Комличенко о симуляции Соболева: «Как обычно. Пытается исхитриться и нарисовать»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Оренбург Алексей Сухой Николай Комличенко Александр Соболев Футбол

Николай Комличенко высказался о симуляции Александра Соболева.

В добавленное ко 2-му тайму время Соболев с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с Данилой Хотулевым – при этом касания перед падением форварда «Спартака» не было.

Арбитр Алексей Сухой показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.

– Вы видели падение Александра Соболева в кубковом матче против «Оренбурга»?

– Да (улыбается).

– Что скажете?

– Как обычно (смеется).

– Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.

– Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.

– А с Соболевым?

– Соболев пытается исхитриться и нарисовать, – сказал нападающий «Ростова».

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41 комментарий
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Дельфин дельфина похвалил
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Это как похвала Державина Пушкину.
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Их грязные симуляции - наши чистые падения из-за фолов, смотри не перепутай
+36
-5
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Ответ Filipp Gorski
Дельфин дельфина похвалил
Хорошо, что не дельфин дельфина полюбил.
+19
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Я не дельфин просто со мной играют аккуратнее (с) это топ 🤣🤣🤣🤡
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Ответ раскаявшийся жиробас
Их грязные симуляции - наши чистые падения из-за фолов, смотри не перепутай
В Ростове оно и падается как-то приятнее, и воздух чище🥰
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Ахахаха
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Это именно тот человек , который должен что-то такое комментировать 😂😂😂😂😂
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два дельфина - это сила)
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*неразборчиво говорят по-дельфиньи*
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У Соболева, в портфолио, нарезка симуляций займет больше времени, чем голы.
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Кто бы говорил
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Внутривидовая борьба самая жестокая
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Два сапога пара
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Дельфин и русалка
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Соболь как то эстетичней падает. У него за артистизм оценки должны быть выше,а у комличенко за технику.
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Комличенко: "Остерегайтесь подделок!"
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самокритика через третьего человека. Это из психологии.
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Оценка специалиста)
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Все равно бразильцам и прочим латиносам нет равных валяться и корчиться от фантомной боли...где их больше и имена все знают.... От них по совокупности больше ущерба справедливой игре....
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Рыбак рыбака
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Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит тот петушку.
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ох, Николай, Николай)
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некая снисходительность Николая понятна... как у актёра первого состава спектакля к своему коллеге из второго состава
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Уж чья бы корова мычала.
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И тогда с тобой играли аккуратно,но ты двух метровая детина падала от прикосновения))
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За что же, не боясь греха,
Дельфин хвалит дельфина?
За то, что хвалит он дельфина.
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Чья бы корова мычала...
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Рыбак рыбака...
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Это шутка ?🤣🤣
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Новый фильм.... Только у нас..... Покупайте билеты на комедию....,, Дельфин против дельфина,,,....
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Эх,Коля,Коля
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Офигеть это точно та команда которая в 90е годы, а точнее с 93 по 98 год была в топ 10 клубного рейтенга УЕФА, что стало с некогда топ клубом? Докатились до дельфинария нынешние игроки, даже не попали бы на скамейку той команды, стыд и позор.
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Дельфинарий)
Нужно признать, что Комличенко рисует лучше
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Так, как падают бразильцы у наших никогда не почится. Но Коле не стоило так поступать коллегой. понимаю, что сказано было с иронией.
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чья бы корова мычала???
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Битва дельфинов
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Конкуренты
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Сказал дельфин #2, про дельфина #1. 🤣
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Кому бы судить, Микола....
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