«Севилья» потеряла шансы на плей-офф ЛЧ после поражения от ПСВ. Испанцы вели 2:0 до 68-й

«Севилья» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня испанская команда, ведя со счетом 2:0 до 68-й минуты, уступила на своем поле (2:3) и потеряла шансы занять одно из первых двух мест в группе B.

Кроме того, если «Ланс» сегодня не проиграет « », « » потеряет шансы на выход в Лигу Европы.

После 5 туров группового этапа «Севилья» с 2 очками идет на последнем месте в группе. В последнем туре команда встретится с « ».

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