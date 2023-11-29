«Динамо» не проигрывает 10 матчей подряд. У команды Лички 6 побед и 4 ничьих с сентября

«Динамо» продлило серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня бело-голубые обыграли « » (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В последних 10 матчах « » одержало 6 побед и 4 раза сыграло вничью.

Последний раз команда под руководством проигрывала 23 сентября – в матче со «Спартаком» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Зенит».

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