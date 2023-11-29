«Динамо» не проигрывает 10 матчей подряд. У команды Лички 6 побед и 4 ничьих с сентября
«Динамо» продлило серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня бело-голубые обыграли «Зенит» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В последних 10 матчах «Динамо» одержало 6 побед и 4 раза сыграло вничью.
Последний раз команда под руководством Марцела Лички проигрывала 23 сентября – в матче со «Спартаком» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Зенит».
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молодцы парни конечно, вот теперь уже прорисовывается стиль, Зениту ни в чем не уступили, на поле были абсолютно равные команды..
теперь осталось две последние игры в этом году, вот по ним и смотреть будем на что рассчитывать в этом сезоне..
молодцы!!!