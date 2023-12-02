Юран о подозрительных ставках на игру «Пари НН» с «Уралом»: «Я не близкий к Турбину и точно не ставил. Кто-то чего-то поставил. Что, стул в углу? Бред сумасшедшего»
Сергей Юран прокомментировал слух о подозрительных ставках на игру его команды.
Сообщалось, что один из знакомых судьи Евгения Турбина подозревался в получении 5 миллионов рублей накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре Мир РПЛ.
«Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чем тут? Я не близкий к Турбину.
Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего.
Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко», – сказал главный тренер «Пари НН».
Откуда такой шум вокруг «Пари НН» – «Урал»? Есть признаки странного матча?
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Эт очевидно
Я к тому, что и клуб
И этих привлечь надо
Тут явно уголовка с левым вбросом в спекулятивных целях
А не простой инфоповод