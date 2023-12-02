Испания, Италия, Хорватия и Албания сыграют в группе В на Евро-2024

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Италия сыграет против Испании на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти, попавшая в 4-ю корзину, в результате жеребьевки оказалась в группе В вместе с испанцами.

В ней выступят также Хорватия и Албания.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Жеребьевка Евро-2024. Франция и Нидерланды попали в одну группу, Испания сыграет с Хорватией

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21 комментарий
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Ну чо лысый фартовый)) С Кьезой обязаны выходить.
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Кроме албанцев все выйдут из группы)
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Албанцев жаль.
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Ответ Отец Абду
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Подумал сосед кого то жарит за стенкой))
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Две выходят на прямую и 4 лучших 3 места . Так что интрига минимальная . Нужно ещё больше увеличивать количество участников .Верните чемпионат Европы с 16 командами
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Испания обыграла хорватов на прошлом евро в 1/8, а потом проиграла Италии в полуфинале. Время реваншей, получается. Хотя, скорее всего, в плофф выйдут все трое
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Мощная группа.
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Группа смерти , воообще мощные группы собираются
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Без Гави шансов мало
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Албанцы на тотальном классе должны выходить с 1 места. Иначе провал.
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По мне Албания сегодня даже посильнее сборной образца Евро 2016. Вполне могут проявить себя дерзко и преподнести сюрпрайз.
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Испания на изи
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Прям повторение группы 2012 года
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Италия надо выиграть албанию, и нички с другими, и все 1 /8 готова
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Ответ Отец Абду
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Я думал один это слышал…
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Ответ Zidan GOAT
Я думал один это слышал…
Да все слышали и везде об этом говорят:)
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Албания продала Молдавии место на Евро.
...Смысла нет.
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