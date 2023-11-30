Николай Комличенко высказался о симуляции Александра Соболева.

В добавленное ко 2-му тайму время Соболев с мячом вошел в штрафную площадь сбоку и упал у лицевой линии рядом с Данилой Хотулевым – при этом касания перед падением форварда « » не было.

Арбитр Алексей Сухой показал Соболеву желтую карточку за симуляцию.

– Вы видели падение в кубковом матче против « »?

– Да (улыбается).

– Что скажете?

– Как обычно (смеется).

– Вас в прошлом сезоне обвиняли в падениях, но сейчас вы перестали. А Соболев продолжает.

– Со мной сейчас просто аккуратнее играют. Я это чувствую.

– А с Соболевым?

– Соболев пытается исхитриться и нарисовать, – сказал нападающий « ».

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