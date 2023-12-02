Чемпионат мира U17. Финал. Германия против Франции

Германия и Франция играют в финале чемпионата мира U17.

Турнир проходит в Индонезии.

Чемпионат мира U17

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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