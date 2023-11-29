«Динамо» не проигрывает 10 матчей подряд. У команды Лички 6 побед и 4 ничьих с сентября

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» продлило серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня бело-голубые обыграли «Зенит» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В последних 10 матчах «Динамо» одержало 6 побед и 4 раза сыграло вничью.

Последний раз команда под руководством Марцела Лички проигрывала 23 сентября – в матче со «Спартаком» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Зенит».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Федя смачно конечно выдал свой чупа чупс в ответ на 3000. По самые гланды!
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
besaxara
Динамо при всех своих проблемах с составом в очередной раз натянуло пoлитпрoeкт. Уважуха!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Очень рад за Личку и за Динамо , очень интересная команда нынешний Динамо.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
МолоДцы)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Личка красавец, отжигал в Оренбурге, отжигает и в Москве
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
сегодня игра понравилась, без нервотрепки прошла - играли спокойно, не бей-беги, ошибки были, конечно, но что бы явных привозов, ни разу пожара сзади не было.....еще и Смлов какой красивый вложил с выходом, еще и в меньшинстве..
молодцы парни конечно, вот теперь уже прорисовывается стиль, Зениту ни в чем не уступили, на поле были абсолютно равные команды..
теперь осталось две последние игры в этом году, вот по ним и смотреть будем на что рассчитывать в этом сезоне..
молодцы!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Leftdefender
Разве у Динамо уже было 3000 случаев орального секса?
Я даже не знаю о чем ты. да и не хочется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ECB
Порадовали динамовцы спокойной и дисциплинированной игрой. Были, конечно, обрезы, но общее впечатление очень хорошее... Личка идеально произвёл замену... Молодцы, динамовцы, спасибо за победу !!! Удачи вам в следующих играх !!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Сегодня Федя списал все свои косяки за 20 минут которые ему предоставил Личка.Молорик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Есев
Ответ besaxara
Динамо при всех своих проблемах с составом в очередной раз натянуло пoлитпрoeкт. Уважуха!
В очередной раз? За последние 10 лет 4 победы, 2 из которых в кубке. Натягивалка ещё не выросла, чтоб такое говорить))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий