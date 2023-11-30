Каррагер об «МЮ»: «Трансфер Каземиро за 70 млн фунтов ужасен с точки зрения бизнеса. У тренеров слишком много власти – ни с тен Хагом, ни с Моуринью, ни с ван Галом это не сработало»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Джейми Каррагер Луи ван Гал премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Джейми Каррагер призвал «МЮ» ограничить влияние Эрика тен Хага на трансферы.

«Если посмотреть на трансфер Каземиро в «МЮ», он ужасен с точки зрения бизнеса – меня не волнует, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне. Это не более чем паника.

70 миллионов фунтов за парня, которому 30 или 31 год, пятилетний контракт, огромные деньги. Думаю, сейчас он идет на спад… Кто захочет его подписать?

Думаю, что у тренеров просто слишком много власти. У топ-клубов есть топовые спортивные директора, те, кто управляет клубом. Мне кажется, все это оставили тренеру, он подписывает, кого хочет.

Посмотрите на Тен Хага сейчас – 60 или 70 процентов игроков, которых он подписал, либо из Эредивизи, либо те, с кем он работал раньше. Вы знаете, что он обладает невероятной властью в клубе. Это не сработало, как и с Жозе [Моуринью], ван Галом и другими.

Тренер тоже должен принимать участие в трансферах, я не говорю, что он не должен знать, кого подписывают. Но тренеру не должны позволять подписывать всех, кого захочется», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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52 комментария
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Наконец-то начали об этом говорить
Как будто до этого не было странным, что тренер без достижений спускает 500 млн на лично знакомых ему игроков не понятно откуда
Можно конечно вспомнить и Фергюсона, но тогда футбол и мир были другие
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+47
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
Реал понимал, что это очень выгодное предложение - и только сейчас этот факт стал понятен простым обывателям☝️
+46
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
Все верно Реал сделал, что Каземиро, что Варан сдали, тех кто нужен Реал до последнего держит.
+33
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Какой же Перес все-таки гений ), отдать уставлено каземиро , забрать молодого , полног сил француза , еще и не потерять в бабках); каждый раз убеждаюсь, что один из сильнейших руководителей в истории футбола
+21
-2
+19
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Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать.
По остальным транферам были вопросы, это да.
+25
-11
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
вот именно, а то все сильны задним умом. на тот момент Каземиро был одним из лучших опорников мира с колоссальным опытом на самом высоком уровне. и 30 лет не приговор. первый же сезон все тащились с него, но если он деградирует вместе со всей командой, то может дело не только в Каземиро?
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Ответ Denis Nikitin
Наконец-то начали об этом говорить Как будто до этого не было странным, что тренер без достижений спускает 500 млн на лично знакомых ему игроков не понятно откуда Можно конечно вспомнить и Фергюсона, но тогда футбол и мир были другие
Ферги был первоклассным менеджером в первую очередь и вел все процессы в МЮ, начиная с уборки базы. Вот они видимо и привыкли, что можно работать без спортивного директора, а назначить только коммерческого
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Ответ zer
вот именно, а то все сильны задним умом. на тот момент Каземиро был одним из лучших опорников мира с колоссальным опытом на самом высоком уровне. и 30 лет не приговор. первый же сезон все тащились с него, но если он деградирует вместе со всей командой, то может дело не только в Каземиро?
не задним умом, в момент перехода многие говорили про сомнительность такого перехода. И возраст тут ключевой момент - абсолютное большинство игроков на такой позиции сдают после 30-ти. Его можно было пригласить, но не за такие деньги и не на контракт в 5 лет. Если игрок хорош в 31, глупо рассчитывать, что он и в 35 не сдаст. Такое может быть(пример Модрича), но это исключение, поэтому возрастных игроков на долгий срок обычно не подписывают
+10
-1
+9
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
Ну кстати они и Озила и ДиМу отдали казалось не логично, а по факту провернули оч классные сделки для себя
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Бавария подписала такого же возраста Кейна и что они тоже идиоты по мнению этого ливерпульского "эксперта"? Бред. Проблема не в подписаниях, и точно проблема нынешнего МЮ не в опорной зоне. И если уж пошла речь о катастрофе, то трансферы выходцев из Эредивизии - вот это была настоящая катастрофа, но никак не Каземиро.
