«МЮ» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Отступные за форварда «Штутгарта» – 17,5 млн евро

Теги Штутгарт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Серу Гирасси деньги Футбол

Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям журналиста The Guardian Эда Ааронса, манкунианцы проявляют интерес к Серу Гирасси и рассматривают возможность его подписания в январе.

В контракте форварда с немецким клубом предусмотрены отступные в размере 17,5 млн евро.

В текущем сезоне игрок сборной Гвинеи забил в Бундеслиге 15 голов за 10 матчей и в списке бомбардиров уступает только Харри Кейну («Бавария», 18).

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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какой то бред…мю не собирается покупать таких дешевых и полезных игроков. зачем нам это надо…???
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Последние отношения Штуттгарта и МЮ: 2004 год гдето плюс минус...
Штутгарт, с железным Феликсом и юниорами,выйграв сенсационно 2:1 - Имре Шабич, Лам в аренде, Кураньи и Хильдебранд,Глеб... а так же первый сезон Роналду в МЮ) Настольжи)
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Дешево для МЮ
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Последние отношения Штуттгарта и МЮ: 2004 год гдето плюс минус... Штутгарт, с железным Феликсом и юниорами,выйграв сенсационно 2:1 - Имре Шабич, Лам в аренде, Кураньи и Хильдебранд,Глеб... а так же первый сезон Роналду в МЮ) Настольжи)
Хороший состав был.Лам только начинал,Тимо был хорошим вратарем и хороший сезон провел.Кураньи топ.Эхх ностальжи реально.Школьники не вспомнят)еще недавно тут один меня школоло назвал)
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Ответ Зверёк
Да бро)Согласен,необычным нападающим был Марио)Ну и Армин Вех,нигде потом особо результат не показывал к сожалению.
За Армина обидно, но так же и за Хильдебранда, один сезон в Валенсии,где он не слабо тащил, и казалось бы топ-вратарь просто исчез.
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Ответ Зверёк
Да,там и Валенсия была нестабильна с алкашом Куманом.Этот неадекват если помнишь тогда умудрился из состава убрать Хоакина,Ангуло и Альбелду.
Да, я каждый раз удивлялся, как Кумана после перфоманса в Валенсии вообще куда-то тренером приглашали.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
За Армина обидно, но так же и за Хильдебранда, один сезон в Валенсии,где он не слабо тащил, и казалось бы топ-вратарь просто исчез.
Да,там и Валенсия была нестабильна с алкашом Куманом.Этот неадекват если помнишь тогда умудрился из состава убрать Хоакина,Ангуло и Альбелду.
+2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я тоже тут школьником назывался) нормас) хотя персонально за Кана начал болеть после финала 99-го года)вот еще вам доза настольгии- что тот состав не смог, а потом с Гомесом смогли взять Бундеслигу) Жаль что моментом весь состав потом растащили... Хотя "грабящая всех Бавария"- лишь Гомеса подписала) форвард загадка для меня) в Штутгарте чемпионский сезон выдал просто монстром, а потом в Баварии и мазал часто, но в тоже время деревянными отскоками мог из ничего гол создать) Искренне радовался каждому его голевому действию)
Да бро)Согласен,необычным нападающим был Марио)Ну и Армин Вех,нигде потом особо результат не показывал к сожалению.
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Ответ Зверёк
Хороший состав был.Лам только начинал,Тимо был хорошим вратарем и хороший сезон провел.Кураньи топ.Эхх ностальжи реально.Школьники не вспомнят)еще недавно тут один меня школоло назвал)
Я тоже тут школьником назывался) нормас) хотя персонально за Кана начал болеть после финала 99-го года)вот еще вам доза настольгии- что тот состав не смог, а потом с Гомесом смогли взять Бундеслигу) Жаль что моментом весь состав потом растащили... Хотя "грабящая всех Бавария"- лишь Гомеса подписала) форвард загадка для меня) в Штутгарте чемпионский сезон выдал просто монстром, а потом в Баварии и мазал часто, но в тоже время деревянными отскоками мог из ничего гол создать) Искренне радовался каждому его голевому действию)
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Ответ Will Turner
какой то бред…мю не собирается покупать таких дешевых и полезных игроков. зачем нам это надо…???
Это не в стиле МЮ. Вот купить днаря за оверпайс всегда пожалуйста)
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Ответ Will Turner
какой то бред…мю не собирается покупать таких дешевых и полезных игроков. зачем нам это надо…???
Всё верно. Там Зиеш двушку отгрузил, не меньше сотки стоит, а если МЮ сверху ещё и Спиннера отсыпет, то все 150
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я тоже тут школьником назывался) нормас) хотя персонально за Кана начал болеть после финала 99-го года)вот еще вам доза настольгии- что тот состав не смог, а потом с Гомесом смогли взять Бундеслигу) Жаль что моментом весь состав потом растащили... Хотя "грабящая всех Бавария"- лишь Гомеса подписала) форвард загадка для меня) в Штутгарте чемпионский сезон выдал просто монстром, а потом в Баварии и мазал часто, но в тоже время деревянными отскоками мог из ничего гол создать) Искренне радовался каждому его голевому действию)
Скажу больше : в чемпионском ли сезоне или нет, за Штутгарт, Гомес забил пенисом. И кажется, что "Баварии"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да, я каждый раз удивлялся, как Кумана после перфоманса в Валенсии вообще куда-то тренером приглашали.
Еще в не слабые команды.Состав у Валенсии был бешенным.
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При таких отступных он сможет уйти в клуб получше.
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нафиг этого табурета - ему 27 лет, а он забил 63 гола (до этого сезона) за всю карьеру. это что за нападающий такой 🤦‍♂️типа, второй Ориги, не иначе
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Наверное тут опечатка в тексте скорей всего 117
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Ну как раз опытный форвард чтобы Хейлунд не расслаблял булки, еще и за 17 лямов.

Если Манчестер Юнайтед упустит, то можно расписываться в профнепригодности нового трансферного руководства)))
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Этот Гирассим окончательно утопит мю
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лучше деньги на неустойку 7Хага найдите
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Они просто пока думают, что отступные 175, когда поймут, что нолик лишний успокоятся
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Зачем? Купим Зиеша, чтобы Дырнана со штрафных в свои ворота только на тренировках отбивал и норм.
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А 2-ой голкипер Бундеслиги не нужен?
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Хорошо, что правый вингер не нужен. Всего пара позиций в команде есть, которые прочно застолбили прекрасные игроки.
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Гирасси не иди туда, Хейлунн тоже забивал до МЮ, сейчас никак не адаптируется к этому хаосу и конкуренту в виде МакТоминэя
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