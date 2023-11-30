Алексис Санчес поставил льва как аватар в соцсети: «Даже слон уважает его, хоть сам и крупнее. Лев может спать, но если захочет вас поймать, то поймает. Мне это нравится»
Алексис Санчес объяснил, почему в качестве аватара в Instagram выбрал фото льва.
«Мне нравится не все, что делает лев, но нравится то, как ощущается его присутствие. Когда слон смотрит на льва, то понимает, что лев голоден. Он уважает льва, хоть сам и крупнее его.
Лев может спать, но если уж он захочет поймать тебя, он поймает. Мне это нравится в нем», – сказал нападающий «Интера» в эфире DAZN.
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