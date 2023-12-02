Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды и технических проблем. Придется ехать 3 часа на автобусе

«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь в Ньюкасл.

Как сообщает Manchester Evening News, рейс, запланированный на 11:00 по местному времени, был отменен из-за непогоды и технических проблем.

Теперь « » будет 3 часа добираться до Ньюкасла на автобусе. Матч состоится сегодня в 23:00 по московскому времени (в 20:00 – по местному).

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