Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды и технических проблем. Придется ехать 3 часа на автобусе
«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь в Ньюкасл.
Как сообщает Manchester Evening News, рейс, запланированный на 11:00 по местному времени, был отменен из-за непогоды и технических проблем.
Теперь «МЮ» будет 3 часа добираться до Ньюкасла на автобусе. Матч состоится сегодня в 23:00 по московскому времени (в 20:00 – по местному).
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учитывая дорогу до аэропорта и предполетные процедуры, сколько там минут экономии выходило-то?
Какой то бред, там езды меньше 3 часов по отличной дороге
—Мы устали! Вы хоть раз ездили 3 часа на автобусе! Это как пешком идти!
Юноша-грузин учится в институте и пишет письмо родителям.
— Здравствуйте, дорогие пап и мама! У меня все хорошо. Учеба идет хорошо. Только одно меня смущает. Все ездят в институт на автобусе, а я один — на машине.
Родители отвечают.
— Дорогой сынок! Рады, что у тебя все хорошо. По поводу машины — не расстраивайся. Высылаем денег — купи себе автобус, езди как все ребята!
На автобусе’)
на это тоже время надо