Джейми Каррагер призвал «МЮ» ограничить влияние Эрика тен Хага на трансферы.

«Если посмотреть на трансфер в « », он ужасен с точки зрения бизнеса – меня не волнует, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне. Это не более чем паника.

70 миллионов фунтов за парня, которому 30 или 31 год, пятилетний контракт, огромные деньги. Думаю, сейчас он идет на спад… Кто захочет его подписать?

Думаю, что у тренеров просто слишком много власти. У топ-клубов есть топовые спортивные директора, те, кто управляет клубом. Мне кажется, все это оставили тренеру, он подписывает, кого хочет.

Посмотрите на Тен Хага сейчас – 60 или 70 процентов игроков, которых он подписал, либо из Эредивизи, либо те, с кем он работал раньше. Вы знаете, что он обладает невероятной властью в клубе. Это не сработало, как и с [Моуринью], и другими.

Тренер тоже должен принимать участие в трансферах, я не говорю, что он не должен знать, кого подписывают. Но тренеру не должны позволять подписывать всех, кого захочется», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!