Роберто Мартинес о Турции: «Выиграла группу, в которой были Хорватия и Уэльс. Это команда высокого класса»

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Роберто Мартинес высказался о жеребьевке Евро-2024.

Сборная Португалии попала в одну группу с Турцией, Чехией и победителем Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан).

«Мы попали в группу F, так что начнем турнир не сразу. Что касается соперников, то они всегда непростые. Участники стыковых матчей приедут на Евро с положительным настроем на фоне побед.

Для меня загадка, почему у Чехии в настоящее время нет тренера. Я хорошо знаю эту команду. Там собраны хорошие игроки.

Турция выиграла группу, в которой были Хорватия и Уэльс. Это команда высокого класса и очень боеспособная», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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2 комментария
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У Турции есть хорошие игроки. но они очень слаб при защите как будто дырко в обороне. Думаю Монтелла придумает что то
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Легкая прогулка для Португалии. Нет ни одного топа…
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