Джулия Робертс рассказала, как начала болеть за «МЮ»: «Мы с детьми стали смотреть футбол по ТВ, стали как одержимые». Поддерживающий «Астон Виллу» Том Хэнкс ответил: «Любой может болеть за них»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия болельщики Том Хэнкс Джулия Робертс кино Футбол

Джулия Робертс рассказала, почему начала болеть за «Манчестер Юнайтед».

– Джулия – большая фанатка футбола.

–Да.

– Вы поддерживаете «Манчестер Юнайтед»?

– Да. Я была на «Олд Траффорд». Я настоящая фанатка. 

– Как это случилось? Как Джулия Робертс стала футбольной фанаткой?

– У меня трое детей. Когда они были очень маленькими и стали играть в футбол и смотреть его по телевизору... Я не представляла, что смотреть футбол по ТВ так интересно. Мы втянулись, и «Манчестер Юнайтед» как-то стал нашей командой. Мы стали как одержимые, – сказала американская актриса, обладательница премии «Оскар».

Присутствовавший в студии Том Хэнкс тоже рассказал о своем увлечении футболом. 

– А Том поддерживает...

– «Астон Виллу». В этом году у нас все хорошо, спасибо. Любой может болеть за «Манчестер Юнайтед».

В самый первый раз, когда я приехал в Англию, я проснулся очень рано утром, а по BBC показывали футбольные результаты. 

У всех команд были дурацкие названия, например, «Челтнем» победил «Твиксби» со счетом 2:0». В них не было смысла, ни в одном из них. Потом появилось одно название: «Астон Вилла» сыграла вничью 1:1...». Я такой: «Астон Вилла, звучит как милое местечко. Астон Вилла». «О да, я провожу отпуск в Астон Вилле, не хотели бы присоединиться?» А потом выяснилось, что это в Бирмингеме.

Это сказочное место. «Вилла Парк» – великолепный стадион, который стоит посетить», – сказал двукратный обладатель премии «Оскар». 

Пеп Гвардиола: «Джулия Робертс – мой кумир. В 2016-м она пошла на игру «МЮ», а не «Сити», хотя мы были лучше. Так что я уже провалился, даже если мы возьмем три ЛЧ подряд»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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46 комментариев
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Том, в последние 10 лет болеть за Юнайтед такое себе развлечение...
+89
0
+89
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Ответ Антон Фалафель
А её отец Эрик за кого болеет? Сити, ПСЖ, Аль Наср?
Эрик - это брат.
+32
0
+32
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Астон Вилла - изгой, МЮ - красотка
+30
-3
+27
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Так то Астон Вилла с Эмери сейчас претендент на ЛЧ. За МЮ Хага болеть - подвиг!
+10
-1
+9
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Ответ Антон Фалафель
А её отец Эрик за кого болеет? Сити, ПСЖ, Аль Наср?
Эрик как любой злодей за Псж
+7
0
+7
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https://youtu.be/U_lIdN4QLPM?si=uS_m0eWFraQ-plt9

