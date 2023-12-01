Юран о матчах в декабре: «Кто принимает эти решения? Предлагаю вывести функционеров в такую погоду на поле. Комфортно с капучино в окошко посматривать, но нужно уважать игроков и болельщиков»
Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает неправильным играть в футбол в декабре.
«Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от «минус 15» до «минус 20». Как тренировать команду?
У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков.
Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Еще спиртное нельзя», – заявил Юран.
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Я понимаю раньше подстраивались под зенитку и другие дескать чтобы команда была в тонусе нельзя заканчивать рано сезон ибо в лч ещё в декабре играют, но сейчас
И так всего 30 кругов (не английские 38), неужели нельзя уместить в более тёплые месяцы.
Поддержали это предложение ровно 2 клуба. Пари НН и Факел. Все остальные 13 клубов проголосовали ПРОТИВ.
https://t.me/offsider/6211
Таким образом, негодование Юрана достаточно справедливо, НН занимает последовательную позицию. Остальные предпочитают в июле отдыхать, а в декабре играть на снегу красным мячом.
(((((
Свой самый убийственный козырь Барсик оставил на последнее
На данный момент, согласно прогнозу погоды, в ночь на 9 декабря температура в Москве опустится до минус 26 градусов. Днем же, синоптики обещают минус 21. Под вопросом и игра «Локомотива» с «Ахматом» - 8 декабря обещают минус 17 градусов.
Если прогноз сбудется, то игру придется перенести - по регламенту играть при температуре ниже 15 градусов нельзя.
Мутко против.
Еще и судью теперь одним словом не назовёшь, а то привлекут за пропаганду