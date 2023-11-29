Алан Ширер раскритиковал работу ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1).

В конце игры чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику , а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.

«##### [блин], я тебя умоляю! Что за херня, ВАР?

Все игроки бились бесподобно. Из-за омерзительного решения все пошло насмарку. Молодец, «Ньюкасл», – написал экс-форвард « ».

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