«Арсенал» забил 101 гол в 2023 году. Лишь у «Сити», «Реала», «Баварии» и «Байера» больше

«Арсенал» вошел в пятерку самых результативных клубов из топ-лиг в 2023 году.

Команда Микеля Артеты дважды забила « » (2:0, перерыв) в 14-м туре .

Гол Букайо Сака стал для «канониров» 100-м во всех турнирах в текущем календарном году, Мартина Эдегора – 101-м.

Среди команд, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы, преодолеть отметку в 100 голов удалось только « » (137), « » (119), «Баварии» (111) и « » (110).

«Арсенал» – «Вулверхэмптон». 2:0 – Сака забил на 6-й минуте, Эдегор – на 13-й. Онлайн-трансляция

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