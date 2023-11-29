«МЮ» сыграл вничью впервые в сезоне. Было 10 побед и 9 поражений
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью впервые с начала сезона.
Матч группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» завершился со счетом 3:3.
В 19 предыдущих матчах во всех турнирах у «МЮ» было 10 побед и 9 поражений.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
2 декабря «Ман Юнайтед» на выезде сыграет с « Ньюкаслом».
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Тьфу.
Отлично играет ногами, этого не отнять.
Ну и играл бы в поле, в конце концов.
В воротах постоянно ошибается.
Вообще не вариант первого голкипера для топ-клуба.