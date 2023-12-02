Родриго забил 7 голов и сделал 4 ассиста в последних 5 матчах за «Реал»
Родриго забил за «Реал» в пятом матче подряд.
Вингер поразил ворота «Гранады» (2:0, второй тайм) на 57-й минуте матча 15-го тура Ла Лиги. Он добил мяч в сетку после того, как голкипер Андре Феррейра парировал удар Джуда Беллингема.
Начиная с 8 ноября бразилец отметился 7 голами и 4 результативными передачами в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.
Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.
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