«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 14:2 и лидирует в АПЛ после 14 туров
«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.
Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Вулверхэмптон» (2:1).
Начиная с 8 ноября лондонцы одержали пять побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Общий счет в этих играх – 14:2.
«Канониры» сохранили лидерство в АПЛ по итогам 14-го тура, набрав 33 балла в этих играх. Перед туром «Арсенал» опережал «Манчестер Сити» на одно очко – 30 против 29.
Далее лондонцы встретятся с «Лутоном» – это произойдет 5 декабря.
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На ровном месте сухарь ему заруинил.
Пушкурей с победой!
Но в концовках надо действовать надëжнее.