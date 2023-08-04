«Барселона» купит капитана Германии U17 Дарвиха. «Фрайбург» получит 3+2 млн евро за хавбека
«Барселона» близка к приобретению капитана сборной Германии U17 Ноа Дарвиха.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за 16-летнего полузащитника, попавшего в этом году в символическую сборную Евро U17 по версии УЕФА, каталонцы заплатят «Фрайбургу» 3 млн евро.
Еще 2 млн могут быть перечислены немецкому клубу в виде бонусов.
За сборную Германии U17 полузащитник провел 16 матчей и забил 5 голов. В ее составе он стал победителем чемпионата Европы.
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сомнительно