Романцев стал советником «Пари НН»: «Губернатор оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что советом не помочь я не мог»

Олег Романцев получил должность советника «Пари НН».

«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса, будет помогать развивать клуб « ».

Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ – ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба.

Вместе мы сила!» – написал , гендиректор нижегородцев.

Бывший главный тренер «Спартака» тоже прокомментировал новую роль.

«Почему я сюда приехал с большим удовольствием – причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким‑то советом и дружеской помощью не помочь я не мог.

Плюс ко всему здесь работают два моих соратника, и , – именно те люди, которые в 1990 году пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.

Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда‑нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом.

Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что‑то узнать. Если я где‑то могу подсказать и в чем‑то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять», – сказал Романцев.

Фото: t.me/DavMelik

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