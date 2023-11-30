Каррагер об «МЮ»: «Трансфер Каземиро за 70 млн фунтов ужасен с точки зрения бизнеса. У тренеров слишком много власти – ни с тен Хагом, ни с Моуринью, ни с ван Галом это не сработало»
Джейми Каррагер призвал «МЮ» ограничить влияние Эрика тен Хага на трансферы.
«Если посмотреть на трансфер Каземиро в «МЮ», он ужасен с точки зрения бизнеса – меня не волнует, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне. Это не более чем паника.
70 миллионов фунтов за парня, которому 30 или 31 год, пятилетний контракт, огромные деньги. Думаю, сейчас он идет на спад… Кто захочет его подписать?
Думаю, что у тренеров просто слишком много власти. У топ-клубов есть топовые спортивные директора, те, кто управляет клубом. Мне кажется, все это оставили тренеру, он подписывает, кого хочет.
Посмотрите на Тен Хага сейчас – 60 или 70 процентов игроков, которых он подписал, либо из Эредивизи, либо те, с кем он работал раньше. Вы знаете, что он обладает невероятной властью в клубе. Это не сработало, как и с Жозе [Моуринью], ван Галом и другими.
Тренер тоже должен принимать участие в трансферах, я не говорю, что он не должен знать, кого подписывают. Но тренеру не должны позволять подписывать всех, кого захочется», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Как будто до этого не было странным, что тренер без достижений спускает 500 млн на лично знакомых ему игроков не понятно откуда
Можно конечно вспомнить и Фергюсона, но тогда футбол и мир были другие
По остальным транферам были вопросы, это да.
Но есть пример Челси, когда тренеров часто вообще не спрашивают, и такие ребята как Шевченко, Торрес, Фалькао, любой трансфер Боули, едут к тренеру, который не знает, что с ними делать. И это тоже плохо.
Тратят миллиарды, берут кого хотят почти всегда, выгоняют кто не нравится (Роналду), а в итоге, все равно пшик получается
Думается, что Хёйлун вполне ещё может вырасти, Антони вряд ли. Но таких надо своих воспитывать, а не брать за большие бабки на вырост. В общем, МЮ не провёл должным образом этап стагнации и не перестроил команду. Остальное уже брехня, выходящая из дел 10-летней давности.
P.S. И да, твой Реал в свое время хотел его купить, но не дали столько, сколько дал Ливерпуль.
В финале Ливерпуль вообще установил рекорд финалов ЛЧ по ударом по воротам, Куртуа признали лучшим игроком матча. И это при игре низким блоком, это налицо показывает, что опорка вообще не вывозит.
Как говорится Реал хороших игроков не отпускает))
Результаты более менее в порядке- клуб получил ориентир для молодых, лидера раздевалки и обладетеля опыт побед.
Результаты так себе- старый идущий на спад толстяк.
Гнать эту никчемность из клуба!