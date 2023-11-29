Ширер о голе «ПСЖ» «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой: «Что за херня, ВАР?»

Теги ПСЖ Ньюкасл Алан Ширер Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк видеоповторы Валентино Ливраменто брань Футбол

Алан Ширер раскритиковал работу ВАР в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл» (1:1).

В конце игры Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.

«##### [блин], я тебя умоляю! Что за херня, ВАР?

Все игроки бились бесподобно. Из-за омерзительного решения все пошло насмарку. Молодец, «Ньюкасл», – написал экс-форвард «Ньюкасла».

Мбаппе спас «ПСЖ» с пенальти на 98-й – а дали по делу? За локоть от живота

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ну реально странный пеналь
Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока
Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения

Оя странно такое назначать
+159
-4
+155
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Ответ King_X
Ну реально странный пеналь Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения Оя странно такое назначать
А в следующем матче этот же арбитр не поставит такой пенальти, с формулировкой, что мяч отскочил от тела. Как хотят, так и трактуют
+144
-3
+141
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ King_X
Ну реально странный пеналь Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения Оя странно такое назначать
Ничего странного. Заказ в действии.
Будем болеть за БД и сорок в 6 туре. ПСЖ достоин пройти очищение лигой Европы.))
+110
-8
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Potashov
Кроты, они и в Африке кроты, как бы сказал Мостовой: «Судья в футбол не играл, откуда ему знать»
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tpy6kaMerlina
Интересно, и зачем же был нужен хвалёный ВАР, если после его введения никакие споры не исчезли, а чуть ли не наоборот, плюс убивается куча времени на остановку и игры теряют темп и зрелищность.
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
Мы все удивляемся, почему футбол уже не тот, теряет популярность. Так потому что есть такие проекты, как ПСЖижа, которые только раздувают трансферный рынок, а толку никакого. И их ручное судейство. ПСЖижа - позор футбола.
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АдминБЦ
Ответ Number_2
Конкретный эпизод!?
Пенальти в матче с Польшей (удар головой в руку вратарю), пенальти в матче с Аравией (таких хватаний за футболки при каждом угловом можно высмотреть), пенальти в матче с Хорватией (прокинул мяч и врезался в находившегося в статическом положении вратаря).

И это еще не беру в расчет "линия или поле" с Голландией.
+26
-12
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Оригинальный месседж Ширера сильнее звучит, чем перевод.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ PSG Forever
Комментарий скрыт
Про 10 пенок.. поздравляю с отскоком))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно, и зачем же был нужен хвалёный ВАР, если после его введения никакие споры не исчезли, а чуть ли не наоборот, плюс убивается куча времени на остановку и игры теряют темп и зрелищность.
Теперь мы знаем, что это было осознанное решение помочь ПСЖ, а не ошибка или человеческий фактор.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
И на ЧМ-2022 так же было.Привыкли уже к катарскому ручному судейству.Просто позорище
+40
-33
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
там перед матчем пахана ПСЖ показали. Он чего на поражение пришел смотреть?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KING_OF_RUSSIA
Угараю с клоунов, которые пишут про "заказ" и т.д
При желании протащить ПСЖ, судья мог поставить пенку намного раньше, было 2 момента, возможно более очевидных. И судья бы вряд ли показывал желтые, которые вовсе необязательными были. Да и то, как был поставлен пенальти - споры, судью к ВАР подозвали, а не он сам пошел.
Максимум - спорная трактовка, но намерения здесь явно никакого не прослеживается. Любой, кто смотрел матч и дружит с головой должен понимать это.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
Ответ Большой Сэми
укажи конкретный эпизод, который был на ЧМ.
когда в ладонь Щенсны головой врезались
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
А самое главное, что Марчиняка даже не накажут никак. Ну признают кулуарно ошибку, пальчиком погрозят, но уже в следующем туре ЛЧ он снова будет бегать на поле сверкая своей лысиной, как ни в чем не бывало. А мечту Ньюкасла уже никто не вернет
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
судья украл победу у Ньюкасла. Все отвратительнее становится современный футбол с этим Вар.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Судья решил спасти «ПСЖ», вот и всё
Ну какой это пенальти?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Ответ Стахович
И на ЧМ-2022 так же было.Привыкли уже к катарскому ручному судейству.Просто позорище
укажи конкретный эпизод, который был на ЧМ.
+22
-17
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ АдминБЦ
Пенальти в матче с Польшей (удар головой в руку вратарю), пенальти в матче с Аравией (таких хватаний за футболки при каждом угловом можно высмотреть), пенальти в матче с Хорватией (прокинул мяч и врезался в находившегося в статическом положении вратаря). И это еще не беру в расчет "линия или поле" с Голландией.
Кто хоть ставит лайки на такие бредни?
Все эти эпизоды кардинально отличаются от вчерашнего, игры рукой ни в одном нет. Не говоря о том, что уловить связь Аргентины с Катаром это нужно обклеить всю комнату фольгой

Пенальти с Польшей - спорный, а не ошибочный. Формально удар в голову был, но контакт слабый. Скорее не пенальти, но есть основания назначить.

