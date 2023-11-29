«Севилья» потеряла шансы на плей-офф ЛЧ после поражения от ПСВ. Испанцы вели 2:0 до 68-й
«Севилья» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Сегодня испанская команда, ведя со счетом 2:0 до 68-й минуты, уступила ПСВ на своем поле (2:3) и потеряла шансы занять одно из первых двух мест в группе B.
Кроме того, если «Ланс» сегодня не проиграет «Арсеналу», «Севилья» потеряет шансы на выход в Лигу Европы.
После 5 туров группового этапа «Севилья» с 2 очками идет на последнем месте в группе. В последнем туре команда встретится с «Лансом».
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"СЕВИЛЬЯ ВЫШЛА В ПО ЛЕ 🤩🤩🤩"