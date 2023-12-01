Юран о матчах в декабре: «Кто принимает эти решения? Предлагаю вывести функционеров в такую погоду на поле. Комфортно с капучино в окошко посматривать, но нужно уважать игроков и болельщиков»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Сергей Юран Олег Романцев Газпром Арена (Крестовский) Пари НН Чемпионат.com алкоголь и спорт Футбол

Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает неправильным играть в футбол в декабре.

«Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от «минус 15» до «минус 20». Как тренировать команду?

У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков.

Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Еще спиртное нельзя», – заявил Юран.

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48 комментариев
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- Еще спиртное нельзя. - Штирлиц знал, что запоминается всегда последняя фраза.
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согласен с Сергеем Юраном
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Это те же люди, что ставили домашние матчи Томи на конец ноября - начала декабря, мотивируя тем, что когда летом составляли календарь, там было тепло
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Сейчас нет еврокубков, зачем играть в декабре, да и ноябре тоже.
Я понимаю раньше подстраивались под зенитку и другие дескать чтобы команда была в тонусе нельзя заканчивать рано сезон ибо в лч ещё в декабре играют, но сейчас
И так всего 30 кругов (не английские 38), неужели нельзя уместить в более тёплые месяцы.
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Ответ Сергей Т
Игроки получают за это очень даже не маленькие деньги. Так что ничего страшного.
а болельщики?
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Кстати, на это воскресенье в Москве прогнозируют мощный снегопад - до 30% месячной нормы. И начнётся он после полудня, а в 16:30 - Локомотив-Зенит)
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Каждый год в нашей стране в декабре неожиданно выпадает снег. И при утверждении календаря об этом никто даже не догадывается, ни функционеры, ни Юран.
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Ответ Novak
Кстати, на это воскресенье в Москве прогнозируют мощный снегопад - до 30% месячной нормы. И начнётся он после полудня, а в 16:30 - Локомотив-Зенит)
РФС уже подбирает контрастную белую форму и белый мяч с жёлтыми пятнами
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Каждый год одни те же вопросы. И на следующий сезон опять будем про это читать и говорить.
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Ответ Моня Цукерштейн
а болельщики?
болельщики эти деньги отдают, все логично)
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Ответ Novak
Кстати, на это воскресенье в Москве прогнозируют мощный снегопад - до 30% месячной нормы. И начнётся он после полудня, а в 16:30 - Локомотив-Зенит)
Пришло время того самого легендарного самосвала.
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Так надо играть как скандинавы с апреля по октябрь и проблем не будет. Но нет, мы не хотим признавать, что северная страна.
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Напоминаю, Решение о матчах в декабре приняли КЛУБЫ. Было это в мае 2023 года. Локомотив предлагал начать новый чемпионат на пару недель раньше в июле, за счет чего не играть в декабре.

Поддержали это предложение ровно 2 клуба. Пари НН и Факел. Все остальные 13 клубов проголосовали ПРОТИВ.
https://t.me/offsider/6211

Таким образом, негодование Юрана достаточно справедливо, НН занимает последовательную позицию. Остальные предпочитают в июле отдыхать, а в декабре играть на снегу красным мячом.
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и спиртное нельзя
(((((
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Ответ Дмитрий9779
Какой "умник" вообще догадался в декабре играть в Москве,а в сентябре на "летнем" стадионе в Санкт-Петербурге и таких примеров масса.
А в августе в Сочи. Искупаться можно в море в 40-градусную жару.
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Много вопросов для дискуссий, по спиртному никаких сомнений - давно пора разрешать... причём любой крепости... при чём не обязательно даже во время мктча))
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Ответ goshforever
Напоминаю, Решение о матчах в декабре приняли КЛУБЫ. Было это в мае 2023 года. Локомотив предлагал начать новый чемпионат на пару недель раньше в июле, за счет чего не играть в декабре. Поддержали это предложение ровно 2 клуба. Пари НН и Факел. Все остальные 13 клубов проголосовали ПРОТИВ. https://t.me/offsider/6211 Таким образом, негодование Юрана достаточно справедливо, НН занимает последовательную позицию. Остальные предпочитают в июле отдыхать, а в декабре играть на снегу красным мячом.
Ну, я понимаю, почему против проголосовал ЦСКА. Потому что если бы начали на 2 недели раньше, то суперкубок пришлось бы играть сразу после финала кубка... т.е. футболисты остались бы даже без этого двухнедельного отпуска.
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Ответ schwein
Каждый год в нашей стране в декабре неожиданно выпадает снег. И при утверждении календаря об этом никто даже не догадывается, ни функционеры, ни Юран.
Какой "умник" вообще догадался в декабре играть в Москве,а в сентябре на "летнем" стадионе в Санкт-Петербурге и таких примеров масса.
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Ответ a.panicheff
капучино только по утрам уместно пить
А по вечерам – эспрессо.
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“Еще спиртное нельзя», – заявил Юран

Свой самый убийственный козырь Барсик оставил на последнее
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думаю это матч тв протащил. для оплаты декабря. а так обычно с декабря по март большинство прекращают оплату
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Ответ damondiamond
предлагаю провести матч без мяча, не думаю, что качество игры резко снизится
Да и без игроков можно. А зрители и сами в такой мороз не придут.
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Ответ Клирик
В марте ещё хуже бывает.
А зачем играть в марте?
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Это каким же ослом надо быть чтобы в мороз заставлять играть в футбол,а летом отдыхать….да тут и обсуждать нечего((((((
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"Еще спиртное нельзя" - добавил Юран, неожиданно вернувшийся в конференц-зал, вспомнив о самой главной проблеме.
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Ответ Илья Храпонов
Ну, я понимаю, почему против проголосовал ЦСКА. Потому что если бы начали на 2 недели раньше, то суперкубок пришлось бы играть сразу после финала кубка... т.е. футболисты остались бы даже без этого двухнедельного отпуска.
Пора уже возвращаться на весна-осень. Отпуск зимой, летом футбол. Тем более, что проблемы еврокубков больше нет.
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Задавай вопрос гендиру, почему такой календарь согласовали.
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Матч 18 тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов» может быть перенесен.

На данный момент, согласно прогнозу погоды, в ночь на 9 декабря температура в Москве опустится до минус 26 градусов. Днем же, синоптики обещают минус 21. Под вопросом и игра «Локомотива» с «Ахматом» - 8 декабря обещают минус 17 градусов.

Если прогноз сбудется, то игру придется перенести - по регламенту играть при температуре ниже 15 градусов нельзя.
Мутко против.
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"Еще спиртное нельзя"

Еще и судью теперь одним словом не назовёшь, а то привлекут за пропаганду
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