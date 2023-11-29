«Севилья» потеряла шансы на плей-офф ЛЧ после поражения от ПСВ. Испанцы вели 2:0 до 68-й

Теги Ланс ПСВ Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Севилья» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня испанская команда, ведя со счетом 2:0 до 68-й минуты, уступила ПСВ на своем поле (2:3) и потеряла шансы занять одно из первых двух мест в группе B.

Кроме того, если «Ланс» сегодня не проиграет «Арсеналу», «Севилья» потеряет шансы на выход в Лигу Европы.

После 5 туров группового этапа «Севилья» с 2 очками идет на последнем месте в группе. В последнем туре команда встретится с «Лансом».

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25 комментариев
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ChecoPerezzz
У Севильи цель попасть в другой турнир, так что не страшно
+67
-1
+66
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King_X
Все по плану, Севилья признает только другой турнир
+38
0
+38
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Bazilic
У Севильи все идет по плану
+27
-1
+26
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anshef
У них другая цель, попасть и выиграть ЛЕ, чтобы попасть в ЛЧ, чтобы оттуда попасть в ЛЕ. Тут замкнутый круг.
+24
0
+24
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ILYA_FCB
Вылетают в ЛЕ, а там уже по старой давно отработаной схеме
+5
-1
+4
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Собиратель хаоса
Ответ Отец Абду
Даже в ЛЕ шанса мало, все зависит от Ланса...
Ланс там 0-4 летит к 27-й минуте, так что все будет как надо😄
+4
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+4
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Pertinax Gandi
Придётся опять выигрывать Лигу Европы. Если конечно не помешает Ланс.
+2
0
+2
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Отец Абду
Севилья 🤝 МЮ
+4
-2
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ruslan_khaibulov
Ответ Отец Абду
Даже в ЛЕ шанса мало, все зависит от Ланса...
Ланс пролетает к первому тайму 0:5) таких камбеков не бывает) правда для выхода в ЛЕ Севилья обязана победить Ланс в последней игре
+2
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Sevillafan
Ответ Эль Иберико
в обоих матчах с псв судьи-макаронники "убили" Севилью. Совпадение? не думаю.
привет , не в судьях дело , просто команды нету , и тренера нету и президент лысый черт , эта команда с арабом в атаке недостойна играть в лч
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Азамат
А если Ланс сегодня сыграет ничью то Севилья мимо евро весны
+1
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Эль Иберико
в обоих матчах с псв судьи-макаронники "убили" Севилью. Совпадение? не думаю.
+3
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Yri Yrov
это специально что-ли
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Касум Увайсов
ну комон, гайз, это же Севилья. Новость должна по другому звучать:
"СЕВИЛЬЯ ВЫШЛА В ПО ЛЕ 🤩🤩🤩"
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Atomix BS
Ну вот должны выходить в плей офф лч, казалось бы. Но они сами не хотят. Местный Реал Мадрид, правда в ле
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&_Bishep_&
Желаю что бы они ближайшие 20 лет не разу не попадали в ЛЧ.
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Отец Абду
Ответ ChecoPerezzz
У Севильи цель попасть в другой турнир, так что не страшно
Даже в ЛЕ шанса мало, все зависит от Ланса...
+3
-3
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Михаил Родченков
Ответ anshef
У них другая цель, попасть и выиграть ЛЕ, чтобы попасть в ЛЧ, чтобы оттуда попасть в ЛЕ. Тут замкнутый круг.
если за вылет в ле призовые дают, то это наверняка прибыльнее, чем отлетать в 1/8 лч
+1
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