Алексис Санчес поставил льва как аватар в соцсети: «Даже слон уважает его, хоть сам и крупнее. Лев может спать, но если захочет вас поймать, то поймает. Мне это нравится»

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия соцсети Футбол

Алексис Санчес объяснил, почему в качестве аватара в Instagram выбрал фото льва.

«Мне нравится не все, что делает лев, но нравится то, как ощущается его присутствие. Когда слон смотрит на льва, то понимает, что лев голоден. Он уважает льва, хоть сам и крупнее его.

Лев может спать, но если уж он захочет поймать тебя, он поймает. Мне это нравится в нем», – сказал нападающий «Интера» в эфире DAZN.

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21 комментарий
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Мог бы сразу Стэтхэма поставить
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Работа не волк, работа это ворк
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Кобра длинная брат, но у 🐺 с ней разговор короткий 😎
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Откуда Санчесу знать уважает слон льва или нет? У нас вон один лев рукастый наснимал уже себе аватарок...
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когда льва рожали, слоны дрожали
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ауф
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Все-таки подавляющее большинство футболистов интеллектуально остаются на уровне дебиловатого старшеклассника.
+6
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ахах, проорал, что у него в голове))
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Ответ AstaAsta
Работа не волк, работа это ворк
волк это гулять
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Ответ AstaAsta
Работа не волк, работа это ворк
В штанах две пушки
+2
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Каждый может кинуть камень в льва, но каждый кинет льва в камень.
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Когда все, что знаешь о львах, то как они выглядят
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ауф
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чел забил раз в пятилетку в лч, да и то с пенальти а уже про львов рассказывает
зачем его возвращали, лучше бы Джеко дали побольше денег и оставили в клубе
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А не рановато 12-летнему парнишке за Интер играть?
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мда,что у людей в голове)
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Ответ Morrigane
Мог бы сразу Стэтхэма поставить
😂😂😂
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Ответ grande Inter
ахах, проорал, что у него в голове))
Помню ещё Габриэл Барбоза (Габигол) был любитель пацанских цитат
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