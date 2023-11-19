Санчес о сборной Чили: «Три неработающих душа на базе – нужно ждать, чтобы помыться. На стадионе экскременты вытекают прямо в душ. Это сборная или команда 3-го дивизиона?»

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия сборная Чили по футболу стадионы квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Алексис Санчес раскритиковал условия, в которых работает сборная Чили.

17 ноября сборная Чили дома сыграла вничью с Парагваем (0:0) в квалификации ЧМ-2026. 22 ноября команда на выезде сыграет против Эквадора.

«Я бы хотел, чтобы на [базе сборной Чили] Хуан Пинто Дуран были нормальное поле или душ. Там три неработающих душа. Чтобы помыться, нужно ждать, пока закончит другой человек. Команда не может работать так.

На стадионе «Коло-Коло» я видел, как из канализации вытекают экскременты, прямо в душ. И ты просто думаешь: «Это сборная или команда третьего дивизиона?» Все это складывается, дополняет друг друга», – сказал полузащитник «Интера» и сборной Чили.

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21 комментарий

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Wizard Harry
И этот колхоз фанаты аргентинского пенальтиста всерьез равняют с евро🤷🏼‍♂️
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Нургалиев Разрешил
Кто в Европе поиграл, тот конечно офигевает, а местным ок, походу
+8
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Теннис Сандгрен
Ответ How Hugging
Одного чувака за подобные высказывания отпустили из МЮ, хотя до этого не хотели отпускать. Этого добивается Санчес или это другое лицемеры ?
Ну Санчес говорит про сборную, не про Интер. Да и Роналду сказал намного больше, чем только про инфраструктуру клуба
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A.G
Санчес не на чилле
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оле - топ юрген - клоп
Ответ How Hugging
Одного чувака за подобные высказывания отпустили из МЮ, хотя до этого не хотели отпускать. Этого добивается Санчес или это другое лицемеры ?
Очередной роналдубой с месячным аккаунтом
Ничего нового
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Alex Rhea
Ответ Теннис Сандгрен
Вообще неудивительно, что там условия ещё хуже
Чили норм страна, быстро развивается, мб лучшая на континенте уже, поэтому удивительно.
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Silent2006
Эти души ждут своего Черчесова
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Тимофей Панов
а шалимов и письмо 14 жаловались что премки не дают,а в южн америке и африке еще хуже условия
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Fanat1962
А кому сейчас легко?...
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Aristokrat_13
Так-то Чили считается чуть ли не самой экономически развитой страной Южной Америки, поэтому удивительно читать, что у нац сборной все так плохо
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riverman1980
Прямо как у нас в ельцинские времена.
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Андрей Рецлав
Саня это не Италия. это Южная Америка
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M D
В целом уровень южноамериканского футбола оставляет желать лучшего. Сложно рано утром смотреть на унылые перекатывание мяча, постоянные нарушения правил и споры на ровном месте. Серые нули на табло как обычное явление.
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