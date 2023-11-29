Нападающий загребского «Динамо» Эмрели перед матчем с «Астаной»: «Я бы хотел, чтобы сборная Казахстана вышла на Евро»

Азербайджанский нападающий загребского «Динамо» Махир Эмрели прокомментировал предстоящий матч против «Астаны» в Лиге конференций.

«Это важный матч для всей команды. Мы хорошо готовились и завтра постараемся набрать 3 очка. Мне приходилось здесь играть несколько раз, удавалось как побеждать, так и проигрывать. Мы понимаем, насколько это важный матч. Постараемся завтра выйти на поле и одержать победу.

Болел ли я за сборную Казахстана? Мы считаемся братскими народами. Я бы хотел, чтобы вы вышли на Евро. Это было бы хорошо и для вас и для нас (прим. ред. – сборной Азербайджана). Ребята показали хороший характер и надеюсь, что дальше будут показывать только лучше результаты», – заявил Эмрели.

Матч «Астана» – «Динамо» состоится 30 ноября.