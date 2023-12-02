Аллегри о 2:1 с «Монцей»: «Чтобы оставаться во главе таблицы, «Юве» надо не останавливаться. Мы осознаем свои пределы, цель – попасть в ЛЧ»
Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за скудетто после победы над «Монцей».
«Наполи» еще может вернуться в гонку, как и «Милан». Чемпионат длинный. Надо пользоваться моментом. Этим парням нужно помогать, поддерживать их, потому что они делают важные вещи. Наша цель – вернуться в Лигу чемпионов.
Мы одержали важную победу над сильным соперником. Мы действовали агрессивно, были близки к тому, чтобы вести 2:0 в первом тайме. Карбони в концовке забил нам странноватый гол, но парни хорошо отреагировали.
Выигрывать нелегко, мы осознаем свои пределы. Нужно дать восстановиться Данило, Локателли, Алексу Сандро. Эта команда делает важные вещи, и нам нельзя останавливаться, если мы хотим оставаться во главе таблицы», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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вы говорите про второй тайм, где по статистике 0.66 против 0.73 xg, то есть по сути равенство
но за весь матч преимущество Ювентуса