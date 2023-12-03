Роберто Мартинес о Турции: «Выиграла группу, в которой были Хорватия и Уэльс. Это команда высокого класса»

Роберто Мартинес высказался о жеребьевке Евро-2024.

попала в одну группу с Турцией, Чехией и победителем Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан).

«Мы попали в группу F, так что начнем турнир не сразу. Что касается соперников, то они всегда непростые. Участники стыковых матчей приедут на с положительным настроем на фоне побед.

Для меня загадка, почему у Чехии в настоящее время нет тренера. Я хорошо знаю эту команду. Там собраны хорошие игроки.

выиграла группу, в которой были и . Это команда высокого класса и очень боеспособная», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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