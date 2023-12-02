Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды и технических проблем. Придется ехать 3 часа на автобусе

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь в Ньюкасл.

Как сообщает Manchester Evening News, рейс, запланированный на 11:00 по местному времени, был отменен из-за непогоды и технических проблем.

Теперь «МЮ» будет 3 часа добираться до Ньюкасла на автобусе. Матч состоится сегодня в 23:00 по московскому времени (в 20:00 – по местному).

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28 комментариев
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Ответ Under
признаться, я удивлён, что они в принципе в Ньюкасл на самолёте планировали добираться учитывая дорогу до аэропорта и предполетные процедуры, сколько там минут экономии выходило-то?
Кажется у спортсменов процедура посадки в частный самолет несколько отличается от традиционной, вряд-ли они приезжали в аэропорт за 2 часа
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признаться, я удивлён, что они в принципе в Ньюкасл на самолёте планировали добираться
учитывая дорогу до аэропорта и предполетные процедуры, сколько там минут экономии выходило-то?
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А зачем вообще летать на 140 миль? Что бы взлететь и сразу идти на посадку?
Какой то бред, там езды меньше 3 часов по отличной дороге
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Вот и оправдание для 7хага подъехало после поражения
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Как первая отговорка в случае поражения
—Мы устали! Вы хоть раз ездили 3 часа на автобусе! Это как пешком идти!
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ничего страшного. наши вон всей командой на несколько такси ездят если надо будет ,от Москвы до Владивостока. )
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Час ехать из Манчестера до аэропорта, час предполетные процедуры, час в полете и час от аэропорта до стадиона. Итого 4 часа. Это дольше.
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Ответ Cap Obvious
‘На метро, как все, На автобусе’)
Анекдот.
Юноша-грузин учится в институте и пишет письмо родителям.
— Здравствуйте, дорогие пап и мама! У меня все хорошо. Учеба идет хорошо. Только одно меня смущает. Все ездят в институт на автобусе, а я один — на машине.
Родители отвечают.
— Дорогой сынок! Рады, что у тебя все хорошо. По поводу машины — не расстраивайся. Высылаем денег — купи себе автобус, езди как все ребята!
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Ответ Struzhok
Но капризничают избалованные Ростов и Краснодар, не перепутайте
пока что капризничаете только вы
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Наверное манЮ проиграет
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Ответ Under
за два точно нет, но минимальные проверки безопасности наверняка есть, а учитывая, что это три десятка человек, тоже время надо на всё это
минимальные да, не пустят с поясом смертника
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Ответ Ёж, которому понятно
Кажется у спортсменов процедура посадки в частный самолет несколько отличается от традиционной, вряд-ли они приезжали в аэропорт за 2 часа
Ну если за час даже... Плюс дорога до аэропорта в Манчестере, плюс сам полёт, плюс дорога из аэропорта в Ньюкасле... Больше двух часов на всё выйдет как ни крути.
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А водителя автобуса Моуриньо нет
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‘На метро, как все,
На автобусе’)
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где Эко активисты?)
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Онана пропустил регистрацию
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Но капризничают избалованные Ростов и Краснодар, не перепутайте
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Ну после проигрыша или ничьи из-за Онаны, у ТенХага будет куда отступить .
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Ответ Under
признаться, я удивлён, что они в принципе в Ньюкасл на самолёте планировали добираться учитывая дорогу до аэропорта и предполетные процедуры, сколько там минут экономии выходило-то?
у богатых свои причуды)
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Ответ Under
признаться, я удивлён, что они в принципе в Ньюкасл на самолёте планировали добираться учитывая дорогу до аэропорта и предполетные процедуры, сколько там минут экономии выходило-то?
Сами процедуры на внутренних рейсам вообще не занимают времени, а вот дойти до гейта — уже как полдороги проехать)))
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Ответ sema mixajlov
минимальные да, не пустят с поясом смертника
я примерно про это писал
на это тоже время надо
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Супер! Тен Хагу и игрокам будет намного проще оправдываться за поражение.
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