Матч с Аравией - та же ситуация, что и выше. Спорный, скорее не пенальти, но основания есть.

Матч с Хорватией - очевиднее точки не придумать. Статичное положение это называется блокировка, такое свистят в центре поля и во вратарской всю жизнь. Вратарь вышел из вратарской, сократил расстояние до игрока и не сыграл в мяч = фол в 100% случаев при контакте. При этом не было там никакого статичного положения, вратарь играл на выходе и делал движение в сторону игрока. Удивляет, что такие пенальти нужно кому-то объяснять, если игрок мяч прокидывает на угловой или в аут и вратарь его хоть чуть-чуть заденет ставят точку

Вчера пенальти не спорный, а ошибочный. Нет оснований для его назначения, нет субъективного фактора силы контакта
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миша Иванов
Кто платит миллиарды, тот девушку и танцует.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Расскажите
Там же вон ссылка на источник есть, ну...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Опять же, ВАР то тут при чём? На ВАР увидели момент, подсказали судейке и уже судейка принял то, что принял. Не на ВАР пенять надо, а на человеческий фактор, когда одни и те же вещи трактуют по-разному и уже сколько не могут определиться когда какое нарушение.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stannis_Baratheon
Ответ Большой Сэми
укажи конкретный эпизод, который был на ЧМ.
все были по делу, кроме в ворота поляков, да и тот не был реализован. А вот решения не в пользу Аргентины, которые приходят в голову сразу: 1. Два пенальти и красная в финале. 2. Липовый штрафной в матче Голландией, с которого они сравняли.
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ King_X
Ну реально странный пеналь Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения Оя странно такое назначать
Чиферин зря что ли на трибуне сидел именно на этом матче? Шейхи Псж пока ближе и роднее шейхов Ньюкасла😃
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stannis_Baratheon
логика хейтеров Месси: Катарские хозяева ПСЖ, владеют французской командой ,исполняют все прихоти своей главной звёзды - Мбаппе, дружат с Макроном, но ЧМ покупают для Месси 😂😂😂😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan de PSG depuis 2002
Алан Ширер вообще смотрел этот матч??? ПСЖ не то, что пенальти, он даже на победу наиграл, не давая Ньюкаслу переходить на свою половину поля. Плюс, Гордон фолил на Хакими и судья не назначил 100-проуентный пенальти. Потом вернул должок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ValmontZ
тянут катарский мешок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim_FJ
Я что вы хотите? Чтобы ПСЖ из группы не вышло, это не допустимо! Футбол и раньше чистым не назовёшь, а сейчас так вообще торжество лицемерия.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
В УЕФА вообще любят таких эгоцентричных судей замыкающих шоу на себе. То Лаоса тянули и ставили на все важные матчи, теперь Марчиняк занял освободившуюся нишу. А простых профессионалов качественно обслуживающих матчи без эгоцентризма и понтов ощущение что никто просто не замечает, в том числе и люди принимающие судейские решения в УЕФА. Хотя главная работа судьи - быть незметным и не портить игру. Но в УЕФА похоже делают ставку на скандальные шоу, которые будут долго обсуждать. Позор
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigran Martirosyan
Ребят задолбали мусировать. До этого еще 2 таких пенальти было. Когда 3 не 100%, то можно 1 и поставить. Суть не в этом, а втом что когда твои 11 играют в своей штрафной жто не футбол. И когда соперник наносит по твоим вороьам 31 удар то 1 раз точно будет оука или риклшет. Нахрен так в футбол играть. Они даже на другую половину поля не вышли с мячом после 65ой
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d.xoxlov
Футбол из простого и понятного "народного" спорта становится всё более техническим. Одних только рук сколько стало трактовок: естественное-неестественное, увеличивает площадь-не увеличивает, в створ мяч летел-не в створ, движение к мячу-не к мячу. Есть "игра рукой", а есть "попало". Отдать рукой пас, подработать себе мяч, выбить из ворот, гол забить – это именно игра. Вар вводили как раз для того, чтобы судья не просмотрел очевидные умышленные случаи, а в итоге стоят по пять минут рассматривают где, что, кого и как коснулось.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boni R
Максимум псж это 1/4
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ PSG Forever
ПСЖ купил УЕФА, ахах... Может быть реал не покупал судей, хотя весьма спорно, как тогда объяснить когда "брали" 3 ЛЧ подряд голы с офсайдов против Атлетико и Баварии, левы удаления игрока Баварии Видаля, и как в ворота ПСЖ нагло ставили левую пенку за нырок модрича, и левое удаление Верратти? Сколько таких моментов ещё было там...