+12
-5
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Ответ Трент 66
Покупка достаточно возрастного игрока на огромную зп, который сильно сдал уже в Реале, у которого сейчас травма на травме, хороший трансфер?
Каземиро не сдавал в Реале, Каземиро выдал вообще лучший сезон в карьере за Реал в сезоне 2021/2022. Он играл больше 5000 минут за год, это ненормальные люди могут считать, что он где-то сдал. Очевидно, что проблемы МЮ комплексные и точно не в Каземиро. Разве тот же Гюндоган в чём-то сдал, который его старше? Может списанный всеми Джака того же возраста играет сейчас плохо в Байере? Это бред про возраст и подходы скаузера, который делает вид, что не понимает, какой Каземиро профессионал и работяга во всём.
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Самое ужасное для МЮ всё это сборище придётся чистить следующему тренеру
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Ответ ман сити фейк
Кейн в отличии от Каземиро перед уходом забил 30 голов и не деградировал. Был мотором мёртвого Тоттенхэма. А Каземиро третий год деградировал. Сравнивать их вообще не стоит
Каземиро сделал золотой дубль перед переходом в МЮ, играл весь прошлый сезон также отлично. А как играл и играет, например, 100-миллионный любитель Ламборгини? Или почему не играет Санчо, за 85 млн купленный? Почему такой лазарет у команды и такие проблемы? Зачем нужно было платить 75 млн за датское полено и 55 млн за камерунского рукожопа? Из-за трансфера Каземиро, который 2 последних матча в ЛЧ не играл и в которых МЮ полностью провалился? Я не вижу тут никакой логики.
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Ответ Denis Nikitin
Наконец-то начали об этом говорить Как будто до этого не было странным, что тренер без достижений спускает 500 млн на лично знакомых ему игроков не понятно откуда Можно конечно вспомнить и Фергюсона, но тогда футбол и мир были другие
Отчасти соглашусь. Есть тренеры, вроде Клоппа, Конте или Эмери, которые если хотят какого-то игрока, то с большой долей вероятности им стоит идти навстречу, они его или раскроют, или просто правильно впишут. С Тен Хаагом, такое делать, конечно, глупо.
Но есть пример Челси, когда тренеров часто вообще не спрашивают, и такие ребята как Шевченко, Торрес, Фалькао, любой трансфер Боули, едут к тренеру, который не знает, что с ними делать. И это тоже плохо.
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вот-вот лучше бы Мойесу тогда дали такую власть и деньги на трансферы, результат лучше бы был в итоге, чем у всех этих именитых и звездных тренеров.

Тратят миллиарды, берут кого хотят почти всегда, выгоняют кто не нравится (Роналду), а в итоге, все равно пшик получается
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
С точки зрения Реала,как раз логичным было его отпустить. Уже за 30,футбол у него очень затратный,есть молодые Тчуамени,Камавинга,Беллингем. Зачем за Каза держаться после стольких побед? Денег бы просил много,да и захотел бы контракт года на 3-4. Попрощались,остались друзьями и дали ему заработать на старость.
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Ответ KarLik
Какой же Перес все-таки гений ), отдать уставлено каземиро , забрать молодого , полног сил француза , еще и не потерять в бабках); каждый раз убеждаюсь, что один из сильнейших руководителей в истории футбола
Сильнейший управленец за последние лет 50, как минимум.
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Не, ну маур хоть евротрофей выиграл.
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Смутные времена.
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Ответ ман сити фейк
Как раз худший трансфер. Развитие Каземиро маловероятно. Тот же Хейлунд или Антони могут ещё выстреливать. Каземиро думаю скоро закончит большим футболом. И пойдёт на пенсию в Саудию или куда-нибудь по дальше. А МЮ теряет десятки миллионов. Брать игрока за 70 лям чтобы он отыграл один более-менее сезон думаю полное безумие. Даже Боули
Это сейчас понятно, что он отыграл один более-менее сезон, а на момент трансфера это был всё же один из лучших опорников мира из одной из лучших команд мира. То, что МЮ переплатит - это было понятно. По мне кричащий заголовок, не более.

