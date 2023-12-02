«Арсенал» забил 101 гол в 2023 году. Лишь у «Сити», «Реала», «Баварии» и «Байера» больше

Теги Бавария Байер Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал рейтинги Вулверхэмптон Футбол

«Арсенал» вошел в пятерку самых результативных клубов из топ-лиг в 2023 году.

Команда Микеля Артеты дважды забила «Вулверхэмптону» (2:0, перерыв) в 14-м туре АПЛ.

Гол Букайо Сака стал для «канониров» 100-м во всех турнирах в текущем календарном году, Мартина Эдегора – 101-м.

Среди команд, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы, преодолеть отметку в 100 голов удалось только «Манчестер Сити» (137), «Реалу» (119), «Баварии» (111) и «Байеру» (110).

«Арсенал» – «Вулверхэмптон». 2:0 – Сака забил на 6-й минуте, Эдегор – на 13-й. Онлайн-трансляция

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4 комментария
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Рад за Арсенал. Столько лет мучений. И, наконец-то, борятся во всех турнирах, а главное - игра есть. Артета - отличным тренером вырос.
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Ну что сказать, красавцы🤙 и это у нас ещё нет форварда голеадора😏
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Видить все эти команды в списке не особо удивляет, кроме вот Байера. Классную команду построил Алонсо, просто топ.
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количество игр было бы любопытно глянуть , так то в Англии два внутренних кубка и количество команд в лиге больше чем к примеру в Бундеслиге ,
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