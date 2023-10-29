Моуринью о 0:1 от «Интера»: «Очередной подарок от Серии А – матч в воскресенье, а не в понедельник. «Рома» без половины команды, на фоне усталости – и мы были хороши»

Теги Интер Рома Жозе Моуринью серия А Италия судьи Фабио Мареска Джанлука Манчини календарь Эван Ндика Футбол

Жозе Моуринью раскритиковал Серию А после поражения «Ромы» от «Интера» (0:1).

«При том что у игроков накопилась усталость, а на подготовку к матчу было мало времени, парни все равно провели значительный матч.

Думаю, у всех – не только у меня – на стадионе было ощущение, что матч закончится вничью. «Рома» спокойно справлялась со всеми трудностями.

Мне жаль, что мы проиграли, парни приложили много усилий. Момент с голом можно было лучше контролировать.

Жаль, что игроков не уважают. Отношение [судьи] Марески к Манчини и Ндика о многом говорит.

Я рад за команду, за такую игру в трудной ситуации – мы приехали в Милан без половины команды. А еще лига сделала нам очередной подарок – мы играли в воскресенье, а не в понедельник.

И все равно наши игроки были хороши. Я расстроен, потому что мы заслуживали большего», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью.

Отметим, что «Интер» играл с «Ред Буллом» (2:1) в Лиге чемпионов во вторник, «Рома» в четверг встречалась со «Славией» (2:0) в Лиге Европы.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 комментариев

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Roman
В этом безумном мире меняется все, кроме одного - нытья Моура по любому поводу
+51
-8
+43
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kaka10
Моур ожидаемо сливается в своём третьем сезоне
недавно уже начал о Саудии говорить

Зимой внезапно появятся крысы в команде, начнётся их поиск. Раз-два - привет неустойка
+28
-8
+20
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Obdob
Ответ Direct free kick
Как не везёт великому Моуриньо
не фартануло седому аферисту, что воскресную игру провели в воскресенье :(
+11
-1
+10
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Гамарджоба Генацвале
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Комментаторы Спортса хуже редактуры сайта. Все ветки сами этим запостили и завалили, а виноват Спортс, если что, не перепутайте.
+7
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+6
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9_volk
до прихода Моуриньо Рома НИКОГДА не выходила играть 0-0. при Моуриньо в матчах против топов на выезде (а иногда и дома) - это НОРМА. надеюсь, что это все же последний год мучитильнего зрелища.
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+5
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Direct free kick
Как не везёт великому Моуриньо
+18
-14
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Гамарджоба Генацвале
Пора в СА.
+6
-3
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Shirshov
Если быть объективным,то Роме повезло что счет 0:1 оказался.Как минимум три пропускать должны были.Не понимаю где Маур увидел хорошую игру своей команды.
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Судоплатов
Интер забил только один гол, но две перекладины и массу других Моуриньо как бы не заметил....
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Угараю_с_вас
Ответ kaka10
Моур ожидаемо сливается в своём третьем сезоне недавно уже начал о Саудии говорить Зимой внезапно появятся крысы в команде, начнётся их поиск. Раз-два - привет неустойка
Так у него в конце года контракт заканчивает, продлевать вроде не планирует. Так что не в этот раз))
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kiper88
Если бы играли завтра, он бы ныл, что играют в понедельник, а не в воскресенье
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Men77
Тут все просто, Маур просто не чеканит
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Рокко Сиффредди
сегодня плакса Мяу со своей ромой опустятся ниже Лацио
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Madcomposer
О, наконец-то подъехала отмаза
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Streetbor
Тогда ныл бы что у Интера было шесть дней отдыха)) А Ромы на 2 дня меньше, классика от Жозе)
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евГений
Ответ Direct free kick
Как не везёт великому Моуриньо
Хороший стеб
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Мохнатый55
Так Рома вполне могла играть во вторник или среду. Для этого нужно было попасть в топ-4 в прошлом сезоне. Но виноват в непопадании Ромы в Лигу чемпионов именно Моуринью.
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atomio
Комментарий удален пользователем
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