Гути хочет видеть Зидана тренером «Реала»: «Моуринью не подходит. При нем мне бывало скучно смотреть матчи»

Гути хочет видеть Зинедина Зидана тренером «Реала», а Жозе Моуринью – нет.

Контракт главного тренера «сливочных» рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Я бы хотел снова увидеть в « ».

При Моуринью мне бывало скучно смотреть матчи, такова реальность. Этот тренер не подходит для «Реала».

Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые способны долго работать в этом клубе, потому что они идеально подходят», – сказал бывший хавбек «Мадрида» в эфире El Chiringuito de Jugones.

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