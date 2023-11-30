Виталий Дьяков заявил о желании тренировать «Ювентус».

– Какая у тебя цель?

– Хочу тренировать « ». Буду к этой цели идти. Что мне, довольствоваться «Факелом» воронежским или «Тосно»?

Учиться на тренера непросто, нелегко и, главное, небыстро. Это долгий путь, который займет много времени.

– А почему «Ювентус»?

– Я фанат Дель Пьеро с детства. Знаю о нем все. У меня были все постеры, журналы, книжки. Даже есть книги на итальянском, – сказал бывший футболист «Динамо» и « » .

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