Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Счет должен быть намного крупнее. У «Арсенала» были очень хорошие моменты»

Микель Артета уверен, что «Арсенал» мог забивать «Вулверхэмптону» больше голов.

«Канониры» победили со счетом 2:1 в 14-м туре .

«Футбол не был идеальным, но я очень доволен нашей игрой. Счет должен был быть намного крупнее. Мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался, и в таком случае в АПЛ ничего еще не решено.

У нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре.

Мы должны побеждать и показывать такую игру, как сейчас. В этом и заключается вызов – продолжать делать это каждые три дня», – сказал главный тренер « ».

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