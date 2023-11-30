Защитник «Пари НН» Тихий о судействе в РПЛ: «Про беспредел говорит не только Юран. Возьми матч с «Зенитом» – ЭСК решила, что я своим лицом нашел локоть Сантоса. Ну смешно же!»
Дмитрий Тихий прокомментировал критику судейства со стороны Сергея Юрана.
– Юран в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен с ним?
– Такие высказывания – это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич. И уже не первый сезон.
Все ждали улучшений с появлением ВАР. Но с ним спорных решений стало еще больше, ничего не меняется. Возьми наш матч с «Зенитом» в первом круге. Дуглас Сантос в прыжке бьет локтем мне по лицу. А трактовка от ЭСК пришла такая, что якобы я своим лицом сам нашел его локоть. Ну смешно же!
Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство – все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые поддаются никакой логике. И пофиг на твои усилия. Но я не говорю, что все наши судьи плохие – есть и обратные примеры, – сказал защитник «Пари НН».
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Я за то, чтобы ВАР дали полномочия на подсказки по желтым карточкам за подобные фолы. И еще за полномочия на подсказки про отмену желтых карточек, если их реально не было (как в прошедшем матче Динамо - Зенит с удаленным за вторую ЖК динамовцем).
А зачем так убого и позорно врать? Трактовка доступна в сети любому и там ничего подобного нет. Там сказано что это было незначительное нарушение и никакой КК быть не может. И все так и есть. Там Дуглас даже движения рукой не делал навстречу сопернику и лишь случайно и легко попал локтем скорее в грудь Тихому. А тот с криком повалился на газон, держась за лицо.
Стыдоба, что во время матча от Тихого, что сейчас.
Вообще к судейству практически во всех лигах куча претензий, и на уровне сборных. Но разве это делает из футболистов деревяшки?
А вот печатать страдания тела Тихого из НЕ это хайпово