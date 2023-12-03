Осинькин о 2:0 с «Сочи»: «Важно, что мы давно не играли на ноль»

Игорь Осинькин оценил победу над «Сочи» (2:0) в Мир РПЛ.

«Плохо зашли в игру, не хватало скорости, не могли ее вытащить. В чем причина? Посмотрим, поговорим, подумаем. Действительно, не хватало скорости, которая у нас в последних матчах была, и соперник после стартового отрезка, где моменты были созданы с рикошетами, сыграл в такой несвойственный футбол, который мы предполагали.

Глубоко играла команда, мы проговаривали, что такая возможность есть, тенденции такие есть, но мы до конца не были готовы. Мало команд, которые против позиционной обороны могут играть с запасом прочности и скорости. Тем не менее во второй половине первого тайма мы наладили контроль, создали несколько моментов.

Конечно, только после того, как мы забили во втором тайме, мы наиграли на один гол, много создали, в этот момент мы выдохнули, потому что скользкий счет, и соперник не опускает руки. Всегда есть опасения, что и показали последние минуты. Шальная цепь случайных событий, которые могли привести к голу. Но хорошо, что не привело. Важно, что мы давно не играли на ноль», – сказал главный тренер « ».

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