Нет, Реал никого не покупал. В пловах победных 3 ЛЧ подряд (21 матч) в ворота Реала судьи поставили 5 пенальти, а в ворота соперников лишь 2!!! Вы реально считаете, что в тех 21 матче Реал не заслуживал подходить к точке больше 2 раз? И как так купить судей, чтобы 2-5 по пенальти не в твою пользу было? Видаля удалили справедливо, он сорвал быструю атаку, ударив по ноге Асенсио в грубом подкате, зайдите на ютуб и посмотрите этот момент в увеличенной раскадровке, очевиднейшая вторая жёлтая, баварка к слову получила в том противостоянии 2 левые пенки в ворота Реала и забила при помощи офсайда. Если бы Ньюкасл забил с левой пенки ПСЖ, то никто бы ничего не говорил. Я могу вагон ошибок грубых судейских привести не в пользу Реала в ЛЧ за прошлое десятилетие, а ПСЖ может вспомнить лишь матч с бчк с позорным судейством немца.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TSMIG
Ответ Грозовая Тень
Мы все удивляемся, почему футбол уже не тот, теряет популярность. Так потому что есть такие проекты, как ПСЖижа, которые только раздувают трансферный рынок, а толку никакого. И их ручное судейство. ПСЖижа - позор футбола.
Такие проекты как ПСЖ тут не причем, без них популярность футбола упала бы еще ниже. К сожалению из футбола пропала вся красота, нынешний футбол это тупая беготня, у кого лучше физподготовка тот в итоге и побеждает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Храпонов
Ответ King_X
Ну реально странный пеналь Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения Оя странно такое назначать
А 8 добавленных минут не были странными?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tybalt
Катар ( ПСЖ) + ОАЭ ( Мансити) = любовь ( УЕФА)
Саудовская Аравия , прости.
Третий лишний, но есть нюанс.
Принцип шведской семьи для арабского сообщества можно организовать.
Прям вижу восстание клубов, революцию в футболе и произведение актуальное " три толстяка"
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Голодный поляк- враг бедных
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Дада, обращение именно к ВАР так правильно) Это ведь ВАР принял решение о назначении пенальти, а не главный судья)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ joseph.kowalsky
Офсайд 10 метров? Это же больше радиуса центрального круга. А как боковой не увидел? Мне просто интересно, я не смотрел ту игру
Там защитник мяча коснулся, и это типа отменило офсайд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
там еще игрок раньше времени вбежал в штрафную до удара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
swerh
Позорный пенальти. Тьфу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ PSG Forever
Поздравь лучше кастл с отскоком)
Ладно.. Победила дружба.. с поляком))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Что за дьвольское ВАРево?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Askold Kharitonov
Катар однозначно обещали перед подписанием в ПСЖ победу в на ЧМ. Это же блин очевидно!!!! Одну игру с СА продули, но это была часть плана. Аргентинцы были подозрительно активны, уверен, что перед матчам каждому наливали "гориллу". Плюс еще судейство. 5 пенальти на ЧМ. В будущем это вскроется точно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfhmsqqp7v
вар здесь не при чем - катарский проект дал уефа приказ… как и прошлой зимой дал приказ фифа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Attikus
Ответ King_X
Ну реально странный пеналь Во первых, оч близко было, чуть ли не в упор лупили в игрока Во-вторых, от тела в руку отскочило, причём не в сторону штрафной, а в сторону аута, по ходу движения Оя странно такое назначать
Там был более очевидный момент с рукой, который даже на вар не смотрели.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ничего странного. Заказ в действии. Будем болеть за БД и сорок в 6 туре. ПСЖ достоин пройти очищение лигой Европы.))
если Ньюкасл побеждает, а псж играет вничью, то кто дальше пройдет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garre Garre
Ответ VuNePonimaete
если Ньюкасл побеждает, а псж играет вничью, то кто дальше пройдет?
Ньюкасл (лич встречи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kisliy33
интересно, остались ли у ПСЖ болелы кроме местных? как можно за это болеть вообще?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salas
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Будем верить в сорок и пчёл
сороки с пчелами не дружат. Итог предрешен, к сожалению )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий