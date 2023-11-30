Виталий Дьяков: «Хочу «Ювентус» тренировать – буду к этой цели идти. Что мне, «Факелом» или «Тосно» довольствоваться?»
Виталий Дьяков заявил о желании тренировать «Ювентус».
– Какая у тебя цель?
– Хочу тренировать «Ювентус». Буду к этой цели идти. Что мне, довольствоваться «Факелом» воронежским или «Тосно»?
Учиться на тренера непросто, нелегко и, главное, небыстро. Это долгий путь, который займет много времени.
– А почему «Ювентус»?
– Я фанат Дель Пьеро с детства. Знаю о нем все. У меня были все постеры, журналы, книжки. Даже есть книги на итальянском, – сказал бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков.
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"И еще я хочу Меган Фокс, что мне, рукой довольствоваться?
Знаю про нее всё, все постеры,журналы уже слиплись."
За кого конкретно он играет ? За Челси, или за ПСЖ может, или ещё за кого ? Пишите понятнее
Не выдержал слухов о Дьякове.
А для начала подтяни Факел или Тосно до уровня Ювентуса, и, уверен, шансы подскочат в разв
У человека есть мечта, цель, он знает, что для неё нужно делать.
Все лучше, чем довольствоваться малым