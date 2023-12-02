Аллегри о 2:1 с «Монцей»: «Чтобы оставаться во главе таблицы, «Юве» надо не останавливаться. Мы осознаем свои пределы, цель – попасть в ЛЧ»

Теги Милан Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Монца Валентин Карбони Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за скудетто после победы над «Монцей».

«Наполи» еще может вернуться в гонку, как и «Милан». Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи. Наша цель – вернуться в Лигу чемпионов.

Мы одержали важную победу над сильным соперником. Мы действовали агрессивно, были близки к тому, чтобы вести 2:0 в первом тайме. Карбони в концовке забил нам странноватый гол, но парни хорошо отреагировали.

Выигрывать нелегко, мы осознаем свои пределы. Нужно дать восстановиться Данило, Локателли, Алексу Сандро. Эта команда делает важные вещи, и нам нельзя останавливаться, если мы хотим оставаться во главе таблицы», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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9 комментариев
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Ответ ciao.ragazzi.2519
почему весь второй тайм нельзя играть , как 3 минуты после того как пропустили? весь матч отбивались, а как припекло сразу забили.
так отбивались что xG у Юве 2.67 против 0.76 у Монцы
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Ответ ciao.ragazzi.2519
ты игру смотрел? xG это фигня , посмотри игру и сделай выводы
да пусть делают что хотят , лишь бы моменты создавали . Вратари у Монцы 7.7 оценка у Щесны 6.3 , притом поляк в два раза меньше пропустил , забили Юве единственным ударом в створ , Юве нанес 8
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Чего-чего, а интересных сюжетов у Юве в этом сезоне хватает. Огненная концовка и первое место (пусть и промежуточное). За этим Юве интересно наблюдать даже при невыразительной игре.
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почему весь второй тайм нельзя играть , как 3 минуты после того как пропустили? весь матч отбивались, а как припекло сразу забили.
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Срочно увольняйте , не нравится же, все плохо, игра же не нравится, срочно уволить!!! ))
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С трудом могу представить себе , как его люто ненавидит добрая половина болельщиков Юве !
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Ответ ciao.ragazzi.2519
я болею за юве , но при всей любви и тд, никаких моментов во 2 тайме не было у ворот монцы,непонятная игра у ворот, без атак и моментов
чисто мимо вашего диалога проходил, но всё же, вы разве не понимаете, что не противоречите друг другу?
вы говорите про второй тайм, где по статистике 0.66 против 0.73 xg, то есть по сути равенство
но за весь матч преимущество Ювентуса
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