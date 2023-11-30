«МЮ» интересен 2-й бомбардир Бундеслиги Гирасси. Отступные за форварда «Штутгарта» – 17,5 млн евро
Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По сведениям журналиста The Guardian Эда Ааронса, манкунианцы проявляют интерес к Серу Гирасси и рассматривают возможность его подписания в январе.
В контракте форварда с немецким клубом предусмотрены отступные в размере 17,5 млн евро.
В текущем сезоне игрок сборной Гвинеи забил в Бундеслиге 15 голов за 10 матчей и в списке бомбардиров уступает только Харри Кейну («Бавария», 18).
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Штутгарт, с железным Феликсом и юниорами,выйграв сенсационно 2:1 - Имре Шабич, Лам в аренде, Кураньи и Хильдебранд,Глеб... а так же первый сезон Роналду в МЮ) Настольжи)
Если Манчестер Юнайтед упустит, то можно расписываться в профнепригодности нового трансферного руководства)))