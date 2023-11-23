Гути хочет видеть Зидана тренером «Реала»: «Моуринью не подходит. При нем мне бывало скучно смотреть матчи»

Теги Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид Гути серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Гути хочет видеть Зинедина Зидана тренером «Реала», а Жозе Моуринью – нет.

Контракт главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале».

При Моуринью мне бывало скучно смотреть матчи, такова реальность. Этот тренер не подходит для «Реала».

Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые способны долго работать в этом клубе, потому что они идеально подходят», – сказал бывший хавбек «Мадрида» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.

Моуринью не вернется в «Реал»: «Если у вас есть супертренер, зачем думать о другом? Анчелотти идеально подходит «Мадриду»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Всякое бывало при Моуринью, но совершенно точно не скучно. «Реал» в трех сезонах при Жозе не забивал меньше 100 голов в чемпионате — 102, 121 и 103.
Исторически круто взял чемпионство — 32 победы в 38 играх, 121 забитый мяч, 20 разгромов, разница мячей (89), 16 выездных побед — все это рекорды Ла Лиги.

Второй раз подряд дошел до полуфинала Лиги чемпионов (став самой результативной командой турнира вместе с «Барсой» — 35 голов в 12 играх). В шаге от финала «Реал» проиграл «Баварии» Хайнкеса по пенальти.
(ооооочень обидно)

Класико стали огненными🔥💥💣 , доминирование Гвардиолы в Испании прекратилась. После провала в дебюте Жозе 5 раз побеждал «Барселону», 6 раз играл вничью и потерпел 5 поражений. Никто не соперничал с той «Барсой» лучше
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Самый играющий и структурный Реал в 21 веке был как раз при Моуре в сезоне 2011-2012
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
razraz
у Маура был самый весёлый Реал, о чём речь вообще
Алонсо должен быть сдедующим тренером после Анчелотти
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Гути вообще видел Реал сезона 11/12 при Моуриньо?!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felipe89
Статистика Жозе Моуриньо в "Реал Мадрид":

• 178 матчей
• 127 побед
• 28 ничьих
• 23 поражения

• 476 голов забито
• 171 голов пропущено

• 1 Звание лучшего тренера Мира
• 1 Титул Ла Лиги
• 1 Кубок Испании
• 1 Суперкубок Испании

Ничего себе скучно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
При Мауре было скучно? При Мауре Классико были матчи которые нельзя было пропускать. Маур можно не любить и он сейчас явно сдал, как в плане шоумена, так и в плане построения игры, но во времена РМ Маур жёг напалмом и те два сезона Пепа против Маура были незабываемы и закончились ничьей 1-1 по кубкам и 1-1 по победам в Примере.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
Мавр уже не тот и это факт. но тот его Реал был просто катком футбольным, машиной по уничтожению соперников. именно он привил этому великому поколению менталитет победителей, заставил их играть на победу. а то забыли уже как в 1/4 от всяких Лионов (при всём уважении) отлетали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мексиканская песня
Я тоже хочу видеть Гути тренером «Реала».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
У Гути какое-то негатив к Моуру? Иначе не объяснить почему ему было скучно смотреть на тот Реал )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Но именно Моур слепил тот Реал, Зидан уже снял сливки, что не отменяет его мативаторских способностей
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sardorbek Mamazhanov
Ответ Люблю Марго Робби
Но именно Моур слепил тот Реал, Зидан уже снял сливки, что не отменяет его мативаторских способностей
Знаменитый багаж Моура)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anthony Wrynn
Ответ Cruel Snake
Всякое бывало при Моуринью, но совершенно точно не скучно. «Реал» в трех сезонах при Жозе не забивал меньше 100 голов в чемпионате — 102, 121 и 103. Исторически круто взял чемпионство — 32 победы в 38 играх, 121 забитый мяч, 20 разгромов, разница мячей (89), 16 выездных побед — все это рекорды Ла Лиги. Второй раз подряд дошел до полуфинала Лиги чемпионов (став самой результативной командой турнира вместе с «Барсой» — 35 голов в 12 играх). В шаге от финала «Реал» проиграл «Баварии» Хайнкеса по пенальти. (ооооочень обидно) Класико стали огненными🔥💥💣 , доминирование Гвардиолы в Испании прекратилась. После провала в дебюте Жозе 5 раз побеждал «Барселону», 6 раз играл вничью и потерпел 5 поражений. Никто не соперничал с той «Барсой» лучше
я смотрел тот полуфинал, когда они по пенальти проиграли я опустошен был как никогда, покатать чуть ли не хотелось. Жозе тогда пенальти на коленях на бровке стоял вроде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Васин
Ответ razraz
у Маура был самый весёлый Реал, о чём речь вообще Алонсо должен быть сдедующим тренером после Анчелотти
Люблю Гути, но тут он бреданул по жесткому. Похоже ему просто не нравится Жозе как человек.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Растиньяк
Зидан и помощник Гути, было бы идеально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий