«Барселона» купит капитана Германии U17 Дарвиха. «Фрайбург» получит 3+2 млн евро за хавбека

«Барселона» близка к приобретению капитана сборной Германии U17 Ноа Дарвиха.

Как утверждает инсайдер , за 16-летнего полузащитника, попавшего в этом году в символическую сборную Евро U17 по версии УЕФА, каталонцы заплатят « » 3 млн евро.

Еще 2 млн могут быть перечислены немецкому клубу в виде бонусов.

За сборную Германии U17 полузащитник провел 16 матчей и забил 5 голов. В ее составе он стал победителем чемпионата Европы.

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