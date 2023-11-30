Защитник «Пари НН» Тихий о судействе в РПЛ: «Про беспредел говорит не только Юран. Возьми матч с «Зенитом» – ЭСК решила, что я своим лицом нашел локоть Сантоса. Ну смешно же!»

Дмитрий Тихий прокомментировал критику судейства со стороны Сергея Юрана.

– в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен с ним?

– Такие высказывания – это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич. И уже не первый сезон.

Все ждали улучшений с появлением ВАР. Но с ним спорных решений стало еще больше, ничего не меняется. Возьми наш матч с « » в первом круге. в прыжке бьет локтем мне по лицу. А трактовка от ЭСК пришла такая, что якобы я своим лицом сам нашел его локоть. Ну смешно же!

Психологически тяжело играть в таких условиях. На нас смотрят наши семьи, болельщики, руководство – все болеют за команду. А ты просто беспомощен из-за некоторых решений, которые поддаются никакой логике. И пофиг на твои усилия. Но я не говорю, что все наши судьи плохие – есть и обратные примеры, – сказал защитник « ».

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