Думается, что Хёйлун вполне ещё может вырасти, Антони вряд ли. Но таких надо своих воспитывать, а не брать за большие бабки на вырост. В общем, МЮ не провёл должным образом этап стагнации и не перестроил команду. Остальное уже брехня, выходящая из дел 10-летней давности.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
вот-вот лучше бы Мойесу тогда дали такую власть и деньги на трансферы, результат лучше бы был в итоге, чем у всех этих именитых и звездных тренеров. Тратят миллиарды, берут кого хотят почти всегда, выгоняют кто не нравится (Роналду), а в итоге, все равно пшик получается
А в итоге все равно Глейзеры виноваты во всем у них)
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
В АПЛ никто так не поступает. Наоборот это выглядело совсем нелогично. Брать старика безперспектив за 70
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Ответ И здесь и там
не задним умом, в момент перехода многие говорили про сомнительность такого перехода. И возраст тут ключевой момент - абсолютное большинство игроков на такой позиции сдают после 30-ти. Его можно было пригласить, но не за такие деньги и не на контракт в 5 лет. Если игрок хорош в 31, глупо рассчитывать, что он и в 35 не сдаст. Такое может быть(пример Модрича), но это исключение, поэтому возрастных игроков на долгий срок обычно не подписывают
а многие наоборот говорили, что наконец-то топовый трансфер. можно зайти на новости того времени и увидеть эти заплюсованные коменты. я тоже считал, что такой игрок МЮ нужен, но согласен, что на 5 лет дофига - на 3 года подписать норм. по сумме... дорого, но это элитный игрок из элитного клуба, дешевле его бы не отдал Реал
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Ответ Real_v_dushe
Это очевидные факты: Реал играл отлично, 2 гола Челси из 3 были случайными, а в игровом плане Реал в принципе был лучше Челси 150-170 минут из 210. Единственная команда, которая реально и тактически и в игровом плане в том плове переиграла Реал был МС. Вот с ними нам действительно повезло, потому что они не смогли сыграть полностью сконцентрировано вторые таймы против Реала. Все остальные - это по-хорошему не соперники были для того Реала. А Каземиро до сих пор в Реале не заменили
Кароче, соперники создают кучу моментов случайно, реал один пару раз вылазит со своей половины поля и забивает это сила, секта короче.
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Ответ Трент 66
Кейн дает результат, а мю допускает кучу моментов, что с каземиро, что без него, в прошлом году такая же игра была, только соперники прощали.
А причём здесь Каземиро, если он вчера не играл? В прошлом матче МЮ пустил 4 с Копенгагеном и с ним тоже Каземиро не играл. Зачем он несёт вообще этот бред?
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Ответ Трент 66
Что с ним, что без него реал допускал просто дикое количество моментов, Челси на Барнабеу отгружает трешку, и наносит под 30 ударов, в матче Сити на Барнабеу только один Грилиш 3 убойных момента запорол, прошли только за счет дикой шары. В финале Ливерпуль вообще установил рекорд финалов ЛЧ по ударом по воротам, Куртуа признали лучшим игроком матча. И это при игре низким блоком, это налицо показывает, что опорка вообще не вывозит.
Челси на Бернабеу просто повезло, ни на какие 3 гола они не наиграли тогда. А с Сити у Реала хватало моментов и до последних минут, чтобы забить раньше, у Сити появились явные моменты лишь тогда, когда Реал начал раскрываться. Реал забил 2 гола Ливерпулю в финале, один из которых у Реала украили. То, что у Реала отличный вратарь, ну так и должен такой быть, а не какой-нибудь Онана или Алисон. Факт в том, что уход Каземиро Реал в прошлом сезоне не смог компенсировать, у Тчуамени и Камавинги с Вальверде полноценно это сделать не получилось и сезон прошёл откровенно провально. Только после смены схемы игры в межсезонье, команда в этом сезоне смогла найти какой-то баланс, но у нас нет до сих пор опорника, который бы не травмировался, как Каземиро, и играл бы в отборе на его уровне, это до сих пор большая проблема. Тчуамени не может полноценно его заменить с точки зрения обороны. Каземиро может остановить любого игрока, против него меська, например, забыл, что такое забить гол в ворота Реала вообще. У нас вообще сейчас вся оборона и результат держится на Рюдигере. Если он ещё вылетит, то будет снова провальный сезон
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Ответ Marcus-light
Отчасти соглашусь. Есть тренеры, вроде Клоппа, Конте или Эмери, которые если хотят какого-то игрока, то с большой долей вероятности им стоит идти навстречу, они его или раскроют, или просто правильно впишут. С Тен Хаагом, такое делать, конечно, глупо. Но есть пример Челси, когда тренеров часто вообще не спрашивают, и такие ребята как Шевченко, Торрес, Фалькао, любой трансфер Боули, едут к тренеру, который не знает, что с ними делать. И это тоже плохо.
