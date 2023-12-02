Родриго забил 7 голов и сделал 4 ассиста в последних 5 матчах за «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гранада Родриго Футбол

Родриго забил за «Реал» в пятом матче подряд.

Вингер поразил ворота «Гранады» (2:0, второй тайм) на 57-й минуте матча 15-го тура Ла Лиги. Он добил мяч в сетку после того, как голкипер Андре Феррейра парировал удар Джуда Беллингема.

Начиная с 8 ноября бразилец отметился 7 голами и 4 результативными передачами в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь

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29 комментариев
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Выбыли все, взял на себя роль лидера и блестяще с ней справляется. Очень рад за него, особенно после такого неудачного стартового отрезка сезона.
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прорвало парня
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эффект секундного хвата Месси за шею, представьте, что сделал бы Родриго, если б хват шеи длился секунд 10)))))
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Родриго в оочень хорошей форме пребывает. Хорошо бы и дальше не сбавлял.
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Ответ Юсуф Тайсумов
эффект секундного хвата Месси за шею, представьте, что сделал бы Родриго, если б хват шеи длился секунд 10)))))
А если бы он ухватился за другие запретные места , ух чтобы было
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Парнишка в огне
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Ответ Сикарио
Реально видели? Сидели в своем ауле до утра и ждали ночной матч?))
да ждали, скоро вот приезда Рональду ждём всем аулом)
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Ответ Капибарбер
видели мы в матче с Аргами этого уничтожителя 😂😂
Реально видели? Сидели в своем ауле до утра и ждали ночной матч?))
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Ответ corazón blanco
Выбыли все, взял на себя роль лидера и блестяще с ней справляется. Очень рад за него, особенно после такого неудачного стартового отрезка сезона.
Иногда складывается ощущение, что чем выше психологическое давление, тем лучше он играет.
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Эффект Месси
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Браво!!!👏🇧🇷 Так держать, Родриго!
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Круто главная без травмы
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Молодец парень. Надеюсь к весенней стадии еще больше поднаберет форму…
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Ответ Сикарио
Мюллер или Ван Нистелрой сильно выделялись?
Ничего себе сравнение! Мюллер и Ван Нистелрой имели (и имеют) узнаваемый стиль. Ну, ладно Мюллер довольно неприметный парень, хотя и в этом большой стиль, но Руд был вполне себе калоритный цф с гипертрофированными футбольными скиллами.
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Ответ Сикарио
Мюллер или Ван Нистелрой сильно выделялись?
ну ты канеш сравнил! 🤣🤣🤣
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Ответ Юсуф Тайсумов
эффект секундного хвата Месси за шею, представьте, что сделал бы Родриго, если б хват шеи длился секунд 10)))))
был бы причислен к лику святых мгновенно
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Ответ TushcanRash
А если бы он ухватился за другие запретные места , ух чтобы было
наглядный пример - Алвес)
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Ответ TushcanRash
А если бы он ухватился за другие запретные места , ух чтобы было
ну сразу понятно что ты фанат Кристинки
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