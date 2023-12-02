Романцев стал советником «Пари НН»: «Губернатор оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что советом не помочь я не мог»
Олег Романцев получил должность советника «Пари НН».
«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса, будет помогать развивать клуб «Пари НН».
Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.
Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ – ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.
Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба.
Вместе мы сила!» – написал Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор нижегородцев.
Бывший главный тренер «Спартака» тоже прокомментировал новую роль.
«Почему я сюда приехал с большим удовольствием – причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким‑то советом и дружеской помощью не помочь я не мог.
Плюс ко всему здесь работают два моих соратника, Юран и Ананко, – именно те люди, которые в 1990 году пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.
Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда‑нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом.
Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что‑то узнать. Если я где‑то могу подсказать и в чем‑то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять», – сказал Романцев.
Фото: t.me/DavMelik
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Видимо старых заначек уже не хватает.
Понятное дело, цены на все просто космос, старых заработанных денег уже не хватает на современную жизнь.
В обычной жизни знаю много пенсионеров, которые за последние полтора года были вынуждены выйти на работу, т.к старых запасов и пенсии катастрофически не хватает на привычную жизнь.
Так что Романцева понимаю, сейчас времена такие, что и 80-летним заслуженным пенсионерам нужно придумывать как жить на том уровне жизни, к которому они привыкли. Яйца по 150 рублей за десяток это уже давно не хиханьки да хаханьки, а уже реальность во многих магазинах, хотя всю жизнь они стоили в 4-5 раз дешевле) вот она настоящая инфляция
Да по факту эта должность в духе свадебного генерала, может иногда формально будут обращаться. Ну и клубу лишнее внимание не помешает на фоне это назначения.
Спорт вне политики?… Лучше бы в Краснодар отправился. А то сегодня губернатор радеет за клуб,завтра придёт другой,скажет что нет места развлечениям,и всё.
Клевета! Рыбалка на Волге - вот ради чего он согласился!
Так то Червиченко купил Спартак у Романцева за 20 млн. долларов, Неужели эти деньги Олег Иваныч все потратил?