Тренера типо Клоппа или Гвардиолы могут хотеть конкретного игрока ради набора навыков, а не потому что они его когда-то тренировали. Просто сложно себе представить, что Клопп утягивает с собой в Ливерпуль игроков из Майнца. Да и из Боруссии что-то не помню массового завоза в Ливерпуль. Сейчас данные стали гораздо доступнее, информации куча. Один тренер не сможет все обрабатывать, должна быть структура, которая позволяет анализировать рынок и искать игроков под нужды команды. Условно: тренеру нужен игрок под определенную роль с определенными навыками, находят таких игроков, тренер ставит приоритеты, спортивный отдел пытается подписать повыгоднее согласно приоритетам. В МЮ сейчас как будто работает "Хочу Хойлунда", "Хочу Антони". И естественно в других клубах это тоже видят и ставят сразу завышенный ценник
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Ответ Трент 66
Конечно сдал, еще в победном сезоне ЛЧ в 22, Реал всю плей-офф возили, как хотели, и в этом большая доля вины именно Каземиро, на уровне Ла Лиги, может он и тянет, но в большой матчах интенсивности нет.
Это бред, Каземиро был главной основой игры низким блоком Реала в тот сезон, именно он выполнял у Реала гигантский объём работы, разгружая возрастных игроков. Реал пропускал в ЛЧ 4 гола с МС, проиграв 4-3, выдав худший матч в защите в том плове как раз, когда Каземиро не мог играть.
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Ответ Real_v_dushe
А причём здесь Каземиро, если он вчера не играл? В прошлом матче МЮ пустил 4 с Копенгагеном и с ним тоже Каземиро не играл. Зачем он несёт вообще этот бред?
Покупка достаточно возрастного игрока на огромную зп, который сильно сдал уже в Реале, у которого сейчас травма на травме, хороший трансфер?
+2
-2
0
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Ответ Real_v_dushe
Челси на Бернабеу просто повезло, ни на какие 3 гола они не наиграли тогда. А с Сити у Реала хватало моментов и до последних минут, чтобы забить раньше, у Сити появились явные моменты лишь тогда, когда Реал начал раскрываться. Реал забил 2 гола Ливерпулю в финале, один из которых у Реала украили. То, что у Реала отличный вратарь, ну так и должен такой быть, а не какой-нибудь Онана или Алисон. Факт в том, что уход Каземиро Реал в прошлом сезоне не смог компенсировать, у Тчуамени и Камавинги с Вальверде полноценно это сделать не получилось и сезон прошёл откровенно провально. Только после смены схемы игры в межсезонье, команда в этом сезоне смогла найти какой-то баланс, но у нас нет до сих пор опорника, который бы не травмировался, как Каземиро, и играл бы в отборе на его уровне, это до сих пор большая проблема. Тчуамени не может полноценно его заменить с точки зрения обороны. Каземиро может остановить любого игрока, против него меська, например, забыл, что такое забить гол в ворота Реала вообще. У нас вообще сейчас вся оборона и результат держится на Рюдигере. Если он ещё вылетит, то будет снова провальный сезон
Какой нибудь Алиссон уже в который год является бесспорно одним из лучших в мире. Не знаю под чем нужно быть, чтобы ставить его в один ряд с Онана.
P.S. И да, твой Реал в свое время хотел его купить, но не дали столько, сколько дал Ливерпуль.
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Ответ Real_v_dushe
Бавария подписала такого же возраста Кейна и что они тоже идиоты по мнению этого ливерпульского "эксперта"? Бред. Проблема не в подписаниях, и точно проблема нынешнего МЮ не в опорной зоне. И если уж пошла речь о катастрофе, то трансферы выходцев из Эредивизии - вот это была настоящая катастрофа, но никак не Каземиро.
Реально. Тен Хаг тупо знакомых собрал
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0
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Ответ Трент 66
Вот что ты споришь с фактами, как сектант, всем повезло, кроме реала, реальность говорит об обратном, как количество ударов, так и xg, по факту еще от Челси в 1/8 должны были вылетать без шансов, с бестолковой автобусной игрой, играй Реал в атаку, то наверное по 8 в каждом матче получили бы, единственный кого можно похвалить это куртуа, который просто за жопу вас вытаскивал в каждой игре.
