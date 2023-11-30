«МЮ» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Отступные за форварда «Штутгарта» – 17,5 млн евро

Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям журналиста The Guardian Эда Ааронса, манкунианцы проявляют интерес к и рассматривают возможность его подписания в январе.

В контракте форварда с немецким клубом предусмотрены отступные в размере 17,5 млн евро.

В текущем сезоне игрок сборной Гвинеи забил в Бундеслиге 15 голов за 10 матчей и в списке бомбардиров уступает только Харри Кейну («Бавария», 18).

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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