Романцев стал советником «Пари НН»: «Губернатор оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что советом не помочь я не мог»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Олег Романцев Дмитрий Ананко Политика Пари НН Глеб Никитин Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Олег Романцев получил должность советника «Пари НН».

«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса, будет помогать развивать клуб «Пари НН».

Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ – ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба.

Вместе мы сила!» – написал Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор нижегородцев.

Бывший главный тренер «Спартака» тоже прокомментировал новую роль.

«Почему я сюда приехал с большим удовольствием – причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким‑то советом и дружеской помощью не помочь я не мог.

Плюс ко всему здесь работают два моих соратника, Юран и Ананко, – именно те люди, которые в 1990 году пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.

Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда‑нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом.

Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что‑то узнать. Если я где‑то могу подсказать и в чем‑то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять», – сказал Романцев.

Фото: t.me/DavMelik

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23 комментария
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Для меня, после того, как в последних вью Романцев рассказывал о своем здоровье, назначение выглядит странно. Хотя, может и не так все плохо, да и вряд ли он прям там на каждый день с 9 до 18. Скорее чисто номинальная роль для придания большего внимания НН. Что же, пусть, будет хорошо если в таком городе как Нижний, будет своя крепкая команда
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Если человек может создать пиар, то почему бы нет?
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Ответ LaffyTaffy
На зарплатку присел Олег Иваныч. Видимо старых заначек уже не хватает. Понятное дело, цены на все просто космос, старых заработанных денег уже не хватает на современную жизнь. В обычной жизни знаю много пенсионеров, которые за последние полтора года были вынуждены выйти на работу, т.к старых запасов и пенсии катастрофически не хватает на привычную жизнь. Так что Романцева понимаю, сейчас времена такие, что и 80-летним заслуженным пенсионерам нужно придумывать как жить на том уровне жизни, к которому они привыкли. Яйца по 150 рублей за десяток это уже давно не хиханьки да хаханьки, а уже реальность во многих магазинах, хотя всю жизнь они стоили в 4-5 раз дешевле) вот она настоящая инфляция
Мог бы и Спартак на пожизненное содержание взять...
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На зарплатку присел Олег Иваныч.
Видимо старых заначек уже не хватает.
Понятное дело, цены на все просто космос, старых заработанных денег уже не хватает на современную жизнь.

В обычной жизни знаю много пенсионеров, которые за последние полтора года были вынуждены выйти на работу, т.к старых запасов и пенсии катастрофически не хватает на привычную жизнь.
Так что Романцева понимаю, сейчас времена такие, что и 80-летним заслуженным пенсионерам нужно придумывать как жить на том уровне жизни, к которому они привыкли. Яйца по 150 рублей за десяток это уже давно не хиханьки да хаханьки, а уже реальность во многих магазинах, хотя всю жизнь они стоили в 4-5 раз дешевле) вот она настоящая инфляция
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Ждём в НН наплыв Хороших https://youtu.be/bm72F0SQUFg?si=wnaP0BN3qmY1tmi7
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Ответ Peter Parker
Для меня, после того, как в последних вью Романцев рассказывал о своем здоровье, назначение выглядит странно. Хотя, может и не так все плохо, да и вряд ли он прям там на каждый день с 9 до 18. Скорее чисто номинальная роль для придания большего внимания НН. Что же, пусть, будет хорошо если в таком городе как Нижний, будет своя крепкая команда
Старикам важно внимание
Да по факту эта должность в духе свадебного генерала, может иногда формально будут обращаться. Ну и клубу лишнее внимание не помешает на фоне это назначения.
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Губернатор,губернатор...
Спорт вне политики?… Лучше бы в Краснодар отправился. А то сегодня губернатор радеет за клуб,завтра придёт другой,скажет что нет места развлечениям,и всё.
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Ответ ta-tosha
На какую зарплату он там присел? Ящик водки в месяц пообещали деду максимум. А ему больше ничего и не нужно
" Ящик водки в месяц пообещали деду максимум."
Клевета! Рыбалка на Волге - вот ради чего он согласился!
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Ответ LaffyTaffy
На зарплатку присел Олег Иваныч. Видимо старых заначек уже не хватает. Понятное дело, цены на все просто космос, старых заработанных денег уже не хватает на современную жизнь. В обычной жизни знаю много пенсионеров, которые за последние полтора года были вынуждены выйти на работу, т.к старых запасов и пенсии катастрофически не хватает на привычную жизнь. Так что Романцева понимаю, сейчас времена такие, что и 80-летним заслуженным пенсионерам нужно придумывать как жить на том уровне жизни, к которому они привыкли. Яйца по 150 рублей за десяток это уже давно не хиханьки да хаханьки, а уже реальность во многих магазинах, хотя всю жизнь они стоили в 4-5 раз дешевле) вот она настоящая инфляция
"Видимо старых заначек уже не хватает"
Так то Червиченко купил Спартак у Романцева за 20 млн. долларов, Неужели эти деньги Олег Иваныч все потратил?
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Ответ Peter Parker
Для меня, после того, как в последних вью Романцев рассказывал о своем здоровье, назначение выглядит странно. Хотя, может и не так все плохо, да и вряд ли он прям там на каждый день с 9 до 18. Скорее чисто номинальная роль для придания большего внимания НН. Что же, пусть, будет хорошо если в таком городе как Нижний, будет своя крепкая команда
Лицом торганул Иваныч)
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Ответ Peter Parker
Для меня, после того, как в последних вью Романцев рассказывал о своем здоровье, назначение выглядит странно. Хотя, может и не так все плохо, да и вряд ли он прям там на каждый день с 9 до 18. Скорее чисто номинальная роль для придания большего внимания НН. Что же, пусть, будет хорошо если в таком городе как Нижний, будет своя крепкая команда
Ты благославляешь?
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Ответ exshepardjack
Мелик-Гусейнов - это хороший рекламщик. Просто работает на привлечение внимания к клубу
Видимо, действительно, хороший. Инфоповод яркий создал, так еще и с длительным эффектом. Ведь теперь все слова Романцева будут с припиской «советник Пари НН»
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Ответ Peter Parker
Для меня, после того, как в последних вью Романцев рассказывал о своем здоровье, назначение выглядит странно. Хотя, может и не так все плохо, да и вряд ли он прям там на каждый день с 9 до 18. Скорее чисто номинальная роль для придания большего внимания НН. Что же, пусть, будет хорошо если в таком городе как Нижний, будет своя крепкая команда
Мелик-Гусейнов - это хороший рекламщик. Просто работает на привлечение внимания к клубу
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Нет того Спартака. И уже никогда не будет.
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Там,на стыке Волги и Оки - самое то рыбачить. Самое главное - в Бор не заезжать...
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Научит губернатора как карасика под стопарик подсекать
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В данном случае скорее Юран готовит почву и усиливает позицию на пути к заветной цели возглавить Спартак....
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Три человека на фото — ох, это неспроста)
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хороший дядька!!
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Что родному Спартаку он не пригодился это позор!
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Просто используют человека
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