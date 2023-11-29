«МЮ» сыграл вничью впервые в сезоне. Было 10 побед и 9 поражений

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью впервые с начала сезона.

Матч группового этапа против « » завершился со счетом 3:3.

В 19 предыдущих матчах во всех турнирах у « » было 10 побед и 9 поражений.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

2 декабря «Ман Юнайтед» на выезде сыграет с « Ньюкаслом».

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