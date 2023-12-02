«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 14:2 и лидирует в АПЛ после 14 туров

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Вулверхэмптон Футбол

«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.

Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Вулверхэмптон» (2:1).

Начиная с 8 ноября лондонцы одержали пять побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Общий счет в этих играх – 14:2.

«Канониры» сохранили лидерство в АПЛ по итогам 14-го тура, набрав 33 балла в этих играх. Перед туром «Арсенал» опережал «Манчестер Сити» на одно очко – 30 против 29.

Далее лондонцы встретятся с «Лутоном» – это произойдет 5 декабря.

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12 комментариев
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Надеюсь Райя даст леща Зине.
На ровном месте сухарь ему заруинил.
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должно было быть 14;1. как можно так похуистично играть у себя в штрафной, игра должна была закончиться 5:0
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+14
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Ответ Adamdfdgds
Как же хорош Нкетия, сразу виден класс футболиста
В ворота любой дурак попадет, они большие, а вот в штангу...
+14
-2
+12
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Ответ jam.football
почему не назначили пенальти?
Потому что рука была неподвижна, прижата к телу и мяч не летел в ворота.
+11
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Игра есть, но при такой доминации не должны допускать валидольной концовки.
Пушкурей с победой!
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Молодцы канеш.
Но в концовках надо действовать надëжнее.
+9
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Как приятно смотреть сейчас на Пушкарей!)
+4
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Как же хорош Нкетия, сразу виден класс футболиста
+3
-3
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Первый тайм изи на чиле, концовка второго "где валидол" а не пронесло))
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