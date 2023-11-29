«МЮ» сыграл вничью впервые в сезоне. Было 10 побед и 9 поражений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью впервые с начала сезона.

Матч группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» завершился со счетом 3:3.

В 19 предыдущих матчах во всех турнирах у «МЮ» было 10 побед и 9 поражений.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

2 декабря «Ман Юнайтед» на выезде сыграет с « Ньюкаслом».

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36 комментариев
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Real_v_dushe
Дайте 7хагу поработать до конца контракта, просто интересно до какого предела он может упасть.
+34
-9
+25
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Funny lepka
Тен Хаг максималист)
+19
-2
+17
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therealgreenman
Я готов смотреть автобус Моура, но тогда хоть грызлись как никак с топами, а сейчас кровь из глаз рекой… что Хаг за футбол хочет поставит? Хоть убей, не могу понять
+20
-5
+15
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Proper Chels
Было 8 отскоков, 2 победы и 9 поражений.
+10
-1
+9
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mr.snooker
Ответ Мукунку хороший
Ну с кубками скорее всего всё! Что ещё нужно? В АПЛ быть 18-20? Тогда может уберут.. Игроки шляпа.. вратарь страх божий.. Спасибо братья американцы..
Причём тут американцы, Ванёк? На поле американцы играют или может они денег мало тратят на трансферы? Фергюссону не мешали американцы, хотя они и не были большими друзьями, а скорее наоборот. у Арсенала, Виллы и Ливерпуля тоже владельцы американцы, кстати. И? 🫵🏽🤡
+9
-1
+8
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shamil@usa.com
Почему нет ни одной новости по поводу матча Севилья - ПСВ?
+9
-4
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А.В. Бубнов
Ответ therealgreenman
Ну да, поплыл, этому название ещё не придумали
Я придумал: испоХАГанный футбол
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Дорфи
Это, кстати, объясняет и большой процент побед у Тен Хага при ужасных результатах, и такое высокое место в таблице при ужасной игре и отрицательной разнице мячей. На дистанции эта аномалия закончится, ничьих станет больше, а очков - меньше
+5
0
+5
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Buharoid
Cегодня тоже должно было быть поражение, но судья был против.
+6
-2
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А.В. Бубнов
Нашли когда ничью сыграть.
Тьфу.
+4
0
+4
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ALMANAC
Эту веселую ничью можно записать в поражения
+3
0
+3
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faridabuimam
Ничего … и на нашей улице будет праздник
+3
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А.В. Бубнов
Ответ therealgreenman
Я готов смотреть автобус Моура, но тогда хоть грызлись как никак с топами, а сейчас кровь из глаз рекой… что Хаг за футбол хочет поставит? Хоть убей, не могу понять
Футбол? Ты о чём?
+2
0
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mr.snooker
Ответ tiptop_pug5
Ну конкретно в МЮ крайне ужасное руководство, и фанаты так и хотят их отставки. Нет, конечно если у тебя политический подтекст в каждой теме , то смысла нет тебе что-либо объяснять, ведь главное за что ты должен был зацепится в коменте , на который ты ответил - это исключительно футбольная часть, а в футбольном плане руководство МЮ клоуны последние, а обозначение их национальности - это лишь стереотипное мнение, о конкретно тех людях, которых не хотят видеть в совете директоров каждый уважающий себя болельщик МЮ, но для тебя полит. конфликты на СПОРТИВНОМ сайте или же в СПОРТИВНОМ приложении почему то важнее
Что ты несешь? МЮ - это частный бизнес и тебя,как болельщика, не должно волновать, кто там в совете директоров. Всё что касается болельщиков - это траты на трансферы и они достаточны.
+2
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Borboter
Ответ ArnoNeputevy
Должны были проиграть. Икарди забил чистый гол. Было бы 10 : 10.
Правильно. Отменить офсайды в сторону МЮ
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KarLik
Хорош специалист , ой как хорош) по сути мю вылетел из лч сегодня 😂 с составом , который стоит миллиард
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Думан
МЮ МЮ МЮ МЮ задолбали. А где новости про волевую победу ПСВ?
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Will Turner
Ответ Дорфи
Это, кстати, объясняет и большой процент побед у Тен Хага при ужасных результатах, и такое высокое место в таблице при ужасной игре и отрицательной разнице мячей. На дистанции эта аномалия закончится, ничьих станет больше, а очков - меньше
каким образом отсутствие ничьих объясняет высокое место в таблице?
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Will Turner
Ответ Дорфи
Это, кстати, объясняет и большой процент побед у Тен Хага при ужасных результатах, и такое высокое место в таблице при ужасной игре и отрицательной разнице мячей. На дистанции эта аномалия закончится, ничьих станет больше, а очков - меньше
ну вот листанция прошлый сезон. 3 место. ничьи вроде были..
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therealgreenman
Ответ А.В. Бубнов
Футбол? Ты о чём?
Ну да, поплыл, этому название ещё не придумали
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bel01
Онана - дыра.
Отлично играет ногами, этого не отнять.
Ну и играл бы в поле, в конце концов.
В воротах постоянно ошибается.
Вообще не вариант первого голкипера для топ-клуба.
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Зверёк
7Хаг в медиафутбол,Мостового в МЮ
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Ирка Филькина
Позор Англии в каждом гостевом матче пропускал минимум трешку а это лишь групповой этап
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udiekemen
Она: вы ещё подождите...
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