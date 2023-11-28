Агент Головина: «Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции. В Лиге 1 только «ПСЖ» может потянуть его трансферную стоимость, наверное»

Агент Головина назвал Александра одним из ведущих игроков Лиги 1.

27-летний хавбек «Монако» забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 играх сезона.

– Головин сыграл против «ПСЖ» («Монако» уступил со счетом 2:5 – прим. Sports.ru). Как оцените игру Александра против одного из лучших клубов Европы?

– Александр смотрелся очень достойно в игре с «ПСЖ». Это отметили и болельщики, и специалисты.

– Накануне главное спортивное издание Франции L’Équipe вышло с на обложке. Говорит ли это о том, что сейчас Головин на ведущих ролях не только в « », но и в Лиге 1 в принципе?

– Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции.

– На ваш взгляд, Головин набрал лучшие кондиции за весь период игры в составе «Монако»?

– Саша находится в хорошей форме, но это не его потолок.

– Не секрет, что в 2018 году Александра был выбор между «Монако», «Ювентусом» и «Челси». За последние годы всплывала «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». А были ли предложения или предметный интерес от французских клубов?

– Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, ее может потянуть только «ПСЖ».

– « » – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако?

– Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно ее обсуждать, – сказал .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?