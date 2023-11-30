Виталий Дьяков: «Хочу «Ювентус» тренировать – буду к этой цели идти. Что мне, «Факелом» или «Тосно» довольствоваться?»

Теги Спартак Ростов Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Виталий Дьяков Футбол

Виталий Дьяков заявил о желании тренировать «Ювентус».

– Какая у тебя цель?

– Хочу тренировать «Ювентус». Буду к этой цели идти. Что мне, довольствоваться «Факелом» воронежским или «Тосно»?

Учиться на тренера непросто, нелегко и, главное, небыстро. Это долгий путь, который займет много времени.

– А почему «Ювентус»?

– Я фанат Дель Пьеро с детства. Знаю о нем все. У меня были все постеры, журналы, книжки. Даже есть книги на итальянском, – сказал бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков.

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42 комментария
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Ювентус уже занят, там скоро Сапогов будет тренировать
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Продолжение интервью:
"И еще я хочу Меган Фокс, что мне, рукой довольствоваться?
Знаю про нее всё, все постеры,журналы уже слиплись."
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Ответ Заяцволк
Клуб: ФК Деньги, Защитник За кого конкретно он играет ? За Челси, или за ПСЖ может, или ещё за кого ? Пишите понятнее
За деньги да.
+27
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Продолжение интервью: "И еще я хочу Меган Фокс, что мне, рукой довольствоваться? Знаю про нее всё, все постеры,журналы уже слиплись."
Слушай, не унывай, сейчас твои шансы на Меган куда выше котируются, чем лет 15 назад. Может Дьяков тоже рассчитывает, что Юве выкинут куда-нибудь в подвал итальянского футбола, тогда тренировать шансы любимую команду увеличатся.
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Клуб: ФК Деньги, Защитник
За кого конкретно он играет ? За Челси, или за ПСЖ может, или ещё за кого ? Пишите понятнее
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Ответ Leon Petov
Ювентус уже занят, там скоро Сапогов будет тренировать
Мостовой же в очереди
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Ответ Leon Petov
Ювентус уже занят, там скоро Сапогов будет тренировать
Точилин
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Так вот чего Аллегри решил уйти из Ювентуса.
Не выдержал слухов о Дьякове.
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хороший кумир у мужика ) удачи ему
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Ответ Дядя ТУРА
у Дьякова давно с головой проблемы
Почему? Нет же ничего плохого в том, что он ставит перед собой самые высокие цели. Не говорить же ему "хочу всю жизнь в пердиве доги катать"
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Ответ Заяцволк
Клуб: ФК Деньги, Защитник За кого конкретно он играет ? За Челси, или за ПСЖ может, или ещё за кого ? Пишите понятнее
МанСити
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Ответ ASH11
Слушай, не унывай, сейчас твои шансы на Меган куда выше котируются, чем лет 15 назад. Может Дьяков тоже рассчитывает, что Юве выкинут куда-нибудь в подвал итальянского футбола, тогда тренировать шансы любимую команду увеличатся.
Ювентус Дьякова, как красиво звучать будет)
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Мостовой нервно курит в сторонке.😁
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Картинка с Шариковым.
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В Факеле ты не нужен.
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Подобные амбиции, это глупость или болезнь.
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У меня были кассеты с Чиччолиной и Трейси Лордс!
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Виталий страдает бонапартизмом🤪
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Ну, не фортит пока, бывает
А для начала подтяни Факел или Тосно до уровня Ювентуса, и, уверен, шансы подскочат в разв
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До Факела ещё дорасти надо. В небесную лигу, возможно, позовут
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хоспади за чем тебе это корыто? Там Бразилия без тренера
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Достойный последователь Его Царского Величества!
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В тренерский штаб Мостового его
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Только после Мостового.
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Ответ ASH11
Слушай, не унывай, сейчас твои шансы на Меган куда выше котируются, чем лет 15 назад. Может Дьяков тоже рассчитывает, что Юве выкинут куда-нибудь в подвал итальянского футбола, тогда тренировать шансы любимую команду увеличатся.
Не ну а че вы так?
У человека есть мечта, цель, он знает, что для неё нужно делать.
Все лучше, чем довольствоваться малым
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ювентус Дьякова, как красиво звучать будет)
who is this дьяков
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Да я по сравнению с Виталием Дьяковым вообще гуру футбола! В Football Manager я с первого сезона с Роналду в составе МЮ выиграл чемпионат АПЛ и ЛЧ в первый год. Что я буду всякие клубы типа Динамо Ставрополь или Алания Владикавказ тренировать!? Я решил, что готов сразу МЮ и не ошибся... )))
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Если как играл , тренировать так же будет , что то запямытовал а что сей гражданин выигрывал?
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Как раньше в рекламе "Сиалекса" - а что? А вдруг?
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Это наш спец! надо подписывать срочно летом! кто такой Алегри и Конте рядом с ним?? он же тренер ТОСНО ска...👆
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Странно, что он Тосно вспомнил, а не Асмарал еще.
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А было бы забавно, если бы это произошло))
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Может бывший игрок Динамо а не Спартака?)
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В FIFA 24 так можно
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бывший футболист Спартака... сделаем скидку
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Посыл правильный, но звучит корявенько. Довольствоваться можно уже с какой-то планки. Иначе это рассуждения с дивана.
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кто это?
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Дьяков-uno di noi🖤🤍
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Надо смотреть, сколько Дьяков лет провёл в футболе и сколько чеканит.
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магнитные бури сегодня, будьте здоровы
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То что у витали до сих пор прическа как у игроков серии А в 90-х , еще не говорит, что Ювентус ему подходит.
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