Чемпионат мира U17. Финал. Германия против Франции

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Германия и Франция играют в финале чемпионата мира U17.

Турнир проходит в Индонезии.

Чемпионат мира U17

Финал

Германия U-17 – Франция U-17 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
2 декабря, 15.00, «Stadion Manahan»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29, пенальти Бруннер, 2:0 – 51 Дарвих, 2:1 – 53 Bouabré.
Германия U-17 – Heide, Одогу, Jeltsch, Hennig, Дарвих, Ялчинкая (Рамсак, 67), Harchaoui, Osawe, да Сильва Морейра, Бруннер, Морстедт.
Франция U-17 – Sangui, Argney, Titi, Мепийу, Kayi Sanda, Sadi, Bouabré, Силла, Бунеб, Амугу, Гомис, Ламбурд.
Предупреждения:
Osawe (45), Бруннер (48).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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4 комментария
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Бруннер опять решает!)
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там аргентинцы бронзу уступили малийцам, 0:3 🙈🙈🙈
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Пока не совсем понятно, за счет чего Франция может зацепиться хотя бы за доп.время. Если только какой-нибудь шальной гол, стандарт или индивидуальные действия Ламбурда.

Немцы интереснее, быстрее и опаснее. Второй пенальти сейчас бы приговорил французов окончательно. Но для интриги, наверное, хочется гола от Франции.
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