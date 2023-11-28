Агент Головина: «Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции. В Лиге 1 только «ПСЖ» может потянуть его трансферную стоимость, наверное»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин деньги Футбол

Агент Головина назвал Александра одним из ведущих игроков Лиги 1.

27-летний хавбек «Монако» забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 играх сезона. 

– Головин сыграл против «ПСЖ» («Монако» уступил со счетом 2:5 – прим. Sports.ru). Как оцените игру Александра против одного из лучших клубов Европы?

– Александр смотрелся очень достойно в игре с «ПСЖ». Это отметили и болельщики, и специалисты.

– Накануне главное спортивное издание Франции L’Équipe вышло с Александром Головиным на обложке. Говорит ли это о том, что сейчас Головин на ведущих ролях не только в «Монако», но и в Лиге 1 в принципе?

– Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции.

– На ваш взгляд, Головин набрал лучшие кондиции за весь период игры в составе «Монако»?

– Саша находится в хорошей форме, но это не его потолок.

– Не секрет, что в 2018 году Александра был выбор между «Монако», «Ювентусом» и «Челси». За последние годы всплывала «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». А были ли предложения или предметный интерес от французских клубов?

– Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, ее может потянуть только «ПСЖ».

– «ПСЖ» – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако?

– Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно ее обсуждать, – сказал Александр Клюев.

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10 комментариев

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Serge Vendino
Ответ молодой сутенер
Был бы темным французом или любого другого гражданства - уже давно бы оторвали с руками и ногами из Монако :)
Был бы лет на 7 младше - и так бы оторвали
+5
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Leon Petov
По рейтингу Sofascore Головин 2 место в Лиге 1.
По Whoscored 4 место
+5
-1
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Forte Live
Ему комфортно в Монако. Если и менять клуб, то явно не во Франции. Ну и это риск. Адаптация к новым условиям, новому стилю чемпионата.
+3
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+3
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молодой сутенер
Был бы темным французом или любого другого гражданства - уже давно бы оторвали с руками и ногами из Монако :)
+6
-4
+2
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T622222
В Лиль есть игрок в 2 раза дороже Саши
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Матвей Суицидин
Головин в ПСЖ окажется рано или поздно, если будет так играть.
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ApXuMaHqPuT
От парижского мешка Сане лучше держаться подальше - это редкостный гадюшник. Если и уходить, то только в другой топ-чемпионат😐
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-1
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Чернокожий
Матч в ПСЖ показал , какой он футболист, из российских , да он лучший, по Европе- среднестатистический!!!!
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