Комличенко о симуляции Соболева: «Как обычно. Пытается исхитриться и нарисовать»
Николай Комличенко высказался о симуляции Александра Соболева.
В добавленное ко 2-му тайму время Соболев с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с Данилой Хотулевым – при этом касания перед падением форварда «Спартака» не было.
Арбитр Алексей Сухой показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.
– Вы видели падение Александра Соболева в кубковом матче против «Оренбурга»?
– Да (улыбается).
– Что скажете?
– Как обычно (смеется).
– Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.
– Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.
– А с Соболевым?
– Соболев пытается исхитриться и нарисовать, – сказал нападающий «Ростова».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Дельфин хвалит дельфина?
За то, что хвалит он дельфина.
Нужно признать, что Комличенко рисует лучше