Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Счет должен быть намного крупнее. У «Арсенала» были очень хорошие моменты»
Микель Артета уверен, что «Арсенал» мог забивать «Вулверхэмптону» больше голов.
«Канониры» победили со счетом 2:1 в 14-м туре АПЛ.
«Футбол не был идеальным, но я очень доволен нашей игрой. Счет должен был быть намного крупнее. Мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался, и в таком случае в АПЛ ничего еще не решено.
У нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре.
Мы должны побеждать и показывать такую игру, как сейчас. В этом и заключается вызов – продолжать делать это каждые три дня», – сказал главный тренер «Арсенала».
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Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента.
Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
Такие матчи как с Лансом в среду должны быть обыденностью, а не исключением
Волки могли бы сыграть вничью, только бы если Арсенал забил себе еще один.
Ноль опасных моментов как было так и осталось, кроме момента с подарком на гол.
Гол и тот подарок.
Хотя это не исключает факт того, что Арсенал должен был забивать третий, чтобы играть так как играл при 2-0.
Он как бы из центрального хавбека переучен в крайнего защитника и именно из-за этого играет в основе топ-клуба :)