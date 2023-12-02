Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Счет должен быть намного крупнее. У «Арсенала» были очень хорошие моменты»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Вулверхэмптон Футбол

Микель Артета уверен, что «Арсенал» мог забивать «Вулверхэмптону» больше голов.

«Канониры» победили со счетом 2:1 в 14-м туре АПЛ.

«Футбол не был идеальным, но я очень доволен нашей игрой. Счет должен был быть намного крупнее. Мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался, и в таком случае в АПЛ ничего еще не решено.

У нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре.

Мы должны побеждать и показывать такую игру, как сейчас. В этом и заключается вызов – продолжать делать это каждые три дня», – сказал главный тренер «Арсенала».

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16 комментариев
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Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи.

Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента.

Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
+19
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В который раз андердог приезжает на Эмирейтс, готовым проиграть и огрести полную охапку мячей, а уезжает или с очками или расстроенным из-за их потери. Как, зачем и почему - непонятно.
Такие матчи как с Лансом в среду должны быть обыденностью, а не исключением
+13
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Зинченко очень хотел забить,себе....(
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Ответ Андрей Andrey
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В который раз пишет человек, не смотрящий матч, а желающий просто написать глупость.
Волки могли бы сыграть вничью, только бы если Арсенал забил себе еще один.
Ноль опасных моментов как было так и осталось, кроме момента с подарком на гол.
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Ответ Arsenal till I Die
В который раз андердог приезжает на Эмирейтс, готовым проиграть и огрести полную охапку мячей, а уезжает или с очками или расстроенным из-за их потери. Как, зачем и почему - непонятно. Такие матчи как с Лансом в среду должны быть обыденностью, а не исключением
Ну ладно, волки не могут быть расстроены и потерей, потому что ничего не создали.
Гол и тот подарок.

Хотя это не исключает факт того, что Арсенал должен был забивать третий, чтобы играть так как играл при 2-0.
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Ответ Arsenal till I Die
Я вообще не понимаю почему Зину никто так и начал переучивать на вингера или крайнего пз. Его навыки плеймейкера и атакующего игрока настолько превосходят его навыки оборонительные, что называть Саню КЗ уже просто неприлично
В смысле переучивать?)
Он как бы из центрального хавбека переучен в крайнего защитника и именно из-за этого играет в основе топ-клуба :)
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Артета прав. xG: 2,89 — 0,77. Матч не на 2:1
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Ответ Гани Дюсенов
Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи. Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента. Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
Я вообще не понимаю почему Зину никто так и начал переучивать на вингера или крайнего пз. Его навыки плеймейкера и атакующего игрока настолько превосходят его навыки оборонительные, что называть Саню КЗ уже просто неприлично
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Ответ Гани Дюсенов
Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи. Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента. Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
Зина голевую так-то сделал, он и подставить может и сделать разницу в важный момент.
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нормальной реализацией это матч со счётом как с Шансом, без Напа убийцы нап на первом месте делать нечего, надежда что зимой купят хищника в штрафной
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Кто-то настучите Зинченко сильнее по голове. Но вообще под конец по всей команде было видно что булки расслабили.
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Ответ Гани Дюсенов
Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи. Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента. Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
На Зину эмоций не хватает порой с его передержками мяча. А с Нкетиа всё просто и понятно)
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