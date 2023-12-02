Юран о подозрительных ставках на игру «Пари НН» с «Уралом»: «Я не близкий к Турбину и точно не ставил. Кто-то чего-то поставил. Что, стул в углу? Бред сумасшедшего»

Теги РФС судьи Урал Сергей Юран Ставки на спорт Евгений Турбин Пари НН Ставки на футбол Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран прокомментировал слух о подозрительных ставках на игру его команды.

Сообщалось, что один из знакомых судьи Евгения Турбина подозревался в получении 5 миллионов рублей накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре Мир РПЛ.

«Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чем тут? Я не близкий к Турбину.

Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего.

Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко», – сказал главный тренер «Пари НН».

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7 комментариев
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Ответ King_X
Пари точно что-то с буками мутил Надо расследование
Да, у них главный спонсор - бук) ты очень наблюдателен
+3
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Ответ Женька Овомоела
Да, у них главный спонсор - бук) ты очень наблюдателен
Неее
Эт очевидно
Я к тому, что и клуб
И этих привлечь надо

Тут явно уголовка с левым вбросом в спекулятивных целях
А не простой инфоповод
+3
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Шнякин натрындел. Подстраховывался
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Ахаха, все как обычно. Пари должен был отдать/продать матч Уралу. Но подняли шумиху как в матче с Тереком. Ведь тогда скатали ничью, вместо победы Урала .
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"Как поймают, Якина посадить на кол, первое дело, а уж опосля..." (с).
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