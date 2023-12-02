«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 14:2 и лидирует в АПЛ после 14 туров

«Арсенал» продлил победную серию до 5 матчей.

Сегодня команда одолела « » (2:1).

Начиная с 8 ноября лондонцы одержали пять побед в чемпионате Англии и чемпионов. Общий счет в этих играх – 14:2.

«Канониры» сохранили лидерство в по итогам 14-го тура, набрав 33 балла в этих играх. Перед туром « » опережал «Манчестер Сити» на одно очко – 30 против 29.

Далее лондонцы встретятся с «Лутоном» – это произойдет 5 декабря.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!