Это очевидные факты: Реал играл отлично, 2 гола Челси из 3 были случайными, а в игровом плане Реал в принципе был лучше Челси 150-170 минут из 210. Единственная команда, которая реально и тактически и в игровом плане в том плове переиграла Реал был МС. Вот с ними нам действительно повезло, потому что они не смогли сыграть полностью сконцентрировано вторые таймы против Реала. Все остальные - это по-хорошему не соперники были для того Реала. А Каземиро до сих пор в Реале не заменили
0
0
0
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Ответ Real_v_dushe
Это бред, Каземиро был главной основой игры низким блоком Реала в тот сезон, именно он выполнял у Реала гигантский объём работы, разгружая возрастных игроков. Реал пропускал в ЛЧ 4 гола с МС, проиграв 4-3, выдав худший матч в защите в том плове как раз, когда Каземиро не мог играть.
Что с ним, что без него реал допускал просто дикое количество моментов, Челси на Барнабеу отгружает трешку, и наносит под 30 ударов, в матче Сити на Барнабеу только один Грилиш 3 убойных момента запорол, прошли только за счет дикой шары.
В финале Ливерпуль вообще установил рекорд финалов ЛЧ по ударом по воротам, Куртуа признали лучшим игроком матча. И это при игре низким блоком, это налицо показывает, что опорка вообще не вывозит.
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-3
0
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Ответ Real_v_dushe
Каземиро не сдавал в Реале, Каземиро выдал вообще лучший сезон в карьере за Реал в сезоне 2021/2022. Он играл больше 5000 минут за год, это ненормальные люди могут считать, что он где-то сдал. Очевидно, что проблемы МЮ комплексные и точно не в Каземиро. Разве тот же Гюндоган в чём-то сдал, который его старше? Может списанный всеми Джака того же возраста играет сейчас плохо в Байере? Это бред про возраст и подходы скаузера, который делает вид, что не понимает, какой Каземиро профессионал и работяга во всём.
Конечно сдал, еще в победном сезоне ЛЧ в 22, Реал всю плей-офф возили, как хотели, и в этом большая доля вины именно Каземиро, на уровне Ла Лиги, может он и тянет, но в большой матчах интенсивности нет.
+3
-3
0
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Этому вратарю к окулисту надо
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Ответ Real_v_dushe
Бавария подписала такого же возраста Кейна и что они тоже идиоты по мнению этого ливерпульского "эксперта"? Бред. Проблема не в подписаниях, и точно проблема нынешнего МЮ не в опорной зоне. И если уж пошла речь о катастрофе, то трансферы выходцев из Эредивизии - вот это была настоящая катастрофа, но никак не Каземиро.
Кейн в отличии от Каземиро перед уходом забил 30 голов и не деградировал. Был мотором мёртвого Тоттенхэма. А Каземиро третий год деградировал. Сравнивать их вообще не стоит
+4
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Ответ Liquidozz
Как раз трансфер Каземиро на том момент казался супер логичным. Скорее было странно с точки зрения Реала его отпускать. По остальным транферам были вопросы, это да.
Реал понимал что он будет играть на топ уровне сезон другой не более и деньги немалые т.ч все верно сделали.
Как говорится Реал хороших игроков не отпускает))
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За последнее время, не помню, ни одного случая, когда переход именно полузащитника пенсионера давал какой то буст, в Ливерпуле разве, что Тьяго, когда на четыребл шли и то на пол сезона хватило.
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Реал взял свои 70 и продолжайте дальше. Зачем маргариновые каждом углу защищают бывших игроков.
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Эта история никогда не закончится.
Результаты более менее в порядке- клуб получил ориентир для молодых, лидера раздевалки и обладетеля опыт побед.
Результаты так себе- старый идущий на спад толстяк.
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В "МЮ" такая система сложилась под САФа. Он был и швец, и жнец, и на дуде игрец: фактически управлял и трансферами, и финансами, и тренировочным процессом. Остальные ничего не делали - а зряплата капала. Они и привыкли так.
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Ободрал физрук Тен Хаг МЮ по полной!
Гнать эту никчемность из клуба!
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