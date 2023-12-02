Экс-судья Лапочкин о Соболеве: «С молодости все время падал. Даже до штрафной иногда не доходил – все равно что‑то пытался «рисовать», орал»

Сергей Лапочкин рассказал об отношении к симуляции.

– Есть игроки, за которыми следят особенно?

– Конечно. Есть Соболев. Он с самой молодости своей все время падал. Причем неважно где. Он даже до штрафной иногда не доходил, все равно падал, что‑то пытался «рисовать», кричал, орал.

Конечно, ты до игры смотришь протокол. И сразу к таким игрокам какое‑то особое внимание.

Был у меня эпизод в Нижнем Новгороде. играл. И он один раз в штрафной упал. Я не показал ему желтую карточку, а просто продолжил игру. И сказал ему: «Руслан, не падай». Он мне отвечает: «А почему ты говоришь мне не падать? Это моя работа. Я упал, но ничего у тебя не прошу. Хочешь – назначь пенальти, хочешь – дай мне желтую карточку за симуляцию, хочешь – игру продолжи».

Эта работа судьи – определить, пенальти или не пенальти. Суть любой игры в том, кто и кого обманет, – сказал экс-судья.

Соболев получил желтую за симуляцию в добавленное время матча с «Оренбургом». Форвард «Спартака» упал в штрафной возле Хотулева – касания не было

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