«Арсенал» забил 101 гол в 2023 году. Лишь у «Сити», «Реала», «Баварии» и «Байера» больше
«Арсенал» вошел в пятерку самых результативных клубов из топ-лиг в 2023 году.
Команда Микеля Артеты дважды забила «Вулверхэмптону» (2:0, перерыв) в 14-м туре АПЛ.
Гол Букайо Сака стал для «канониров» 100-м во всех турнирах в текущем календарном году, Мартина Эдегора – 101-м.
Среди команд, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы, преодолеть отметку в 100 голов удалось только «Манчестер Сити» (137), «Реалу» (119), «Баварии» (111) и «Байеру» (110).
«Арсенал» – «Вулверхэмптон». 2:0 – Сака забил на 6-й минуте, Эдегор – на 13-й. Онлайн-трансляция
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