прим. Sports.ru). Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.
Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.
— Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?
— Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется), — сказал главный тренер «Динамо».
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У команды итак 2 нормальных ФРВ ну и Изидор еще есть. Еще и Педро придет хотя скорее он на фланг
Коваленко ?
Бакаев?
Фернандес ?