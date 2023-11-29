Тренер «Астаны» Бабаян об игре с загребским «Динамо»: «Сделаем все для того, чтобы набрать очки»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал предстоящую игру в Лиге конференций с загребским «Динамо».

«Соперник хорошо нам знаком. Так получилось, что три команды конкурируют между собой. «Динамо» хороший соперник, который может показать многое. Сделаем все для того, чтобы набрать очки с ними. Хочется порадовать наших болельщиков в последней домашней игре сезона. Верю в команду и верю поддержку трибун», – заявил Бабаян.

Матч «Астана» – «Динамо» состоится 30 ноября. После 4-х туров «Астана» занимает вторую строчку в группе с 4 очками. «Динамо» замыкает таблицу с тремя.