Чемпионат мира U17. Финал. Германия против Франции
Германия и Франция играют в финале чемпионата мира U17.
Турнир проходит в Индонезии.
Чемпионат мира U17
Финал
- Дата проведения
- 2 декабря, 15.00, «Stadion Manahan»
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Германия U-17 –
Heide, Одогу, Jeltsch, Hennig, Дарвих, Ялчинкая (Рамсак, 67), Harchaoui, Osawe, да Сильва Морейра, Бруннер, Морстедт.
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Франция U-17 –
Sangui, Argney, Titi, Мепийу, Kayi Sanda, Sadi, Bouabré, Силла, Бунеб, Амугу, Гомис, Ламбурд.
- Предупреждения:
- Osawe (45), Бруннер (48).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Немцы интереснее, быстрее и опаснее. Второй пенальти сейчас бы приговорил французов окончательно. Но для интриги, наверное, хочется гола от Франции.