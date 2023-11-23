Гути хочет видеть Зидана тренером «Реала»: «Моуринью не подходит. При нем мне бывало скучно смотреть матчи»
Гути хочет видеть Зинедина Зидана тренером «Реала», а Жозе Моуринью – нет.
Контракт главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.
«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале».
При Моуринью мне бывало скучно смотреть матчи, такова реальность. Этот тренер не подходит для «Реала».
Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые способны долго работать в этом клубе, потому что они идеально подходят», – сказал бывший хавбек «Мадрида» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.
Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»
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Исторически круто взял чемпионство — 32 победы в 38 играх, 121 забитый мяч, 20 разгромов, разница мячей (89), 16 выездных побед — все это рекорды Ла Лиги.
Второй раз подряд дошел до полуфинала Лиги чемпионов (став самой результативной командой турнира вместе с «Барсой» — 35 голов в 12 играх). В шаге от финала «Реал» проиграл «Баварии» Хайнкеса по пенальти.
(ооооочень обидно)
Класико стали огненными🔥💥💣 , доминирование Гвардиолы в Испании прекратилась. После провала в дебюте Жозе 5 раз побеждал «Барселону», 6 раз играл вничью и потерпел 5 поражений. Никто не соперничал с той «Барсой» лучше
Алонсо должен быть сдедующим тренером после Анчелотти
• 178 матчей
• 127 побед
• 28 ничьих
• 23 поражения
• 476 голов забито
• 171 голов пропущено
• 1 Звание лучшего тренера Мира
• 1 Титул Ла Лиги
• 1 Кубок Испании
• 1 Суперкубок Испании
Ничего себе скучно