Оригинал)
+4
0
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Ответ teg91
Том, в последние 10 лет болеть за Юнайтед такое себе развлечение...
Увы....и что-то не видать свет в конце тоннеля
+4
0
+4
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Ответ А. Мостовой
Глорище вылезло
Я вижу,что ты здесь)))
+4
0
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Ответ dimamak10
Мне кажется многие в детстве выбирают клуб из за формы или игрока (если клуб зарубежный). Я собирался начать болеть за Барсу из за Рональдиньо, но по телеку шел обзор тура АПЛ и мне понравились «качели» Кри Ро и решил , что буду болеть за МЮ.
Мы с бабушкой были на рынке и из всего многообразия форм,я выбрал Челси с Дрогба и это футболка до сих пор при мне
+3
0
+3
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Учитывая, что делают соперники с этой «красоткой», уж лучше быть «изгоем»…🙃
Удаляй в очередной раз
+5
-2
+3
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Ответ riverman1980
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В Манчестере глорье носит голубые цвета
+6
-3
+3
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Ответ Люблю Марго Робби
Увы....и что-то не видать свет в конце тоннеля
Он всегда появляется.
+3
0
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Ответ Unwar25
https://youtu.be/U_lIdN4QLPM?si=uS_m0eWFraQ-plt9 Оригинал)
о шоу Грэма Нортона шик, ещё и составчик интересный 👍
+2
0
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Так то Астон Вилла с Эмери сейчас претендент на ЛЧ. За МЮ Хага болеть - подвиг!
тен хааги приходят и уходят, а любимая команда остается и чтоб от нее отказаться должно случиться что-то очень веское
+2
0
+2
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Ответ savik-A.M.
93-й год , батя за место " дисней клуба " , где я ждал неделю " черного плаща" , врубил нпятом канале чемпионат Италии . Ну так как телек дома конечно один не хотя начал футбол смотреть , я его по на чалу даже не навидил , а через некоторое время уже выбрал за кого переживать , за Юве , чисто по приколу форма понравилась , полосатые - прикольные .
Мне кажется многие в детстве выбирают клуб из за формы или игрока (если клуб зарубежный). Я собирался начать болеть за Барсу из за Рональдиньо, но по телеку шел обзор тура АПЛ и мне понравились «качели» Кри Ро и решил , что буду болеть за МЮ.
+3
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Ответ igls54
Астон Вилла - изгой, МЮ - красотка
АВ- Форест Гамп , МЮ- Эрин Брокович
+2
0
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Джулия Робертс классная👍 фильм Красотка с ней, просто топ
+2
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93-й год , батя за место " дисней клуба " , где я ждал неделю " черного плаща" , врубил нпятом канале чемпионат Италии . Ну так как телек дома конечно один не хотя начал футбол смотреть , я его по на чалу даже не навидил , а через некоторое время уже выбрал за кого переживать , за Юве , чисто по приколу форма понравилась , полосатые - прикольные .
+3
-1
+2
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Ответ Пенс
Здесь 90 процов таких. Причём не только маню, но и у мадрида с бчк. Труфены)
Бред, что МЮ выиграл значимого за последние 10 лет? Все глоры перебежали на голубую часть Манчестера, как тот же манся
+1
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Ответ Антон Фалафель
А её отец Эрик за кого болеет? Сити, ПСЖ, Аль Наср?
Эрик не отец, а брат.
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Ответ dimamak10
Мне кажется многие в детстве выбирают клуб из за формы или игрока (если клуб зарубежный). Я собирался начать болеть за Барсу из за Рональдиньо, но по телеку шел обзор тура АПЛ и мне понравились «качели» Кри Ро и решил , что буду болеть за МЮ.
Мне импонировал МЮ из-за ван Нистелроя, мне казалось,что фамилия очень круто звучит,да он и игроком классным оказался. Это были те времена,когда Селтик и Глазго Рейнджерс устраивали предсезонный тур в Англии и рубились с МЮ, Ливером и т.д. Эх,вернуться бы сейчас в то беззаботное время
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Ответ dimamak10
Мне кажется многие в детстве выбирают клуб из за формы или игрока (если клуб зарубежный). Я собирался начать болеть за Барсу из за Рональдиньо, но по телеку шел обзор тура АПЛ и мне понравились «качели» Кри Ро и решил , что буду болеть за МЮ.
я начинал болеть за Майкла Оуэна тогда я ток переехал в большой город и впервые увидел футболки Ливерпуля на других детях, заинтересовало меня и начал следить как мог в те годы, журналы, редкие игры по тв. А там ещё чемпионат мира 2002 шел, где следил за Англией, через пару лет Оуэн конечно слинял, но там вдруг Стамбул случился, первый финал лч, который я смотрел в прямом эфире, пошло поехало, как бросить болеть за такой клуб, около 20 лет уже оказывается 😂
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Про Виллу чётко сказано))) На фоне ипсвичей довольно симпатичное название.
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По больше бы таких интересных новостей
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Любой может болеть за Анжи
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Ответ Benjamin
Джулия Робертс классная👍 фильм Красотка с ней, просто топ
А Салтыкова клевая...
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Ответ Benjamin
Джулия Робертс классная👍 фильм Красотка с ней, просто топ
«Эрин Брокович» тоже хороший
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Ответ Каба
Осталось узнать что за клуб такой - Твиксби)
Гримсби вероятно
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Ответ Tpy6kaMerlina
Глоры. Один выбрал по красивому названию, вторая из-за детей. Где тру стори о журналах из детства, с выписанными названиями команд и фамилиями игроков. Ах да, это же соккер, чужая культура. Ну, тогда ладно, тогда сойдёт.
странный коммент ибо дофига историй, что начали болеть из-за понравившегося названия, слышал от людей, что начинали болеть за Ноттингем Форест и Форест Грин Роверс ток из-за слова Форест в названии. или Вест Хэм из-за фильма хулиганы, Ньюкасл - гол!, Мидлсбро из-за крутой эмблемы, множество клубов просто потому что выпали в фифе или в менеджере рандомно итд итп. часть из них даже до сих пор наверно болеет)
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"Ноттингем Форрест" в тот день не играл
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Здесь 90 процов таких. Причём не только маню, но и у мадрида с бчк. Труфены)
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Осталось узнать что за клуб такой - Твиксби)
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вот почему мю в кризисе
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Ответ teg91
Том, в последние 10 лет болеть за Юнайтед такое себе развлечение...
болей за Баварию. там стабильно.
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Пеп Гвардиола: «а вот сейчас обидно было»
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Ответ teg91
Том, в последние 10 лет болеть за Юнайтед такое себе развлечение...
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Том Хэнкс не прав. Многие исследования ученых показали, что алкоголь, сахар, кортизол и выбросы адреналина ускоряют процессы старения в организме, но не один из этих факторов не оказывает такого губительного влияния как боление за юнайтед в последние годы
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Робертс ниче такая)
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