Юран о подозрительных ставках на игру «Пари НН» с «Уралом»: «Я не близкий к Турбину и точно не ставил. Кто-то чего-то поставил. Что, стул в углу? Бред сумасшедшего»

Сергей Юран прокомментировал слух о подозрительных ставках на игру его команды.

Сообщалось, что один из знакомых судьи подозревался в получении 5 миллионов рублей накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре Мир РПЛ.

«Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чем тут? Я не близкий к Турбину.

Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего.

Насколько я знаю, и служба безопасности контролируют такие вещи жестко», – сказал главный тренер « ».

Откуда такой шум вокруг «Пари НН» – «Урал»? Есть признаки странного матча?

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