«Барселона» купит капитана Германии U17 Дарвиха. «Фрайбург» получит 3+2 млн евро за хавбека

Теги бундеслига Германия сборная Германии U-17 Барселона Ла Лига возможные трансферы Фрайбург деньги Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» близка к приобретению капитана сборной Германии U17 Ноа Дарвиха.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за 16-летнего полузащитника, попавшего в этом году в символическую сборную Евро U17 по версии УЕФА, каталонцы заплатят «Фрайбургу» 3 млн евро.

Еще 2 млн могут быть перечислены немецкому клубу в виде бонусов.

За сборную Германии U17 полузащитник провел 16 матчей и забил 5 голов. В ее составе он стал победителем чемпионата Европы.

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12 комментариев

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По хайлайтам интересный парень. Физически покрепче Гюлера, резче, дриблинг в порядке. Но у Гюлера с пасом и видением поля получше. Хотя если сравнивать 5млн и 20млн, то может оказаться даже более удачной сделкой
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По нарезкам конечно нельзя судить, но выглядит супер перспективно. Удачи парню!
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Пожелаем игроку заиграть в основе, а не стать разменной монетой.
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Ответ Eden Hazard
Гюлер готовый футболист, а немец из u17. Зачем ценники сравнивать?
Гюлер готовый футболист, тем более для Реала?
сомнительно
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Цена удивительно низкая. Видимо, прописали процент от перепродажи.
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очередной метис-мулат?
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Вот она икорка!
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Через 2 года Аль-Хиляль 100+50
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Новый Аффелай)
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Ответ udod
очередной метис-мулат?
Ну да. В сборных Германии, Англии, Франции, Бельгии, Голландии сейчас вообще чуть ли не большинство игроков темнокожие/арабского происхождения
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