Моуринью о 0:1 от «Интера»: «Очередной подарок от Серии А – матч в воскресенье, а не в понедельник. «Рома» без половины команды, на фоне усталости – и мы были хороши»

Жозе Моуринью раскритиковал Серию А после поражения «Ромы» от «Интера» (0:1).

«При том что у игроков накопилась усталость, а на подготовку к матчу было мало времени, парни все равно провели значительный матч.

Думаю, у всех – не только у меня – на стадионе было ощущение, что матч закончится вничью. « » спокойно справлялась со всеми трудностями.

Мне жаль, что мы проиграли, парни приложили много усилий. Момент с голом можно было лучше контролировать.

Жаль, что игроков не уважают. Отношение [судьи] к и о многом говорит.

Я рад за команду, за такую игру в трудной ситуации – мы приехали в Милан без половины команды. А еще лига сделала нам очередной подарок – мы играли в воскресенье, а не в понедельник.

И все равно наши игроки были хороши. Я расстроен, потому что мы заслуживали большего», – сказал главный тренер «Ромы» .

Отметим, что « » играл с «Ред Буллом» (2:1) в Лиге чемпионов во вторник, «Рома» в четверг встречалась со «Славией» (2:0) в Лиге Европы.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!