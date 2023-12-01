Марцел Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой»

Марцел Личка против ухода Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

— Я всегда рад встретиться с Аршавиным (заместитель гендиректора « » по спортивному развитию – прим. Sports.ru). Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

— Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?

— Понятно, что Аршавин хочет украсть , но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется), — сказал главный тренер « ».

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