Родриго забил 7 голов и сделал 4 ассиста в последних 5 матчах за «Реал»

Родриго забил за «Реал» в пятом матче подряд.

Вингер поразил ворота «Гранады» (2:0, второй тайм) на 57-й минуте матча 15-го тура . Он добил мяч в сетку после того, как голкипер Андре Феррейра парировал удар Джуда Беллингема.

Начиная с 8 ноября бразилец отметился 7 голами и 4 результативными передачами в матчах чемпионата и Лиги чемпионов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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