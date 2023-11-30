Защитник «Пари НН» Тихий о судействе в РПЛ: «Про беспредел говорит не только Юран. Возьми матч с «Зенитом» – ЭСК решила, что я своим лицом нашел локоть Сантоса. Ну смешно же!»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Дмитрий Тихий Дуглас Сантос Пари НН Футбол

Дмитрий Тихий прокомментировал критику судейства со стороны Сергея Юрана.

– Юран в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен с ним?

– Такие высказывания – это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич. И уже не первый сезон.

Все ждали улучшений с появлением ВАР. Но с ним спорных решений стало еще больше, ничего не меняется. Возьми наш матч с «Зенитом» в первом круге. Дуглас Сантос в прыжке бьет локтем мне по лицу. А трактовка от ЭСК пришла такая, что якобы я своим лицом сам нашел его локоть. Ну смешно же!

Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство – все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые поддаются никакой логике. И пофиг на твои усилия. Но я не говорю, что все наши судьи плохие – есть и обратные примеры, – сказал защитник «Пари НН».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судьи стали частенько пропускать удары локтями по лицу. Тем же зенитовцам Клаудиньо и, особенно, Мостовому в прошедших матчах хорошо прилетало - ноль внимания.

Я за то, чтобы ВАР дали полномочия на подсказки по желтым карточкам за подобные фолы. И еще за полномочия на подсказки про отмену желтых карточек, если их реально не было (как в прошедшем матче Динамо - Зенит с удаленным за вторую ЖК динамовцем).
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"А трактовка от ЭСК пришла такая, что якобы я своим лицом сам нашел его локоть."

А зачем так убого и позорно врать? Трактовка доступна в сети любому и там ничего подобного нет. Там сказано что это было незначительное нарушение и никакой КК быть не может. И все так и есть. Там Дуглас даже движения рукой не делал навстречу сопернику и лишь случайно и легко попал локтем скорее в грудь Тихому. А тот с криком повалился на газон, держась за лицо.
Стыдоба, что во время матча от Тихого, что сейчас.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Циник Петербургский
Судьи стали частенько пропускать удары локтями по лицу. Тем же зенитовцам Клаудиньо и, особенно, Мостовому в прошедших матчах хорошо прилетало - ноль внимания. Я за то, чтобы ВАР дали полномочия на подсказки по желтым карточкам за подобные фолы. И еще за полномочия на подсказки про отмену желтых карточек, если их реально не было (как в прошедшем матче Динамо - Зенит с удаленным за вторую ЖК динамовцем).
А Кругу лицо разбили до крови и судейка ничего не увидел.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не оправдываю судей, но и футболистам бы следовало за собой следить. А то сами симулируют, кто то больше, кто то меньше. Ведь это даже звучит странно, облапошить судью, а потом ожидать, что он будет беспристрастен в своих решениях к тебе. Вот и имеем то, что имеем, сомнения и недоверие помноженные на не самую высокую квалификацию.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох, как проявил бы себя Тихий, если бы не судьи.
Вообще к судейству практически во всех лигах куча претензий, и на уровне сборных. Но разве это делает из футболистов деревяшки?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий9779
А Кругу лицо разбили до крови и судейка ничего не увидел.
Упс, я и хотел про Кругового написать, а "написалось" почему-то про Моста ))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий9779
А Кругу лицо разбили до крови и судейка ничего не увидел.
Тихо сказал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Peter Parker
Не оправдываю судей, но и футболистам бы следовало за собой следить. А то сами симулируют, кто то больше, кто то меньше. Ведь это даже звучит странно, облапошить судью, а потом ожидать, что он будет беспристрастен в своих решениях к тебе. Вот и имеем то, что имеем, сомнения и недоверие помноженные на не самую высокую квалификацию.
Имхо, необходимо расширять полномочия ВАР для борьбы с обозначенной Вами проблемой. А так же дать право футбольным федерациям присуждать игрокам длительные дисквалификации и крупные штрафы за очевидные нырки (например, без касания со стороны соперника). Но! Судьи, особенно ассистенты на ВАР, при серьезном косяке тоже должны быть ощутимо наказаны в плане финансов. А не то, что сейчас - отстранение на 1-2 матча.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий9779
Сути дела не менят,судьи косячат во все стороны.
Это да. Какая-то каста "небожителей", которые ни перед кем не отчитываются, по большому счету.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий9779
А Кругу лицо разбили до крови и судейка ничего не увидел.
Про это немодно писать на спорте. Круг всего лишь игрок Зенита.
А вот печатать страдания тела Тихого из НЕ это хайпово
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слишком много симуляций и судейских скандалов в футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это тот, кому Гогниев матом звонил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Циник Петербургский
Упс, я и хотел про Кругового написать, а "написалось" почему-то про Моста ))
Сути дела не менят,судьи косячат во все стороны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий