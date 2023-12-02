Испания, Италия, Хорватия и Албания сыграют в группе В на Евро-2024

Италия сыграет против Испании на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти, попавшая в 4-ю корзину, в результате жеребьевки оказалась в группе В вместе с испанцами.

В ней выступят также и .

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Жеребьевка Евро-2024. Франция и Нидерланды попали в одну группу, Испания сыграет с Хорватией

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