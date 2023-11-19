Санчес о сборной Чили: «Три неработающих душа на базе – нужно ждать, чтобы помыться. На стадионе экскременты вытекают прямо в душ. Это сборная или команда 3-го дивизиона?»

Алексис Санчес раскритиковал условия, в которых работает сборная Чили.

17 ноября сборная дома сыграла вничью с Парагваем (0:0) в квалификации ЧМ-2026. 22 ноября команда на выезде сыграет против Эквадора.

«Я бы хотел, чтобы на [базе сборной Чили] Хуан Пинто Дуран были нормальное поле или душ. Там три неработающих душа. Чтобы помыться, нужно ждать, пока закончит другой человек. Команда не может работать так.

На стадионе «Коло-Коло» я видел, как из канализации вытекают экскременты, прямо в душ. И ты просто думаешь: «Это сборная или команда третьего дивизиона?» Все это складывается, дополняет друг друга», – сказал полузащитник « » и сборной Чили.

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