Ширер о голе «ПСЖ» «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой: «Что за херня, ВАР?»
Алан Ширер раскритиковал работу ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1).
В конце игры Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.
Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.
«##### [блин], я тебя умоляю! Что за херня, ВАР?
Все игроки бились бесподобно. Из-за омерзительного решения все пошло насмарку. Молодец, «Ньюкасл», – написал экс-форвард «Ньюкасла».
Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота
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Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока
Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения
Оя странно такое назначать
Будем болеть за БД и сорок в 6 туре. ПСЖ достоин пройти очищение лигой Европы.))
И это еще не беру в расчет "линия или поле" с Голландией.
При желании протащить ПСЖ, судья мог поставить пенку намного раньше, было 2 момента, возможно более очевидных. И судья бы вряд ли показывал желтые, которые вовсе необязательными были. Да и то, как был поставлен пенальти - споры, судью к ВАР подозвали, а не он сам пошел.
Максимум - спорная трактовка, но намерения здесь явно никакого не прослеживается. Любой, кто смотрел матч и дружит с головой должен понимать это.
Ну какой это пенальти?
Все эти эпизоды кардинально отличаются от вчерашнего, игры рукой ни в одном нет. Не говоря о том, что уловить связь Аргентины с Катаром это нужно обклеить всю комнату фольгой
Пенальти с Польшей - спорный, а не ошибочный. Формально удар в голову был, но контакт слабый. Скорее не пенальти, но есть основания назначить.
Матч с Аравией - та же ситуация, что и выше. Спорный, скорее не пенальти, но основания есть.
Матч с Хорватией - очевиднее точки не придумать. Статичное положение это называется блокировка, такое свистят в центре поля и во вратарской всю жизнь. Вратарь вышел из вратарской, сократил расстояние до игрока и не сыграл в мяч = фол в 100% случаев при контакте. При этом не было там никакого статичного положения, вратарь играл на выходе и делал движение в сторону игрока. Удивляет, что такие пенальти нужно кому-то объяснять, если игрок мяч прокидывает на угловой или в аут и вратарь его хоть чуть-чуть заденет ставят точку
Вчера пенальти не спорный, а ошибочный. Нет оснований для его назначения, нет субъективного фактора силы контакта
Саудовская Аравия , прости.
Третий лишний, но есть нюанс.
Принцип шведской семьи для арабского сообщества можно организовать.
Прям вижу восстание клубов, революцию в футболе и произведение актуальное " три толстяка"